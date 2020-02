Im ganzen Landkreis Miesbach fällt am Montag die Schule aus

Das wird viele Schüler freuen: Wegen Orkantief Sabine bleiben am morgigen Montag sämtliche Schulen im Landkreis Miesbach geschlossen.

Es ist eine Entscheidung, die die Koordinierungsgruppe im Landkreis am Sonntagabend getroffen hat: Morgen bleiben sämtliche Schulen im Landkreis geschlossen. Damit reagiert das Gremium, in dem neben dem Landratsamt auch die Einsatzdienste, der Katastrophenschutz sowie das Schulamt und die weiterführenden Schulen vertreten sind, auf die Warnmeldungen zu dem bevorstehenden Orkan „Sabine“.

Entscheidung am frühen Sonntagabend

Wie Rainer Dlugosch, Leiter des Gymnasiums Miesbach, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, habe man eine flächendeckende Entscheidung getroffen, um etwaige Missverständnisse - welche Schule ist betroffen, welche nicht? - zu vermeiden. Hierbei habe man auf die Erfahrungen aus dem Unterrichtsausfall vor einem Jahr im Zuge des schneebedingten K-Falls reagiert.

Wie auf der Seite der Realschule in Gmund zu lesen ist, besteht eine Wetterwarnung des DWD für den Landkreis Miesbach. Die Regierung von Oberbayern habe deshalb entschieden, dass an allen Schulen in Oberbayern der Unterricht am Montag, 9. Februar, entfällt. Die Realschule wie auch das Miesbacher Gymnasium sind morgen jedoch besetzt und bieten eine Notbetreuung an für Schüler, die sonst keine Aufsicht zu Hause hätten. Auch die private Ganztagsschule in Holzkirchen hat sich der Linie der staatlichen Schulen angeschlossen.

Landratsamt: Koordinierungsgruppe folgt Einschätzung der Regierung

Mittlerweile liegt auch die Mitteilung des Landratsamts vor. Darin heißt es:

„Aufgrund der aktuellen Unwetterwarnungen hat die regionale „Koordinierungsgruppe Schulausfall“ im Landkreis Miesbach entschieden, den Unterricht am morgigen Montag an allen Schulen ausfallen zu lassen. Zu der gleichen Einschätzung kam die Koordinierungsgruppe der Regierung von Oberbayern.

Am Montagnachmittag entscheidet die „Koordinierungsgruppe Schulausfall“, basierend auf der dann aktuellen Lage, über den weiteren Verlauf.

Schwere Sturm- und Orkanböen werden in der Nacht auf den morgigen Montag bis voraussichtlich Dienstag, 11. Februar, erwartet. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz trat daher am heutigen Sonntag mit Vertretern des Staatlichen Schulamtes sowie der Bayerischen Oberlandbahn im Landratsamt zusammen und hat die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen beraten.

Betreuung der Kinder ist sichergestellt

Da die Sicherheit auf dem Schulweg nicht gewährleistet ist, entfällt im gesamten Landkreis Miesbach an allen Schularten am kommenden Montag der Unterricht. Die Betreuung der Kinder, die trotzdem in die Schule kommen, ist sichergestellt.

Wie es in der kommenden Woche weitergeht, kann noch nicht abgeschätzt werden und entscheidet sich am Montagnachmittag.

Ziel ist es, den Schulbetrieb so schnell wie möglich aufzunehmen. Oberstes Gebot hat allerdings die Sicherheit der Kinder. Ob Kindergärten, Kindertagesstätten oder Horte geöffnet sind, ist beim jeweiligen Träger der Einrichtung zu erfragen.

Alle aktuellen Informationen werden unter www.landkreis-miesbach.de, auf der Facebookseite des Landkreises oder in der kostenlosen Warn-App „NINA“ bekannt gegeben. Zeitgleich werden die Kommunen im Landkreis, Presse und Schulen informiert.“

ddy