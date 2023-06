Wegen Umleitungsstau: Neue Ampelschaltung auf der Rosenheimer Straße in Miesbach

Von: Dieter Dorby

Warten in Miesbach: Durch den Umleitungsverkehr über Parsberg bildet sich vor allem im morgendlichen Berufsverkehr ein langer Stau in Richtung der Polizeikreuzung B 472/Rosenheimer Straße in Miesbach. Eine Änderung der Ampelschaltung soll nun Abhilfe schaffen, indem mehr Fahrzeuge nach links abbiegen können sollen. © Thomas Plettenberg

Der Stau auf der Rosenheimer Straße in Miesbach, den die baubedingte Sperrung der Bundesstraße 472 zwischen Miesbach und dem Irschenberger Ortsteil Riedgasteig seit Montag mit sich bringt, soll verringert werden. Dazu wird die Ampelschaltung dem neuen Verkehrsfluss angepasst.

Wie berichtet, wird der Verkehr zur A 8 für die Dauer der Fahrbahnsanierung (Ende ist der 7. Juli) über Weyarn umgeleitet. Die Strecke nach Irschenberg führt über Parsberg und Leitzach. Und auf Letzterer ist die Umleitung im Berufsverkehr besonders zu spüren.

Das bestätigt Simon Irger, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Miesbach: „Morgens ist es am schlimmsten. Das liegt daran, dass sich hier am wenigsten entzerren lässt. Der Schülerverkehr ist fix, und der Beginn vieler Arbeitnehmern liegt zeitlich ebenfalls in diesem Bereich.“ Dementsprechend staut sich der Verkehr auf der Rosenheimer Straße in Richtung Miesbach, wo viele an der Kreuzung zur Bayrischzeller Straße/B 472 nach links Richtung Hausham/Schliersee abbiegen. Eine längere Grünphase nach links soll das beschleunigen.

An Stellschrauben nur moderat drehen

Komplett normalisieren werde sich der Verkehr dadurch aber nicht, erklärt Irger: „Man kann nur moderat eingreifen, denn die Ampelschaltung im Bereich der B 472 in Miesbach ist ein komplexes Zusammenspiel. Der Stau soll sich ja nicht verlagern.“ Spannend wird auch der Ausflugsverkehr am Wochenende. Hier wollen Polizei und Staatliches Bauamt die Lage erst beobachten, um gegebenenfalls gezielt gegenzusteuern.

