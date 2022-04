Weil Turnhallen für Flüchtlinge gebraucht werden: Miesbacher Sportvereine solidarisch

Von: Sebastian Grauvogl

Anfang März wurde die Berufsschulturnhalle in Miesbach für die vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet. © Thomas Plettenberg

Kaum haben sie sich von den Corona-Lockdowns erholt, müssen die Miesbacher Sportvereine schon wieder improvisieren: weil die Turnhallen für Flüchtlinge aus der Ukraine gebraucht werden.

Miesbach – Zwei in diesen Zeiten nahezu unvereinbare Aufgaben muss Max Niedermeier derzeit unter einen Hut bringen. Als Integrationsbeauftragter des Landkreises unterstützt er die Geflüchteten aus der Ukraine bei der Suche nach Unterkünften, als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Miesbacher Sportvereine hilft er diesen bei der Organisation ihres Trainings- und Wettkampfbetriebs. Das Problem: In beiden Funktionen ist Niedermeier auf die Turnhallen in der Kreisstadt angewiesen. Denn weil nicht alle Flüchtlinge direkt in feste Bleiben vermittelt werden können, müssen einige von ihnen bis auf Weiteres in den zu Erstaufnahmeeinrichtungen umfunktionierten Sporthallen der Berufsschule und des Gymnasiums ausharren.

Bei der jüngsten Frühjahrsversammlung der ARGE sei diese aktuelle „Zwangslage“ eins der prägenden Themen gewesen, berichtet Niedermeier auf Nachfrage unserer Zeitung. So würden sich die Sportvereine nur langsam von den Folgen der Corona-Pandemie erholen. Vor allem die Jugendlichen hätten unter den Trainingsausfällen durch die aus Infektionsschutzgründen gesperrten Hallen während der Lockdowns sehr gelitten, berichtet Niedermeier. Ausgerechnet jetzt, wo der Normalbetrieb wieder angelaufen sei, müssten die Vereine nun schon wieder umdisponieren, um mit der erneuten Raumnot klarzukommen.

Hilfsbereitschaft in Vereinen groß

Die Solidarität mit den Ukraine-Geflüchteten schmälere dies aber nicht, betont der ARGE-Vorsitzende. „Die Vereine sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Auch bei ihnen ist die Hilfsbereitschaft groß.“ So hätten sie sich bereit erklärt, sich die Belegungszeiten in den verbliebenen Hallen der Grund- und Mittelschule und der Berufsschule gerecht untereinander aufzuteilen, wobei die Jugendarbeit Priorität habe. „Wir haben es geschafft, zusammenzurücken“, teilt Niedermeier mit. Ein wenig Entlastung bringe immerhin die bevorstehende warme Jahreszeit, so dass zumindest die Rasensportarten wieder unter freiem Himmel stattfinden können. Auch die dank der Corona-Lockerungen weggefallene Verpflichtung zu Lüftungspausen in den Hallen würden die Planung etwas entzerren.

Max Niedermeier, Vorsitzender der ARGE-Sportvereine. © Thomas Plettenberg

Und damit ist der Unterstützungswille der Miesbacher Sportvereine noch nicht erschöpft. Wie Niedermeier begeistert mitteilt, hätten sich alle auch zur Aufnahme von Geflüchteten in den Trainingsbetrieb bereit erklärt – ohne dafür eine Gebühr zu verlangen. Manche Vereine würden sogar besondere Angebote wie Mutter-Kind- und Damen-Turnen (Turnverein Miesbach) oder Fußballstunden (SV Miesbach) auf die Beine stellen. Besonders freut Niedermeier, dass sich auch weitere Betreuer für die fußballspielenden Flüchtlinge des von ihm mit initiierten Fördervereins PIA gefunden haben.

Hoffnung auf mehr finanzielle Unterstützung

Perspektivisch erhoffen sich die Miesbacher Sportvereine dann aber auch mehr finanzielle Unterstützung aus der öffentlichen Hand. Wie Niedermeier berichtet, ist im Herbst die Beantragung eines höheren Etats für die Jugendarbeit angedacht. „Der war zuletzt 15 Jahre lang unverändert.“

