Weil sein Sohn an seltener Krankheit leidet: Miesbacher startet Spendenlauf für Forschung

Von: Christian Masengarb

Über 650 Teilnehmer haben ihre Teilnahme am „Rare Diseases Run“ bereits zugesagt. Initiator Marcos Mengual hofft, bis zum Start Ende Februar könnten es über 1000 Teilnehmer werden. © Thomas Plettenberg

Im Kampf, eine Behandlung für die seltene Krankheit seines Sohnes zu finden, hat Marcos Mengual aus Miesbach einen Spendenlauf ins Leben gerufen. Die Idee ist ein Erfolg.

Miesbach – Was als kleine Idee begann, hat sich zum Großprojekt entwickelt: Anfang Dezember 2021 kam Marcos Mengual (49) aus Miesbach der Einfall, das in den USA verbreitete Konzept digitaler Wohltätigkeitsläufe nach Deutschland zu übertragen, um Geld für die Erforschung seltener Krankheiten zu sammeln. Sein Plan: Teilnehmer melden sich über das Internet an und leisten mit ihrer Startgebühr eine Spende. Dafür erhalten sie Urkunden und Medaillen.

Hunderte Teilnehmer haben sich schon angemeldet

Menguals Idee kommt an: Mindestens 650 Teilnehmer, darunter der Weltrekordhalter im Senioren-Zehnkampf, Thomas Stewens, sowie die Zweitliga Basketballer aus Trier, werden ab 28. Februar, dem weltweiten Tag seltener Krankheiten, bundesweit eine Woche lang für deren Erforschung aus selbst gewählten Strecken joggen. Die AOK Deutschland fördert den Rare Diseases Run, ebenso die Eva Luise und Horst Köhler Stiftung Care for Rare Stiftung aus München sowie die deutsche Dachorganisation für seltene Erkrankungen, Achse, Mengual: „Dass es so ein großes Projekt wird, habe ich nicht erwartet.“

Wie berichtet, verbindet Mengual eine persönliche Beziehung mit seltenen Krankheiten: Sein Sohn Lucas leidet als einer von weniger als 1000 Menschen weltweit am Syngap-Syndrom: Sein Körper produziert zu wenig von dem Stoff, der bei gesunden Menschen die Nerven im Gehirn nach der Benutzung wieder beruhigt. Bei Lucas bleiben sie dauererregt. Er findet keine Ruhe, und das bremst seine Entwicklung. Lukas ist sieben Jahre alt, verfügt aber über die geistigen Fähigkeiten eines Zweijährigen.

Mengual brachte seine Lauf-Idee ein bei der deutschen Syngap-Elternhilfe, deren zweiter Vorsitzender er ist. Diese Elternhilfe rief den Rare Diseases Run ins Leben – zusammen mit neun weiteren Initiativen Betroffener und Angehöriger seltener Krankheiten. Unter ihnen ist ein Verein für an der Stoffwechselstörung EPP Erkrankter: Sie erleiden selbst durch geringe Mengen Sonnenlicht Verbrennungen und meiden deshalb Tageslicht.

Initiator war früher selbst Marathonläufer

Mit dem Rare Diseases Run will Mengual, früher selbst Marathonläufer, das Dilemma rarer Leiden wie Syngap und EPP überwinden: Weil sie so wenige Menschen darunter leiden, fehlen wirkungsvolle Behandlungen. Forscher finden kaum Testpersonen, die Pharmaindustrie konzentriert sich auf verbreitete Krankheiten, die Öffentlichkeit übersieht die Krankheiten. Es fehlen Ressourcen und Aufmerksamkeit. Laufen Ende Februar Tausende Menschen für seltene Krankheiten, glaubt Mengual, könne das beides ändern.

Einerseits fließen pro Teilnehmer je nach gebuchtem Paket mindestens zwei bis sechs Euro an die teilnehmende zehn Initiativen. Läufer, die mehr spenden wollen, können dies bei der Anmeldung tun. Die Vereine teilen die Einnahmen gleichmäßig auf. Rund 7000 Euro hat der Rare Diseases Run bereits gesammelt. Mengual hofft, noch diese Woche die Schwelle von 10 000 Euro zu überspringen. Das wären mindestens 1000 Euro pro Verein. „Damit können wir viel anfangen.“

Lauf soll Aufmerksamkeit schaffen

Andererseits bringt der Lauf Krankheiten, die kaum jemand wahrnimmt, Aufmerksamkeit. „Der Werbeeffekt ist für uns das Wichtigste“, sagt Mengual. „Wir wollen viele kleine Gruppen, die keine Lobby haben, bekannter machen.“

Einen Erfolg auf diesem Weg hat Mengual in Miesbach erreicht: Als er den Lauf in den Sozialen Medien bewirbt, spricht ihn die Geschäftsleitung seines Arbeitgebers Telair an. Sie will ein Team stellen, dass sich am Lauf beteiligt und für die Aktion spenden. „Das Thema ist sehr wichtig und geht im Alltag oft unter“, sagt Marketing-Managerin Nadine Kirschenlohr. „Deswegen unterstützen wir es. Wir bringen Bewegung ins Team und tun etwas für den guten Zweck.“

Mengual hofft nun, bald 1000-Anmeldungen-Grenze zu überspringen. 2023 will er den Lauf wiederholen, womöglich europaweit. „Ich glaube, es entwickelt sich zu einer jährlichen Sache.“

