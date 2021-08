Wegen Ekel-Müll: Altkleidercontainer weg

War zu stark verschmutzt: Den Altkleidercontainer am Friedhofsparkplatz hat die VIVO entfernt. Glas und Verpackungscontainer bleiben.

Wertstoffinsel am Friedhofsparkplatz

Miesbach – Weil sie das Säubern des Platzes ihren Mitarbeitern nicht mehr zumuten wollte, hat die VIVO den Altkleidercontainer am Friedshofsparkplatz in Miesbach entfernt.

.Volle Hundekotbeutel auf dem Boden, illegal abgestellter Elektroschrott und Sperrmüll: Die Wertstoffinsel auf dem Friedhofsparkplatz an der Miesbacher Von-Vollmar-Straße ist alles andere als appetitlich. Jetzt hat das kommunale Abfallentsorgungsunternehmen VIVO den Altkleidercontainer dort entfernt. „Ursache des Abzugs waren wiederkehrende Verschmutzungen der Container sowie des Containerumfeldes“, teilte die Leiterin der Wertstoffentsorgung, Annerose Hünerfeld, auf Nachfrage mit. „Aufgrund dieser Verschmutzungen war es den Mitarbeitern des Altkleider-Entsorgers nicht mehr zumutbar, die Behälter zu leeren.“

Kommunales Abfallunternehmen zieht Reißleine

Bereits im März hatte VIVO den Altkleidercontainer abgebaut – und anschließend durch einen neuen ersetzt. Allerdings wurde auch dieser verunreinigt, weshalb das Kommunalunternehmen nun endgültig die Reißleine gezogen hat. Die Leichtverpackungs- und Altglascontainer sollen dagegen auf dem Friedhofsparkplatz bleiben. „Sie waren von dieser Form der Verschmutzung nicht betroffen. Es besteht aus unserer Sicht daher kein Anlass, den Behälterstandort aufzulösen“, sagte Hünerfeld. Die Art der Verschmutzung des Altkleidercontainers sei bisher ausschließlich an der Von-Vollmar-Straße aufgetreten – andere Standorte seien nicht betroffen.

Containernetzt im Landkreis soll ausgebaut werden

Hünerfeld betont, dass es nicht im Interesse von VIVO sei, Containerstandorte abzubauen. „Nach wie vor ist es unser Ziel, der Bevölkerung haushaltsnahe Entsorgungsmöglichkeiten für Wertstoffe anzubieten. Vor diesem Hintergrund soll das Depotcontainernetz im Rahmen der Möglichkeiten eher noch ausgebaut werden.“

Unter anderem an der Breitenstein- und Fellerbachstraße sowie an der Schweinthaler Straße und der Thalhamer Straße nahe dem Schopfgraben können die Miesbacher weiter saubere und tragfähige Altkleider – in Säcken verpackt – sowie Schuhe entsorgen.