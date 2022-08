Wegen Eigenbedarf: VdK-Sprechtag in Miesbach zieht um

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Freuen sich über die gute Lösung für die Außensprechstunde: (v.r.) VdK-Kreisvorsitzende Marianne Estner und Kreisgeschäftsführer Kristian Müller, hier 2019 mit dem früheren Kreisgeschäftsführer Maik Kinski. © arp

Eine „Kündigung wegen Eigenbedarf“ hat die Stadt Miesbach der VdK-Kreisgeschäftsstelle zukommen lassen. Es betrifft die wöchentliche Sprechstunde im Rathaus.

Miesbach – Der VdK hatte im Miesbacher Rathaus jeden Montag von 9 bis 12 Uhr ihren Außensprechtag für Rentner, Menschen mit Behinderung, Kranke oder Arbeitslose angeboten – politisch unabhängig und überkonfessionell. Ein Büro im dank Aufzug barrierefrei erreichbaren ersten Stock habe man dafür nutzen können, berichtet VdK-Kreisvorsitzende Marianne Estner. Dies müsse man nun aber zum 31. Dezember räumen. „Obwohl wir es eh nur drei Stunden pro Woche nutzen“, wundert sich Estner. Auf Nachfrage unserer Zeitung nennt Rathausgeschäftsleiter Gerhard Führer den Grund: Die Stadt müsse ihre IT-Abteilung vergrößern und brauche deshalb mehr Platz.

Folgen wären für VdK dramatisch gewesen

Die Folge für den VdK-Kreisverband war aber durchaus dramatisch: Ohne Büro hätte der Außensprechtag nicht mehr stattfinden können. Wer eine Beratung braucht, hätte folglich zur Kreisgeschäftsstelle in Bad Tölz fahren müssen. Keine Selbstverständlichkeit für die Zielgruppe des VdK, weiß Estner. „Viele können aus Altersgründen oder wegen ihrer Behinderung kein Auto fahren.“ Die Zugverbindung sei derweil umständlich und zeitaufwendig. Estner gibt unumwunden zu: „Ohne Räume in Miesbach wären wir aufgeschmissen.“

Kreissparkasse stellt Räume in Schalterhalle zur Verfügung

Damit ist so weit nicht kommt, ergriff die Kreisvorsitzende die Initiative und machte sich auf die Suche nach einem Ersatz. Die Voraussetzungen: möglichst zentral, idealerweise am Bahnhof und natürlich barrierefrei erreichbar. Estner brauchte nicht lang überlegen, da fiel ihr die Kreissparkasse Miesbach ein. Ihr Kontakt am Landratsamt vermittelte ihr einen Ansprechpartner bei der Bank. Dieser habe sich sehr um eine Lösung bemüht – und diese dann auch gefunden.

Wie Estner erfreut mitteilt, kann der VdK ab 1. Oktober ein Büro in der Schalterhalle nutzen. Ebenerdig und sogar mit Computer und Drucker ausgestattet. Allerdings unter der Maßgabe, dass der Sprechtag künftig am Freitag stattfindet. Das sei das kleinere Übel, findet Estner, die sich sehr über das Engagement der Kreissparkasse freut. Da die Beratungstermine ohnehin telefonisch gebucht werden müssen, könne man problemlos auf den neuen Tag hinweisen.

Beratung früher im ehemaligen Gemeindehaus Wies

Mit dem neuen Standort ist es dem VdK gelungen, auch den zweiten Umzug seiner Sprechtage erfolgreich zu meistern. Wie Estner berichtet, waren diese ursprünglich im damaligen Gemeindehaus Wies untergebracht. Nach der Gemeindegebietsreform folgte dann der Sprung übers Bahngleis ins Miesbacher Rathaus. Umso erfreulicher, dass es auch diesmal mit einem Ortswechsel im unmittelbaren Umkreis geklappt hat.

Lesen Sie auch: Warum Rücksichtnahme bei Behindertenparkplätzen so wichtig ist.