Weil Parkplätze wichtig sind: Miesbach erhöht Stellplatzablöse um 50 Prozent

Von: Dieter Dorby

Teilen

Viele Stellplätze, aber wenige für Anwohner und Dauerparker: Die Stadt Miesbach ist daran interessiert, dass Parkplätze geschaffen und nachgewiesen werden, doch das ist gerade in der Innenstadt oft genug schwierig. © Thomas Plettenberg

Die Stadt Miesbach hat die Höhe der Ablöse für Stellplätze im Stadtgebiet erhöht. Der Bauausschuss einigte sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig darauf, die Ersatzleistung von 8.000 auf 12.000 Euro zu erhöhen.

Im Gremium gibt es immer wieder Anfragen, Stellplätze, die je nach baulicher Nutzung von der städtischen Stellplatzsatzung vorgegeben werden, teilweise oder vollständig abzulösen. Ein schwieriges Thema. Denn einerseits sind gerade in der Innenstadt die Möglichkeiten, den vorgeschriebenen Parkraum auf dem eigenen Grundstück zu schaffen, sehr begrenzt. Zum Beispiel bei einer Nutzungsänderung oder dem Ausbau eines Dachgeschoßes in eine Wohnung. Andererseits ist das Interesse der Stadt groß, dass möglichst viele Stellplätze für Autos privat geschaffen werden, um so den öffentlichen Parkraum nicht zu überlasten.

Die Grundsatzfrage, ob man die Höhe der Ablöse nicht mal genauer anschauen müsse, war in der vorangegangenen Sitzung aufgekommen, als ein Bürger allgemein anfragte, ob die Ablöse von Stellplätzen möglich sei. Damit rückten die bislang geltenden 8.000 Euro in den Fokus, und die sind nicht gerade die höchste Marge im Landkreis, wie Bauamtsmitarbeiter Hans Löw feststellte. Andere Kommunen seien bei 10.000 Euro, Holzkirchen sogar bei 12.000 Euro. Letzterem schloss sich auch der Bauausschuss an. „10.000 Euro wäre meine unterste Grenze“, stellte Stefan Griesbeck (CSU) fest. Eher tendiere er höher.

Erleichterungen für sozialen Wohnungsbau

Neben der Höhe der Ablöse war auch die geforderte Anzahl der Stellplätze ein Thema. Hintergrund ist der soziale Wohnungsbau, der Am Gschwendt sowie im Zuge des Ersatzneubaus des Landratsamts geplant ist. Hierbei hatte die Stadt Ausnahmen gegenüber ihrer Stellplatzsatzung zugelassen. Statt regulär zwei Stellplätze pro Wohnung zu verlangen, wurde hier gestaffelt: ein Stellplatz bis 60 Quadratmeter Wohnfläche, eineinhalb für bis zu 80 Quadratmeter sowie zwei Stellplätze für über 80 Quadratmeter.

Während man weiterhin davon ausgeht, dass bei der ÖPNV-Anbindung im Landkreis das Auto stark benötigt wird, geht der Ausschuss beim sozialen Wohnungsbau davon aus, dass zwei Fahrzeuge aus finanzieller Sicht weniger wahrscheinlich sind. Deshalb wurde auch hier der Änderung gegen die Stimme von Verkehrsreferent Florian Ruml (FWG) zugestimmt.

Diskussionsbedarf gab es im Vorfeld dennoch. Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) hatte Bedenken, dass Bauherren auf diesem Weg die reguläre Stellplatzpflicht unterlaufen könnten. „Den sozialen Aspekt finde ich gut“, sagte Mayer, „aber ich würde ihn an eine Sozialbindung von mindestens 40 Jahren knüpfen.“

Dauer der Sozialbindung ohne Einfluss

Dem widersprach Bauamtsleiter Lutz Breitwieser. Er verwies darauf, dass die Dauer der Sozialbindung auf die Baugenehmigung keinen Einfluss habe. „Wenn wir im Bebauungsplan sozialen Wohnungsbau festsetzen, heißt das, dass die Wohnungen bestimmte, gesetzlich festgelegte Voraussetzungen aufweisen müssen“, erklärte er. Dabei gehe es unter anderem um Größe, Zuschnitt und einen Preisdeckel pro Quadratmeter. Liegen diese Voraussetzungen vor, gelte der erleichterte Stellplatzschlüssel. Die Umsetzung des Bebauungsplans obliege eh dem Landratsamt. „Wir müssen dafür nur die Grundlagen festsetzen.“

Appell für Radl-Stellplätze

Ebenfalls aufgenommen werden sollen Festsetzungen zum Thema Fahrrad. Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne), die im Ausschuss Manfred Burger vertrat, hatte angemahnt, nicht nur an Autos zu denken. Mit E-Bikes, Fahrrädern und Lastenrädern nehme werde der Fahrradverkehr zunehmen. Entsprechend seien Fahrradstellplätze zu berücksichtigen.

ddy