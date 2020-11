Wegen Defizit: Veranstalter des Kulturherbst Miesbach im Finanzausschuss hart kritisiert

Einiges an Kritik mussten sich die Veranstalter des Kulturherbst Miesbach im Finanzausschuss anhören. Der Grund: ein Defizit von 5213 Euro.

Miesbach – Im durch die Corona-Pandemie arg ausgedünnten Kulturprogramm war der Kulturherbst Anfang September in Miesbach ein für viele recht erfreulicher Lichtblick. Doch so positiv die Stimmen vorab waren, so kritisch wurde nun im Finanzausschuss das dreitägige Festival auf der Klosterwiese kommentiert. Der Grund: Ein Minus in Höhe von 5213 Euro hatte das Event eingefahren – und das sollte nun die Stadt übernehmen. So hatte es FWG-Stadträtin und Mitorganisatorin Aline Brunner beantragt.

Das Defizit wurde zwar übernommen, doch dafür mussten sich Brunner und Nikolaus Ruml vom mitveranstaltenden Trachtenverein einiges anhören. „Selbst wenn es voll besucht gewesen wäre, hätte es wegen der hohen Nebenkosten ein Defizit gegeben“, schimpfte Manfred Burger (Grüne), der als einziger gegen eine Übernahme des Defizits stimmte. „Das muss man vernünftig planen.“ Dem schloss sich Alfred Mittermaier (CSU) an: „Fast der komplette Stadtrat hat vor dem Defizit gewarnt, ebenso die Verwaltung. Aber wir werden den Trachtenverein nicht hängen lassen.“

Unterstützung gab es dagegen von Zweiter Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne). „Ich seh’s anders“, sagte sie. „Ein Wetterrisiko haben wir hier immer.“ Wie berichtet, wurde der Sonntag, der letzte der vier Kulturherbst-Tage, wegen des schlechten Wetters sogar gestrichen. „13 Leute haben hier unentgeltlich gearbeitet, um etwas auf die Beine zu stellen“, betonte Güldner. „Das sollte man honorieren. Ich fand, dass das kulturell ein Lichtblick war.“ Zudem sei die Klosterwiese ein schöner Ort für solche Veranstaltungen.

Dem schloss sich Florian Perkmann (SPD) an: „Man hat gesehen, dass kleinere Veranstaltungen dort laufen können. Dass es so defizitär wird, damit hat keiner gerechnet.“ Und Markus Seemüller (FWG) stellte fest: „Kultur mit Profit ist ein frommer Wunsch. Da wurde immerhin in kurzer Zeit eine große Veranstaltung auf die Beine gestellt.“

Ähnlich sah es Paul Fertl (SPD): „2020 wird als das Jahr der kulturellen Wüste in die Geschichte eingehen. Ich bin dankbar, dass man den Kulturherbst gemacht hat. Wenn wir für solche Veranstaltungen keinen Schutz mehr bieten, werden es noch weniger werden.“ Was Stefan Griesbeck (CSU) so nicht stehen lassen wollte: „Beim nächsten Mal sollte man sich aber vorher Rückendeckung holen.“

Kulturherbst Miesbach: Wiederholung unwahrscheinlich

Ob es ein nächstes Mal gibt, ist eher unwahrscheinlich. Denn Aline Brunner zeigte sich von der Kritik durchaus getroffen. „Die Kostenkalkulation ging per Mail ans Rathaus“, erklärte die Gastronomin, die in Miesbach das Stadtplatz 13 und die Gaststätte im Eisstadion führt. „Die Kosten haben gepasst, die für die Musiktechnik waren etwas höher, aber wir gingen von mehr Besuchern aus. Dass weniger kamen, lag einfach am Wetter.“ Um das Minus möglichst gering zu halten, wurde eben der Sonntag gestrichen.

Im Ausschuss dankte sie allen, „die uns unterstützt haben. Jeder von uns hat viel Herzblut in den Kulturherbst investiert. Ich habe auch privates Geld reingesteckt, ebenso wie andere auch.“ Für sie stand nach den Äußerungen im Finanzausschuss jedenfalls fest: „Ich mach’s definitiv nicht mehr.“

ddy