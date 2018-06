Freies Parken auf dem Habererplatz

Das Volksfest steht an, und damit fällt die Waitzinger Wiese als Dauerparkplatz weg. Für viele, die zur Arbeit pendeln oder im Stadtbereich beschäftigt sind, ist dies ein großes Problem. Doch die Stadt hilft: Für die Volksfestzeit wird die Gebührenpflicht am Habererplatz aufgehoben.

Viele Autofahrer schauen mit Grausen in den Kalender. Vom Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 8. Juli, findet in Miesbach das Volksfest statt – und das hat Folgen für Berufstätige, die mit dem Auto in die Kreisstadt kommen. Denn dann ist der Dauerparkplatz auf der Waitzinger Wiese – der Volksfestwiese – blockiert. Und Alternativen für zeitlich unbegrenztes Parken gibt es im Stadtgebiet kaum. Hinzu kommt, dass die Fläche nicht nur während des Festbetriebs gesperrt ist, sondern wegen des Auf- und Abbaus auch in der Zeit davor und danach.

Deshalb will die Stadt den Autofahrern helfen. Wie Bürgermeisterin Ingrid Pongratz auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, wird für die Dauer des Volksfestes sowie die Auf- und Abbauzeit die Bewirtschaftung des Habererplatzes sowie dem angrenzenden Verbindungsstück zum AOK-Parkplatz außer Kraft gesetzt. Das heißt: Vom Donnerstag, 21. Juni, bis Mittwoch, 11. Juli, ist das Parken auf dem Habererplatz wieder kostenlos möglich.

Und nicht nur das. War vor der Einführung der Parkgebühr im November vergangenen Jahres die Parkzeit größtenteils auf zwei Stunden limitiert, wird in der Übergangszeit auf eine zeitliche Begrenzung verzichtet. „Wir wollen die Regelung nicht zu kompliziert machen“, erklärt Pongratz. Denn eine Rückkehr zur Parkscheibe würde eine neue, wenn auch nur vorübergehende Beschilderung erfordern. „Am Ende wird die Soße teurer als der Braten. Das wollen wir nicht.“

Für Pongratz ist dies eine gute Lösung. „Mit diesem Entgegenkommen der Stadt können wir ein wenig Luft verschaffen“, sagt die Bürgermeisterin auch mit Blick auf die in der Innenstadt Beschäftigten, die auf der Volksfestwiese parken und nicht mehr am Marktplatz. Dennoch werde es – wie immer – zur Volksfestzeit eng in Miesbach. Und nach den drei Ausnahme-Wochen gelten wieder die bisherigen Parkgebühren. Pongratz warnt: „Ab 12. Juli wird wieder aufgeschrieben.“

ddy