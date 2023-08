Wegen fehlendem Kita-Platz: Landkreis entrichtet Zwangsgeld

Kita-Plätze sind Mangelware im Kreis Miesbach (Symbolbild).

Wegen eines fehlenden Kita-Platzes hat der Landkreis 5000 Euro an die Staatskasse zahlen müssen. Betroffene Eltern hatten den Betreuungsplatz auf dem Rechtsweg geltend gemacht.

Landkreis – Auch wenn Kita-Plätze Mangelware sind: Für das kommende Betreuungsjahr 2023/24 scheinen bislang keine oder zumindest nur sehr wenige Plätze gerichtlich geltend gemacht worden zu sein: „Die Verfahrenszahlen betreffend den Landkreis Miesbach bewegen sich im unteren einstelligen Bereich“, teilte der Pressesprecher des Bayerischen Verwaltungsgerichts München, Florian Huber, auf Nachfrage mit.

Wie berichtet, waren im vergangenen Betreuungsjahr landkreisweit neun Plätze gerichtlich geltend gemacht worden. Davon betrafen sechs Verfahren Plätze in Holzkirchen, die restlichen betrafen Plätze in Hausham, Gmund und Tegernsee. Das Verwaltungsgericht hatte den Eilanträgen der Eltern stattgegeben – und dem Landkreis in fünf Fällen ein Zwangsgeld in Höhe von je 5000 Euro angedroht, für den Fall, dass er keinen bedarfsgerechten Kita-Platz zur Verfügung stellt.

Bislang musste der Landkreis das Zwangsgeld jedoch nur in einem Fall tatsächlich an die Staatskasse entrichten, so Gerichtssprecher Huber.

Ob es sich in den restlichen vier Fällen erledigt hat, weil der Landkreis die Betreuungsplätze schließlich doch noch nachweisen konnte, vermag das Gericht nicht zu beantworten. „In den Verfahren bezüglich Kita-Plätzen kommt es häufig aus unterschiedlichen – sowohl in der Sphäre der Eltern, als auch in der Sphäre des Beklagten und der Gemeinden liegenden – Gründen zu Erledigungssituationen“, so Huber. Dies und der prozessuale Umstand, dass Eltern ihr Ziel teilweise nur im einstweiligen Rechtsschutz verfolgen, teilweise zusätzlich aber auch Klage erheben, erschwere die Beantwortung von Fragen nach exakten Erledigungszahlen sowie den jeweils zugrunde liegenden Umständen.

Der Landkreis, dem bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen die Gesamtverantwortung obliegt, scheint die Entscheidungen des Gerichts zugunsten der Eltern akzeptiert zu haben: „Rechtsmittel sind uns bezüglich dieser Verfahren aus dem Landkreis Miesbach nicht bekannt“, erklärte Huber.

