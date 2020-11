Wegen Naturschutz: Waldkindergarten Parsberg musste umziehen - und das war teuer

Der Bauwagen des Parsberger Waldkindergartens musste umziehen. Grund war der Naturschutz. Die Mehrkosten von 22 000 Euro sorgten nun für Unmut im Finanzausschuss.

Miesbach – Für die Stadt war es ein „Missverständnis“, das unerwartet teuer endete. Die Versetzung des Bauwagens, in dem der katholische Waldkindergarten in Parsberg derzeit mit 18 Kindern untergebracht ist, hat sich kostenmäßig recht intensiv entwickelt. Statt der veranschlagten 8000 Euro wurden es am Ende 30 000 Euro – 22 000 Euro Mehrkosten, die nun der Finanzausschuss nachträglich genehmigen musste. Was das Gremium auch mit zwei Gegenstimmen tat, das aber unter lautem Zähneknirschen.

Angefangen hatte alles 2018. Damals wurde beschlossen, den katholischen Kindergarten in Parsberg um eine Waldkindergartengruppe zu erweitern. Den Platz sollte die Stadt stellen. Die naturnahe Betreuung im Bauwagen wurde auf den Weg gebracht – nicht nur wegen der Beliebtheit eines solchen Angebots, sondern auch wegen der Knappheit an Betreuungsplätzen. Ein Bauwagen war ja relativ schnell aufgestellt.

Die Betreuung startete im Sommer 2019. Aufgestellt wurde der Wagen am Schusterhölzl südlich der Staatsstraße 2010 bei Bergham – in Absprache mit dem Landratsamt, berichtete Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) dem Ausschuss. Doch dabei habe es „ein Missverständnis“ gegeben. Während die Stadt – damals noch unter Bürgermeisterin Ingrid Pongratz (CSU) – von einer Erlaubnis ausgegangen sei und loslegte, verwies das Landratsamt im Nachgang darauf, dass der Standort „aus Gründen des Naturschutzes“ ungeeignet sei. Der Kompromiss: Der Wagen durfte dort stehen bleiben – aber nur bis September 2020.

Eine neue Fläche war in der Nähe durchaus zu finden. Ein Stück weiter östlich, auf der anderen Seite des Baches, steht der Wagen heute. Doch der Aufwand war beträchtlich: Auf einer Fläche von 90 Quadratmetern mussten bis zu 1,5 Metern Tiefe Erdreich ausgehoben und mit Kies verfüllt werden. Auch musste die Bodenstabilisierung am vorherigen Standort zurückgebaut und der Bereich renaturiert werden. „Dabei sind ziemliche Mehrkosten entstanden“, stellte Braunmiller in der Sitzung des Finanzausschusses fest.

Die Maßnahme als solche dürfte angesichts des Umfangs der Arbeiten sogar im Rahmen liegen, dennoch reagierten die Ausschussmitglieder ungehalten. „Wieso genehmigt es das Landratsamt und widerruft das dann?“, fragte Christian Mittermaier (CSU) und machte sich dafür stark, das Landratsamt finanziell zu beteiligen „für den Bock, den sie da geschossen haben“. Die Idee einiger Mitglieder, erst mit dem Landratsamt zu reden und dann erst abzustimmen, lehnte Kämmerer Josef Schäffler ab: „Die Rechnung ist ja da und muss bezahlt werden. Die Firma kann ja nichts dafür.“

Problematisch ist auch, dass es offenbar keinen Schriftverkehr in dieser Sache gibt, sondern nur mündliche Aussagen. „Das ist schlecht“, stellte Markus Seemüller (FWG) fest. „Sonst hätten wir die Rechnung an das Landratsamt schicken können.“

Ähnlich sah es Florian Perkmann (SPD), der anregte, Bürgermeister Braunmiller solle das mit Landrat Olaf von Löwis (CSU) klären – was so auch beschlossen wurde.

Landratsamt spricht von Schwarzbau im Biotop

Die Forderung nach einer finanziellen Entschädigung dürfte bei der Abteilung Bau- und Umweltrecht am Landratsamt auf wenig Verständnis stoßen. Denn seitens der Unteren Staatsbehörde habe man von Anfang an darauf hingewiesen, dass der geplante Standort für den Bauwagen mitten in einem Biotop liege, und ein solches sei bekanntermaßen durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders streng geschützt, erklärt Landratsamtssprecherin Sophie Stadler auf Nachfrage unserer Zeitung: „Der Bauwagen war deutlich größer als angekündigt, und der Platz unter und um den Bauwagen wurde zusätzlich abgegraben und aufgekiest. Das alles geschah bedauerlicherweise ohne Kenntnis und Genehmigung der Bau- und Naturschutzbehörde.“ Dabei sei im Vorfeld in Gesprächen mit allen Beteiligten auf den besonderen Biotopschutz hingewiesen worden. Mangels formalem Bauantrag handle es sich sogar um einen Schwarzbau.

Dem Landratsamt war laut Stadler durchaus bewusst, welche Bedeutung der Platz für eine zusätzliche Gruppe hatte. Wie berichtet, hatte die Stadt damals den Platzbedarf in der Kinderbetreuung unterschätzt. „Die Kollegen haben deshalb versucht, der Stadt so weit wie irgendwie möglich entgegenzukommen und sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen.“ Das Argument, dass es sich nur um einen Bauwagen handle, greife nicht, da er dauerhaft an jener Stelle verankert gewesen wäre und durch den Kiesplatz in das Biotop eingegriffen worden sei.

Um der Stadt in ihrer Kinderbetreuungssituation entgegenzukommen, schlug das Landratsamt folgende Lösung vor: Es sollte eine befristete Genehmigung für diesen Standort beantragt werden, um einerseits den Start der Kindergartengruppe nicht zu verhindern und um andererseits Zeit für eine mit dem Naturschutzgesetz vereinbare Lösung zu finden. Die befristete Genehmigung wurde vom Landratsamt zeitnah erteilt.

Somit wurde der Bauwagen am ursprünglichen Standort für das vereinbarte Jahr geduldet, jedoch unter der Voraussetzung, mittels Tekturantrag einen anderen, mit dem Naturschutz abgestimmten Standort zu finden. Wegen des Schwarzbaus sei vom Landratsamt kein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Stadt Miesbach eingeleitet worden.

ddy