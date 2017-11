Unser Vor-Adventskalender: Jeden Tag ein neues Rezept

Ticktack, ticktack. Noch sieben Wochen bis Weihnachten. Die festliche Zeit rückt unaufhaltsam näher. Und weil Geschenke suchen schon stressig genug ist, hier 21 Rezept-Ideen zum Nachkochen.

Ja es ist schon ein Kreuz, oder? Und ja, wir sind früh dran damit, Sie daran zu erinnern. Aber es hilft halt auch nichts. Die stade Zeit - oder der Weihnachtsirrsinn - je nachdem, von welchem Standpunkt aus gesehen, rückt an. Und bei vielen steigt das Stresslevel schon jetzt mit jedem Schokonikolaus. Vor allem bei denen, die Gastgeber sein dürfen zum Fest und davor. Für die kommt hier die Rettung. 24 Rezeptideen für die Winterzeit, teils von unseren Kollegen aus der Redaktion vorgekocht, teils von vielen kulinarischen Liebhabern aus dem ganzen Landkreis von Tegernsee bis Holzkirchen.

Lehnen Sie sich zurück, schnaufen Sie nochmal durch und genießen Sie jeden Tag aufs Neue ein Rezept und wenn es denn appetitlich ist, dann kochen Sie es doch nach. Kleine Randbemerkung vorweg, damit hier keine Missverständnisse entstehen. Die Serie stammt ursprünglich von Weihnachten 2015 und wird nun für Sie neu aufgekocht.

Und wenn Ihnen jetzt just ein tolles eigenes Rezept einfällt, dann schicken Sie uns das sofort! Geben Sie all jenen, die jetzt schon verzweifelt - oder neugierig entspannt - nach ausgefallenen Rezepten suchen, um die Schwiegermama an Heiligabend so richtig vom Hocker zu stoßen, eine noch größere Auswahl in unserer Rezepte-Sammlung.

Dazu brauchen wir freilich das Rezept. Dazu ein Bild vom Gericht, am liebsten mit dem oder der Koch/Köchin selbst mit drauf, sowie ein paar Sätze zu Ihrer persönlichen Geschichte mit dem Gericht. Nicht nur die Schwiegertöchter werden es Ihnen danken.

Das ganze dann: Per Email direkt an klaus-maria.mehr@tegernseer-zeitung.de oder einfach via Facebook.

Wir fangen an mit...

Zum Start was Leichtes und Süßes: Honigkuchen

Luisa Krichbaumer kocht eigentlich gar nicht so gern. Umso zufriedener ist sie mit dem einfachen Backrezept, das auch für unerfahrene Bäcker leicht nachzukochen ist: Honigkuchen - leicht gemacht.

Und damit nichts verloren geht und für die ganz Eiligen, hier schon mal alle Rezepte, die wir präsentieren werden, im Überblick:

Weihnachtliche Rezepte im Adventskalender Zur Fotostrecke

1: Honigkuchen

2: Rehgulasch

3: Zabaglione

4: Apfelbrot

5: Schweinebraten à la Lotte

6: Winterlicher Joghurt

7: Pastinaken-Eintopf

8: Schneemänner

9: Maronen-Suppe

10: Pralinen-Souffles

11: Kokos- Kipferl

12: spontanes Zwei-Gänge-Menü

13: Datteltaler

14: Orangen-Kuppel-Torte

15: Bratäpfel

16: Kartoffel-Lebkuchen

17: vegane Suppe

18: Walnussplatzerl

19: Cake-Pops

20: Tafelspitz

21: Barszcz

Und hier nochmal alle Rezeptebilder zum durschauen:

Rezepte