Wegen Freizeitdruck: Umweltministerium fördert zweiten Gebietsbetreuer in Miesbach

Im Mangfallgebirge

von Sebastian Grauvogl schließen

Der Freizeitdruck auf das Mangfallgebirge wird immer größer. Jetzt hat das Umweltministerium eine zusätzliche Stelle in der Gebietsbetreuung am Landratsamt Miesbach angekündigt.

Miesbach/Landkreis – „Alpenweit einzigartig“ dürfte der Nutzungsdruck durch Erholungssuchende auf das Mangfallgebirge sein, heißt es auf der Internetseite der bayerischen Gebietsbetreuer. Grund sei die gute verkehrstechnische Anbindung an den Ballungsraum München. Um den „Voralpen-Gebirgsstock mit überdurchschnittlicher Dichte an seltenen Lebensräumen“ zu schützen, ist seit 2011 ein Gebietsbetreuer für das knapp 31 650 Hektar große Areal zuständig.

Seit 2019 übernimmt Florian Bossert diese anspruchsvolle Aufgabe. Ein Einzelkämpfer ist Bossert dank der rund 30 freiberuflichen Ranger des Tourismus-Kommunalunternehmens Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) nicht mehr. In Kürze kommen zwei beim Landratsamt festangestellte Ranger mit dazu (wir berichteten). Und gestern wurde bekannt, dass noch mehr Unterstützung auf dem Weg ist: Der Landkreis Miesbach erhält eine zweite, vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderte Gebietsbetreuerstelle. Das hat Umweltminister Thorsten Glauber (FW) bei einem Termin in der Jachenau (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) bekannt gegeben.

Eine Million Euro für neue Stellen in fünf Landkreisen

8,9 Millionen Euro investiert der Freistaat im Zeitraum von 2021 bis 2024 in die Gebietsbetreuung. Rund eine Million Euro fließt dabei in die neuen Stellen, die sich neben Miesbach auf die Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein, Rosenheim, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen verteilen. „Die Menschen sollen unsere Naturjuwelen erleben können“, sagte Glauber. „Wir wollen den Besuchern ein nachhaltiges Naturerlebnis ermöglichen.“ Für ihn sei aber auch klar, so der Umweltminister, dass nicht jeder Pfad in den Alpen touristisch genutzt werden dürfe. Sensible Bereiche müssten geschützt bleiben. Ansprechpartner vor Ort seien dafür ein wesentlicher Schlüssel.

Touristiker freuen sich über Unterstützung

ATS-Geschäftsleiter Thorsten Schär begrüßt die Aufstockung in der Gebietsbetreuung. Schon jetzt arbeite man hier Hand in Hand mit dem Landratsamt zusammen. Zusammen mit den bereits beschlossenen zwei neuen Ranger-Stellen sei das „eine runde Sache“. An dem ebenfalls von Glauber vorgestellten Modellprojekt Besucherlenkung beteilige sich der Landkreis Miesbach beziehungsweise die ATS jedoch nicht, teilt Schär auf Nachfrage mit. Die dabei bezuschussten Themenwege habe man bereits über Leader realisiert, die Ranger und Besucherzählanlagen über die 2019 ausgelaufene Modellregion Naturtourismus. „Wir schauen immer erst, ob ein Förderprojekt auch wirklich zu uns passt“, betont Schär. Dies sei diesmal eben nicht der Fall gewesen. Umso mehr freut sich der Geschäftsleiter auf den zusätzlichen Gebietsbetreuer. „Das ist genau die Unterstützung, die wir brauchen.“

Und auch der Umweltminister ist überzeugt, dass diese Arbeit „sehr wichtig“ ist. Die Ranger und Gebietsbetreuer müssten den Menschen klar machen, „dass sie die Natur so hinterlassen, wie sie sie vorgefunden haben“.

sg