Weihnachtsmärkte im Landkreis: Alle Termine, alle Infos

Bald weihnachtet es wieder sehr - von Otterfing bis Bayrischzell, von Irschenberg bis Bad Wiessee. Ein Überblick mit allen Christkindlmärkten im Landkreis Miesbach samt Öffnungszeiten und Lage.

Lichterglanz und Glühweinduft stimmen im Landkreis Miesbach in den kommenden Wochen auf Weihnachten ein. Wir haben alle bislang bekannten Termine der Weihnachtsmärkte in den Regionen Miesbach, Tegernsee und Holzkirchen im der Übersicht.

Auftakt am 22. und 23. November 2019

Bayrischzell-Geitau

Geitauer Winterzauber: Erstmals vorweihnachtlicher Adventsmarkt des Verkehrs- und Verschönerung-Vereins am Gasthof Rote Wand am Freitag, 22. November, von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 23. November, von 15 bis 20 Uhr.

Erstes Adventswochenende 30. November und 1. Dezember 2019

Miesbach

Einkauf im 1000 Lichterglanz der Miesbacher Geschäftsleute und Vereine am Samstag, 30. November, von 15 bis 20 Uhr.

Schliersee

Museumsweihnacht zum Schlierseer Weihnachtszauber am Heimatmuseum in der Lautererstraße am Samstag, 30. November, von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 12 bis 20 Uhr; jeweils mit Tag der Offenen Tür im Heimatmuseum und am Samstag um 19 Uhr im Museumssaal das Konzert „Advent is a Leuchtn“ (Eintritt acht Euro).

Bayrischzell

Adventsmarkt am Rathaus am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 12 Uhr.

Hundham

Adventsmarkt in Hundham am Samstag, 30. November, ab 13 Uhr.

Tegernseer Tal

Adventszauber am Tegernsee mit Rottacher Advent im Kurpark, Weihnachtlicher Schlossmarkt in Tegernsee und Seeadvent an der Wiesseer Seepromenade Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr.

Gmund-Dürnbach

Christkindlmarkt am Dorfplatz in Dürnbach am Samstag, 30. November, von 12 bis 19 Uhr.

Kreuth

Christkindlmarkt der Ortsvereine am Waldfestplatz am Leonhardstoanahof in Kreuth am Sonntag, 1. Dezember, ab 14 Uhr (Nikolausbesuch circa 16 Uhr).

Waakirchen

Adventsmarkt der Ortsvereine an der Kirche St. Martin am Samstag, 30. November, von 15 bis 21 Uhr.

Warngau

Adventsmarkt am Rathausplatz am Sonntag, 1. Dezember, von 11.30 bis 18.30 Uhr.

Zweites Adventswochenende 7. und 8. Dezember 2019

Fischbachau

Christkindlmarkt im Rathaus-Innenhof am Samstag, 7. Dezember, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Hausham

Christkindlmarkt an der Kirche St. Anton am Samstag, 7. Dezember, ab 15 Uhr.

Irschenberg

Christkindlmarkt am Trachtenheim am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 13 bis 21 Uhr.

Tegernseer Tal

Adventszauber am Tegernsee mit Rottacher Advent im Kurpark, Weihnachtlicher Schlossmarkt in Tegernsee und Seeadvent an der Wiesseer Seepromenade Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr.

Schaftlach

Christkindlmarkt der Dorfgemeinschaft Schaftlach am Köglstadel am Samstag, 7. Dezember, ab 16 Uhr.

Gmund

Nikolausmarkt am Rathaus am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Holzkirchen

Winter-Musi-Gaudi des Musikzugs Holzkirchen und weiterer Vereine am Vereinsheim des Musikzugs (Raiffeisenstraße 10) am Samstag, 7. Dezember, von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Drittes Adventswochenende 13. bis 15. Dezember 2019

Miesbach

Advent am Kloster der Bürgerstiftung Miesbach am Samstag, 14. Dezember, von 13 bis 19 Uhr am Klostergelände an der Münchner Straße und Lebende Krippe im Waitzinger Park um 17 Uhr.

Schliersee

Historischer Weihnachtsmarkt im Markus Wasmeier Freilichtmuseum beim Schlierseer Weihnachtszauber am Freitag, 13. Dezember, von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, von 12 bis 20 Uhr.

Tegernseer Tal

Adventszauber am Tegernsee mit Rottacher Advent im Kurpark, Weihnachtlicher Schlossmarkt in Tegernsee und Seeadvent an der Wiesseer Seepromenade Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr.

Holzkirchen

Winterzauber im Ortszentrum um den Marktplatz am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 11.30 bis 19 Uhr.

Weyarn

Christkindlmarkt im Klosterhof am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 10 bis 18 Uhr.

Valley

Christkindlmarkt am Schlossbräu/Schlossplatz am Sonntag, 15. Dezember, ab 13 Uhr.

Viertes Adventswochenende 20. bis 22. Dezember 2019

Miesbach

Miesbacher Weihnachtsgasserl in der Innenstadt mit Ständen und geöffneten Geschäften am Freitag und Samstag, 20. und 21. Dezember, von 11 bis 20 Uhr.

Schliersee

Romantische Weihnacht beim Schlierseer Weihnachtszauber am Gasthof Terofal am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Dezember, jeweils von 14 bis 21 Uhr.

Bayrischzell

Wintersonnwendfeier am Rathaus am Sonntag, 22. Dezember, ab 17 Uhr.

Tegernseer Tal

Adventszauber am Tegernsee mit Rottacher Advent im Kurpark, Weihnachtlicher Schlossmarkt in Tegernsee und Seeadvent an der Wiesseer Seepromenade Samstag und Sonntag, 21. und 22. Dezember, jeweils von 14 bis 19 Uhr.

Otterfing

Christkindlmarkt am Rathaus-Vorplatz am Sonntag, 22. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

