Wegen Streit um Bolzplatz: Stadt Miesbach plant Infoabend zum Wohnungsbau

Zähes Ringen: Der Bolzplatz Am Gschwendt soll erhalten bleiben – nur wo und wie?

Fußballfeld wird zum Politikum

von Dieter Dorby schließen

Bolzplatz oder Spielfläche – bevor die Entscheidung darüber in einen Bebauungsplan gegossen wird, soll es eine öffentliche Infoveranstaltung zum Bauvorhaben Am Gschwendt in Miesbach geben.