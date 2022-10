Weidewirtschaft und Wolf? Abgeordneter sagt: „Koexistenz nicht möglich“

Flammender Appell: Mit Mahnfeuern haben Almbauern auch im Landkreis (im Bild Gmund) auf ihr Anliegen hingewiesen, die Wiederansiedlung des Wolfes nicht zuzulassen. © privat

Wolf und Almwirtschaft vertragen sich nicht. Das wollten nun Almbauern mit Mahnfeuern im Landkreis unterstreichen, und auch der Bundestag debattierte.

Landkreis – In den Almbauern der Region und darüber hinaus lodert die Sorge um ihr Vieh in den Bergen. Und auf den Almen loderten zuletzt sogenannte Mahnfeuer, mit denen die Landwirte gegen eine unkontrollierte Ansiedlung des Wolfes protestierten. In Bayrischzell, Gmund, Kreuth und Schliersee zum Beispiel. Die Feuer waren Teil einer bundesweiten Aktion, zu der der Förderverein der Deutschen Schafhaltung zusammen mit Verbänden und die Bürgerinitiativen des Aktionsbündnis „Aktives Wolfsmanagement“ (Schwerpunkt: Niedersachsen) aufgerufen hatten.

Wolfsbeauftragte: „Ein oder mehrere sesshafte Wölfe würden auf vielen Flächen die Beweidung wohl unmöglich machen.“

Brigitta Regauer, Kreisbäuerin und zudem Wolfsbeauftragte des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, sagt: „Besonders im Landkreis Miesbach, der fast nur im Heulandgürtel liegt, würde ein oder mehrere sesshafte Wölfe auf vielen Flächen die Beweidung wohl unmöglich machen.“ Sie unterstreicht damit erneut die Auffassung der Viehhalter, die zum Beispiel bei Almbegehungen immer wieder an die Politik herangetragen wird und die inzwischen auch auf großflächigen Plakaten zu lesen ist: „Kommt der Wolf, geht die Weide.“

MdB Alexander Radwan: „Koexistenz nicht möglich.“

Just einen Tag vor der Aktion war der Wolf auch Thema im Bundestag – bei einem Antrag der Unions-Fraktion. Der hiesige CSU-Abgeordnete Alexander Radwan forderte „als lokaler Abgeordneter“ am Rednerpult ein wirksames Bestandsmanagement des Wolfs. In seinem Wahlkreis hätten die Bauern das Gefühl, „dass Teilen der deutschen Politik der Wolf wichtiger ist als ihre Höfe, als die Almen, als der Erhalt der kleinen Landwirtschaft“. Aus Tirol habe er die Meldung bekommen: „Über 300 Tiere gerissen, über 1500 Tiere frühzeitig abgetrieben.“ Radwan unterstrich: „In manchen Regionen ist eine Koexistenz nicht möglich, da darf man nicht träumen, sondern muss der Realität ins Gesicht schauen.“

Im Antrag fordern die Unionsparteien im Bundestag unter anderem wolfsfreie Zonen, eine Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht, eine Herabstufung des Schutzstatus auf EU-Ebene und erleichterte Entschädigungsverfahren für Tierhalter.

Grünen-Politikerin: „Union fällt nicht anderes ein als abschießen.“

Der Haltung der Union widersprach unter anderem Zoe Mayer (Grüne): Zum Wolf „fällt der Union wirklich gar nichts anderes ein als abschießen“. Die Abgeordnete aus Karlsruhe sagte: „Die Weidetierhaltung ist ein großer Fortschritt für den Tierschutz“ – und zudem auch für Arten- und Landschaftsschutz. Die Antwort auf den Wolf laute derweil nicht abschießen, sondern Herdenschutz: Da hieße es, von den Nachbarländern zu lernen.

In der Sache wurde im Bundestag nicht entschieden, auf Antrag der Ampelparteien wurde die weitere Behandlung an den Umwelt- (federführend) sowie den Landwirtschaftsausschuss (mitberatend) verwiesen. In Letzterem sitzt als Obmann für die Grünen-Fraktion übrigens auch der Holzkirchner Abgeordnete Karl Bär. Im Umweltausschuss ist er stellvertretendes Mitglied. Radwan gehört keinem dieser Gremien an.

Die volle Debatte vom 29. September lässt sich in der Mediathek auf bundestag.de nachsehen.