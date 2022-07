Wegen Hitze: Rettungsdienste arbeiten auf Hochtouren

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Im Einsatz: Rettungskräfte des BRK im Kreis Miesbach versorgen eine junge Frau. © BRK Kreisverband Miesbach/TP

Das Bayerisches Rotes Kreuz verzeichnet aufgrund hochsommerlicher Temperaturen ein Einsatzplus von 20 Prozent

Landkreis – Temperaturen um die 35 Grad haben dem Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in den vergangenen Tagen zusätzliche Arbeit beschert: Die Zahl der Einsätze stieg um 20 Prozent, verglichen mit kühleren Sommertagen. Das teilte der Leiter des BRK-Rettungsdienstes, Jürgen Fink, auf Nachfrage mit. „Unsere Einsatzwagen sind ständig unterwegs, die Hitze setzt uns zu.“

120 Einsätze hatten die Rettungskräfte allein am vergangenen Montag und Dienstag im Kreis Miesbach zu stemmen, 20 Prozent davon waren hitzebedingt. Betroffen sind vor allem Senioren. Sie leiden bei hohen Temperaturen unter anderem an Kreislaufproblemen. Hinzukommen aber auch Einsätze wegen Wespenstichen beim Baden.

Im Landkreis stehen 24 Stunden lang vier BRK-Rettungswagen an den Standorten Holzkirchen, Gmund, Rottach und Agatharied bereit. Hinzukommen drei Krankenwagen, die tagsüber neun Stunden lang einsatzbereit sind. 23 BRK-Rettungskräfte sind 24 Stunden lang jederzeit einsatzbereit. Um hitzebedingte Einsatzspitzen abdecken zu können, unterstützen rund 50 Ehrenamtliche das BRK an solchen Tagen. Außerdem die ehrenamtlich tätige Wasser- und Bergwacht. „Die Wasser- und Bergrettung hat im Sommer Hochsaison und stellt damit einen wichtigen Teil der rettungsdienstlichen Versorgung und Unterstützung“, sagt Fink.

Damit es gar nicht erst zu gesundheitlichen Problemen kommt, rät Fink, körperliche Anstrengung und längere Aufenthalte in der Sonne zu vermeiden und Aktivitäten im Freien auf den frühen Morgen oder späten Abend zu verlegen. Außerdem täglich zwei bis drei Liter zu trinken, auch wenn man körperlich nicht aktiv ist. Und: „Das Zurücklassen von Menschen und Tieren in Fahrzeugen kann Lebensgefahr bedeuten.“

Jürgen Fink leitet den BRK-Rettungsdienst © BRK Kreisverband Miesbach

Auch wenn es seit heute wieder kühler ist: Das BRK hat weiter viel zu tun. „Unsere Fahrzeuge laufen fast in Vollauslastung, da sie aufgrund der angespannten Bettensituation in den Krankenhäusern weitere Strecken zurücklegen müssen“, erklärt Fink. Die Sicherheit der Bevölkerung sei aber sichergestellt, da die Integrierte Leitstelle in Rosenheim verwaiste Gebiete abdecke.

