Weil neue Preisanzeige endlich da ist: Esso-Tankstelle in Miesbach gibt 50 Prozent Rabatt

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Bereit für den Kundenansturm: Thomas Ortwein und seine Frau Tatjana vor dem neuen Anzeigemast. © STS

15 Monate hat es gedauert, bis die nach einem Unfall zerstörte Preisanzeige der Esso-Tankstelle in Miesbach ersetzt werden konnte. Das feiert der Pächter nun mit einer Rabatt-Aktion.

Miesbach – Beim Tanken ist das Preisbewusstsein besonders groß. Ob man die Zapfsäule tatsächlich ansteuert oder doch lieber noch ein paar Meter weiterfährt, entscheidet sich oft erst beim Blick auf die Anzeige unmittelbar vor Ort. Doch genau das war bei der Esso-Station an der Bayrischzeller Straße in Miesbach nun für fast eineinhalb Jahre nicht möglich. Anfang April 2021 hatte ein Lkw bei einem Ausweichmanöver die digitale Anzeigetafel umgefahren. Nun steht die Säule mit den Preisen für Super, Diesel & Co. endlich wieder, teilt Tankstellenpächter Thomas Ortwein mit.

Einbußen wegen fehlender Preisanzeige

Die fehlende Transparenz habe sich durchaus aufs Geschäft ausgewirkt, berichtet Ortwein. Manche Autofahrer hätten die Esso-Station gleich ganz gemieden, andere hätten sich nach dem Tanken an der Kasse beschwert. Eine provisorisch auf dem Boden installierte Tafel hätte auch nicht viel geholfen, da sie von der gegenüberliegenden Straßenseite aus kaum zu sehen gewesen sei, so Ortwein. Warum es 15 Monate lang gedauert hat, Ersatz zu beschaffen, erklärt der Pächter mit einem langwierigen Genehmigungsprozess.

Lesen Sie auch: Diebe klauen 700 Euro in Esso-Tankstelle Miesbach - und keiner bekommt was mit

Umso mehr freut er sich mit seinem Team nun über die Rückkehr der Anzeigetafel. Und diese Freude möchte Ortwein auch mit seinen Kunden teilen. So habe sich der Esso-Konzern bereit erklärt, Rabattgutscheine im Gesamtwert von 6000 Euro auszustellen. Der Pächter nutzt dies für eine aufsehenerregende Aktion: Am Sonntag, 21. August, ab 11 Uhr erhält jeder Kunde 50 Prozent Rabatt auf seine Tankrechnung. Natürlich nur, bis der (Geld)vorrat aufgebraucht ist. Ortwein rechnet, dass dies bei einer durchschnittlichen Tankmenge von 35 Litern nach plus/minus 200 Kunden der Fall sein wird. Um den Autofahrern die ziemlich sicher entstehenden Wartezeiten vor der Zapfsäule zu versüßen, hat der Pächter zudem eine Mittelaltergruppe sowie Ballonkünstler für die Kinder engagiert.

Rabatt darf erst an Kasse abgezogen werden

Dass der Rabatt erst an der Kasse auftaucht und nicht schon im Literpreis auf der Anzeigetafel oder in den einschlägigen Online-Vergleichsportalen, hat laut Ortwein einen nachvollziehbaren Grund: „Das wäre Wettbewerbsverzerrung.“

sg