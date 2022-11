Wegen großem Andrang: Tafel des BRK-Miesbach sucht neue Räume

Eröffnung erst 2017

Nicht nur wegen der Ukraine-Flüchtlinge steigt der Andrang auf die Tafel des BRK Miesbach immer weiter. So sehr, dass nun größere Räume gebraucht werden.

Miesbach – Alles unter einem Dach: Unter diesem Motto hat der BRK-Kreisverband Miesbach sein erweitertes Servicezentrum im Gewerbegebiet Ost eingerichtet. Doch seit der Eröffnung im Frühjahr 2017 hat sich vieles verändert. Der Trend, sämtliche Angebote an einem Standort zu bündeln, hat sich umgekehrt. Der Grund: Die 300 Quadratmeter im Erdgeschoss reichen nicht mehr aus, um die große Nachfrage bedienen zu können. Im Herbst 2021 ist der Kleiderladen in ein leer stehendes Modegeschäft an der Bahnhofstraße umgezogen, bald soll auch die Tafel eine eigene Zweigstelle bekommen. Wo wissen die Verantwortlichen aber noch nicht, teilt BRK-Kreisgeschäftsführer Robert Kießling auf Nachfrage mit. „Wir finden einfach keine Räume.“

Anfangs sah es im Rückraum des Servicezentrums nach einer optimalen Lösung für die Tafel aus. Vor allem der Zugang über den von außen kaum einsehbaren Parkplatz wurde dem Wunsch vieler Bedürftiger nach Anonymität bei der Abholung der Lebensmittel gerecht. Doch die wachsende Zahl an Tafelbesuchern durch den Krieg in der Ukraine sprengt laut Kießling mittlerweile jeden Rahmen. „Es zwickt an allen Ecken.“ Kamen laut Tafel-Chefin Ute Krause früher im Schnitt 30 bis 40 Familien zur samstäglichen Ausgabe, seien es nun gut 100. „Von Woche zu Woche werden es mehr“, sagt Krause. Die erwartete Flucht aus Russland sowie die sich zuspitzende Energiekrise, die auch die einheimische Bevölkerung zunehmend an finanzielle Grenzen bringe, würden die Lage weiter verschärfen.

Helfer packen Kisten und geben sie am Parkplatz aus

Schon jetzt muss das BRK laut Krause bei der Lebensmittelausgabe improvisieren. Um ein Gedränge im Lager zu vermeiden, packe man schon vor Ankunft der Besucher rund 80 Kisten, die diese dann draußen auf dem Parkplatz in Empfang nehmen können. Im Winter sei dies bei Kälte aber keine gute Lösung, sagt Krause. Zudem sei es eigentlich das Ziel der Tafel, dass die Familien ihre Waren selbst aussuchen dürfen. „Jeder hat einen anderen Bedarf.“ Glücklicherweise würden sich die Leute aktuell selbst unter die Arme greifen und die einzelnen Produkte untereinander tauschen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten bei der Miesbacher Tafel, denn an Helfern mangelt es nicht. Bis zu 30 Ehrenamtliche würden sich um Anlieferung, Bestückung des Lagers und Ausgabe kümmern, berichtet Krause. Bei den Lebensmitteln müsse man derweil vermehrt zukaufen, weil die Spenden der Supermärkte eher rückläufig seien. Wie Krause beobachtet hat, setzen manche Handelsketten selbst Rabattprogramme auf, um weniger betuchte Kunden mit günstigeren Lebensmitteln zu unterstützen. Umso mehr freut sich die Tafel über Geldspenden oder Aktionen wie „Ein Teil mehr“ des Lions Clubs Miesbach-Holzkirchen (wir berichteten).

BRK sucht Unterstützung für Suche nach neuen Räumen

Bei der Suche nach neuen Räumen in der Kreisstadt ist die Tafel ebenfalls auf Unterstützung angewiesen. Im Rathaus ist Krause schon vorstellig geworden. Bürgermeister Gerhard Braunmiller habe versprochen, sich umzuhören, berichtet die Tafel-Chefin. Gleichzeitig hofft sie auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Anforderungen seien überschaubar: zwei bis drei Räume (einen als Lager, einen für die Ausgabe und idealerweise einen als Aufenthaltsraum für die Wartenden). Die Ausstattung wie Regale, Kühlschränke und Gefriertruhen bringe man selbst mit. In Bestlage müsse sich das Objekt übrigens nicht befinden, betont Krause, eher im Gegenteil: „Ein etwas geschützterer Ort ist uns deutlich lieber.“

Angebote

für neue Tafel-Räume in Miesbach nimmt das BRK unter 0 80 25 / 28 25 29 entgegen.