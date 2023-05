Wegen Personalmangels: RVO dünnt Buslinien aus

ÖPNV

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Wegen Fahrermangels und des hohen Krankenstandes kommt es im Juni zu vereinzelten Ausfällen im RVO-Linienverkehr.

Landkreis - Wegen des weiterhin akuten Fahrermangels und des hohen Dauerkrankenstandes kommt es im Zeitraum von Donnerstag, 1. Juni bis Freitag, 30. Juni zu vereinzelten Ausfällen im RVO-Linienverkehr. Das teilte die Regionalverkehr Oberbayern GmbH mit.

Demnach sind folgende Linien betroffen: Die Linie 9552 Miesbach-Fischbachau-Schliersee-Miesbach (A-Ring) sowie in entgegengesetzter Richtung Miesbach-Schliersee-Fischbachau-Miesbach (B-Ring). Außerdem kommt es zu Ausfällen auf der Linie 9554 Gmund-Tegernsee, auf der Linie 9555 Tegernsee-Bayrischzell in beide Richtungen sowie auf der Linie 9556 Tegernsee-Stuben in beide Richtungen. Aktuelle Informationen unter www.dbregiobus-bayern.de/aktuell/aktuelle-meldungen/rvo-aktuelle-meldungen.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.