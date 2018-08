Weil er Herzschmerz hatte: Miesbacher wegen Nötigung und Hausfriedensbruch vor Gericht

Erst zeigt die Ex-Freundin den 29-jährigen Miesbacher an, zeigte sich dann vor Gericht aber gnädig. Genauso auch Richter Walter Leitner.

Miesbach – Mit dem 29-jährigen Angeklagten meinten es alle gut am Amtsgericht Miesbach: Richter, Ex-Freundin, Bewährungshelferin und Verteidigerin. Lediglich die Staatsanwaltschaft wollte den Miesbacher für sieben Monate ins Gefängnis schicken – wegen seiner vielen Vorstrafen und der offenen Bewährung. Er hatte sich einiges zu Schulden kommen lassen. Zwölf Einträge stehen in seinem Bundeszentralregister.

Der Reihe nach: Im Februar soll der 29-Jährige in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen sein, ohne dass die es wollte. Er habe an der Tür geklingelt, sie aufgemacht. Als sie die Tür wieder schließen wollte, soll er diese mit der Hand aufgedrückt und sich Zutritt zur Wohnung verschafft haben. Zudem soll er ihr Handy mitgenommen, ihr es aber ein paar Minuten später wieder ausgehändigt haben. Zwei Tatvorwürfe standen im Raum: Hausfriedensbruch und versuchte Nötigung. Einen Diebstahl klagte die Staatsanwaltschaft nicht an.

Der Miesbacher gab zu, vor der Wohnung seiner Ex gestanden zu haben. Er habe einen Brief abholen wollen. Als die 30-Jährige den Brief nicht fand, redete er mit ihr im Hausgang über andere Dinge. In ihrer Wohnung will er an diesem Tag nicht gewesen sein. „Sie war während unserem Gespräch die ganze Zeit am Handy“, sagte der Angeklagte. „Ich wollte wissen, mit wem sie schreibt und habe es ihr aus der Hand gerissen.“

Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden gerade wenige Wochen getrennt. Als der Miesbacher gesehen habe, „dass sie mit einem anderen Typen schreibt“, schrillten bei ihm die Alarmglocken. Er rannte weg – samt Handy. In der Anklageschrift stand, dass er sie damit erpresst haben soll, dass sie ihr Handy erst wieder bekäme, wenn sie den Miesbacher in ihre Wohnung lasse.

Lesen Sie auch: Verrückter Fall am Amtsgericht: Ebay-Betrug gerät wegen Kuckuckskind zur Nebensache

Der Angeklagte stritt das ab: „Ich durfte doch eh immer in ihre Wohnung.“ Mit dem entwendeten Smartphone sei er nach Hause gegangen und übergab es seiner Mutter. Die habe sofort die 30-Jährige angerufen und ihr gesagt, dass sie ihr Telefon wieder abholen solle. „Das war dumm von mir, das gebe ich zu“, sagte der 29-Jährige. „Aber ich habe einfach aus Liebe gehandelt, habe die Trennung da noch nicht verkraftet.“

Die 30-jährige Miesbacherin wollte gar nicht so recht gegen ihren Ex aussagen. Immer wieder überlegte sie vor ihren Aussagen lange. „Wir hatten einfach beide Herzschmerz nach der Trennung“, sagte sie. „Ich bin dabei auf Abstand gegangen, er hat die Nähe zu mir gesucht.“ Der Angeklagte soll wohl in ihrer Wohnung gewesen sein, was sie ungern zugab. „Ja, er ist in meine Wohnung, obwohl ich es nicht wollte“, sagte sie. Er sei auf die Knie gegangen und habe sie zu sich gezogen. Dabei sei ihr das Handy aus der Tasche gefallen, vermutete die Miesbacherin. „Er hat es mitgenommen, aber ich habe es nur ein paar Minuten später wieder bekommen.“ Selbst habe sie ihren Ex gar nicht anzeigen wollen, eine Freundin überredete sie dazu.

Lesen Sie auch: Kinderpornos: Freispruch für Wiesseer

Die Bewährungshelferin des Angeklagten, die ihn seit über zehn Jahren kennt, erklärte, dass der 29-Jährige „ein völlig anderer Mensch“ geworden sei – im positiven Sinne. Der Miesbacher hat nun eine feste Arbeitsstelle, nimmt keine Drogen und trinkt keinen Alkohol mehr. Früher war das anders.

Obwohl der Angeklagte eine positive Wandlung vollzogen hatte, forderte die Staatsanwaltschaft die Haftstrafe. „Sie standen unter offener Bewährung und haben viele Vorstrafen“, begründete sie ihr Plädoyer. Pflichtverteidigerin Martina Meis hingegen forderte Freispruch und sagte: „Seine Aussagen waren glaubhaft, er hat das Handy einfach aus Liebeskummer und Eifersucht entwendet.“

Lesen Sie auch: BAföG erschlichen: Studentin (23) aus Hausham verurteilt

Richter Walter Leitner zeigte sich gnädig und beließ es bei einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 30 Euro. „Ihre Ex-Freundin meint es gut mit Ihnen – ich auch.“ Er merke dem 29-Jährigen an, sich bessern zu wollen. „Deshalb bekommen Sie noch mal die Chance, und müssen nicht wegen so einer Geschichte ins Gefängnis.

Von Philip Hamm

Rubriklistenbild: © PLETTENBERG THOMAS