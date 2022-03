Weil Passus im Protokoll fehlt: Landschaftsschutzgebiete erneut auf der Kippe

Von: Sebastian Grauvogl

Erneut im Fokus: die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Miesbach, hier der Blick von Agatharied zur Gindelalm im Schutzgebiet „Egartenlandschaft um Miesbach“. © Thomas Plettenberg

Die Landschaftsschutzgebiete kommen nicht zur Ruhe. Erst waren die alten Karten verschwunden, jetzt wackelt auch der Klarstellungsbeschluss des Kreistags von 2019. So geht es jetzt weiter.

Landkreis – Wer schon mal als Zeuge vor Gericht ausgesagt hat, weiß, wie schwer es sein kann, sich an lange zurückliegende Ereignisse zu erinnern. Eine vergleichbare Erfahrung steht in diesen Tagen den Teilnehmern der Kreistagssitzung am 24. Juli 2019 bevor. Sie erhalten Post vom Landratsamt – mit der Bitte, sich zu erinnern. Und zwar an den genauen Beschluss, den sie damals zur Sicherung der abhanden gekommenen Landschaftsschutzgebietskarten gefasst haben. „Genügt da nicht ein Blick ins Protokoll?“, ist man geneigt zu fragen. Die Antwort: Genau hier liegt das Problem.

Im Zuge einer Recherche sei Mitarbeitern des Landratsamtes kürzlich aufgefallen, dass der relevante Passus zur Feststellung der Karten im Sitzungsprotokoll fehlt, teilte Pressesprecherin Sophie Stadler am Freitag mit. Im Schriftstück zum vorausgegangenen Empfehlungsbeschluss des Umweltausschusses hingegen sei er enthalten. Da das Kreistagsprotokoll vom Protokollführer und vom Sitzungsleiter unterschrieben wurden, stelle es eine öffentliche Urkunde dar, der als solcher eine „erhöhte Beweiskraft“ zukomme.

Schutzgebiete erneut nicht rechtssicher

Mit der Folge, dass damit wieder der Zustand von vor 2019 erreicht sei – und die sechs Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Miesbach keinen Bestand haben könnten. Auswirkungen auf beantragte Ausnahmen von den Landschaftsschutzgebietsverordnungen seien möglich, teilt Stadler auf Nachfrage mit. In welcher Form, „müsste im Einzelfall juristisch geprüft werden“.

Warum der Passus im Protokoll fehlt, ist laut Landratsamt nicht nachvollziehbar. Fakt ist jedoch, dass es nicht die erste Unstimmigkeit in Bezug auf die Schutzgebietskarten ist. Wie berichtet, wurde die Klarstellung überhaupt erst notwendig, weil die Originale aus den 1950er-Jahren nicht mehr aufzufinden waren und ein Richter daraus die mögliche Unwirksamkeit der Verordnungen folgerte. Also ließ das Landratsamt auf Basis einer Kopie aus 1993 neue Karten anfertigen und diese vom Kreistag in einer „Klarstellung“ bestätigen. Parallel machte man sich an die noch andauernde Überarbeitung auf den heutigen Stand. Bei der Debatte um das in Schliersee geplante Vitalresort kamen jedoch erneut Unstimmigkeiten auf. Diesmal ging es um die Grenze einzelner Schutzgebiete, die sich in den aktuellen Karten von älteren Versionen unterscheiden. Nach einer Prüfung gab das Landratsamt dann bekannt, letztere seien fehlerhaft, die Schutzgebiete Stand heute also rechtssicher.

Sitzungsteilnehmer müssen Erklärung abgeben

Das steht nun wieder auf der Kippe. Um juristisch sauber vorzugehen, müsse die Verwaltung den Beweis antreten, dass die Inhalte des Kreistagsbeschlusses vollständig und korrekt gewesen und nur falsch dokumentiert worden seien. Dafür braucht es besagte Erklärung aller Sitzungsteilnehmer, die diese bis 22. April schriftlich beim Landratsamt abgeben müssen.

Gelingt der Beweis nicht, müsse der Kreistag entweder den Beschluss von 2019 in seiner Sitzung am 6. Juli 2022 wiederholen, erklärt Stadler. Oder – und das werde die Verwaltung dem Gremium empfehlen – eine „einstweilige Sicherstellung“ der Gebiete beschließen. Quasi eine Veränderungssperre auf den Status Quo für zwei (mit Verlängerungsoption vier) Jahre, erklärt Stadler. Ob dies Einfluss auf den derzeit einzigen bestehenden Herausnahmeantrag beim Vitalresort Schliersee hat, müsse man im Einzelfall prüfen. Während die Karten so eingefroren wären, würde die Verwaltung neue Verordnungen ausarbeiten. Dies hätte laut Stadler den Vorteil, dass „rechtliche Unschärfen“ beseitigt werden und aktuelle Entwicklungen wie beispielsweise Feuerwerksverbote geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden könnten.

Die Entscheidung über das weitere Vorgehen müsse der Kreistag fällen, betont Stadler. Bis zur nächsten Sitzung sollten auch die in Auftrag gegebenen, überarbeiteten Karten fertiggestellt sein. Dieser Teil des Beschlusses von vor drei Jahren ist übrigens sauber im Protokoll dokumentiert.

