Miesbach: Ab sofort gratis parken auf dem Habererplatz

Keine Gebühr erforderlich: Wegen des Volksfestes ist das Parken auf dem Habererplatz in den kommenden Wochen gratis. Gestern brachte Bauhofmitarbeiter Peter Leitner die entsprechenden Hinweisschilder an.

WEGEN VOLKSFEST UND AUFBAU

Von Dieter Dorby schließen

Nicht mehr lange, dann startet das Miesbacher Volksfest seinen Betrieb. Eine gute Nachricht für Volksfest-Fans, die aber manchen Autofahrer verdriest. Denn seit gestern ist die Volksfestwiese als Parkfläche gesperrt. Aber es gibt eine Lösung.

Miesbach - Wie berichtet, geht es heuer am Freitag, 30. Juni, auf der Waitzinger Wiese – der sogenannten Volksfestwiese – los. Letzter Tag ist Sonntag, 9. Juli. Was für die Freunde von gemütlicher Gastlichkeit im Bierzelt, buntem Treiben an den Standln und unterhaltsamen Fahrten mit Autoscooter und Co. eine wahre Freude ist, sorgt bei Autofahrern für Frust: Der etatmäßige Parkplatz ist ab sofort gesperrt..

Daher gibt die Stadt Miesbach für die Dauer der Sperrung auf der Waitzinger Wiese den unterhalb gelegenen Parkplatz am Habererplatz frei. Seit gestern ist dort bis Montag, 10. Juli, das Parken gratis. Parkgebühren werden – wie in den vergangenen Jahren – während des Volksfests, dessen Aufbauzeit und am ersten Abbautag nicht erhoben.

Der Sperre auf der Volksfestwiese zum Trotz standen gestern dort dennoch einige Autos. Ihnen droht laut Verkehrssachbearbeiterin Nicki Meyer das Abschleppen, wenn das Festzelt angeliefert wird. Dabei weist eine Tafel bereits seit Ende Mai auf die Sperrung inklusive Abschleppandrohung hin. Dennoch ist Meyer zufrieden: „Im Vergleich zum Vorjahr standen am Montagmorgen dort deutlich weniger Autos.“ Bleibt zu hoffen, dass jene, die sich im Tagesverlauf hingestellt haben, schnell genug weggefahren sind.

ddy