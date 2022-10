Weihnachtsstimmung oder Energie sparen: So löst Miesbach sein Adventsdilemma

Von: Dieter Dorby

Zur weihnachtlichen Stimmung in Miesbach darf der Christbaum am Marktplatz nicht fehlen. © THOMAS PLETTENBERG

Für die Vorweihnachtszeit heißt die große Frage: Weihnachtsstimmung oder so viel Energie wie möglich sparen. Ein Zwiespalt, in dem sich auch die Stadt Miesbach befindet. Für den Advent wurde mit dem Gewerbeverband Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM) ein Vorgehen erarbeitet, das auf Kompromisse setzt.

Wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, soll es heuer drei Christbäume geben: natürlich einen am Marktplatz, am Friedhof und in Parsberg bei der Kirche. Dafür wird keiner am Rathaus aufgestellt. Dort bleibt es bei der üblichen Beleuchtung der Fenster, die bereits LED-basiert und deshalb besonders energiesparend ist.

Ebenfalls reduziert wird seitens der GWM die Beleuchtung in der Rosenheimer Straße. Dafür soll es am Marktplatz inklusive Fraunhoferstraße richtig weihnachtlich leuchten. Denn so ganz soll Weihnachten in der Kreisstadt trotz aller Energiespar-Appelle nicht unter den Tisch fallen.

„Ich denke, dass wir mit einer vernünftigen Reduzierung einen guten Kompromiss gefunden haben zwischen adventlicher Stimmung und Sparen“, sagt Braunmiller. Immerhin gehe es ja darum, dass sich die Menschen auch wohlfühlen sollen. „Das ist uns wichtig.“

Und der Einzelhandel profitiere auch von einer stimmungsvollen Atmosphäre. Zumal auch am Marktplatz gespart werde. „Wir wollen die Beleuchtung auf 22 Uhr begrenzen“, sagt Braunmiller. „Zugleich appellieren wir an die Geschäftsleute, dass sie ebenfalls sparsame LED-Technik verwenden sollen. Das ist ein guter Weg.“

