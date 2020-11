Weil Umzug wegen Corona ausfällt: Kontaktloser Laternenspaziergang in Miesbach

Corona überschattet auch St. Martin. Weil der Laternenumzug in Miesbach heuer ausfallen muss, hat sich das Familiengottesdienst-Team eine kontaktlose Alternative überlegt.

Miesbach – Ein modernes Hörspiel auf Basis einer mehr als 1600 Jahre alten Geschichte: Nicht mal Sulpicius Severus als Autor höchstpersönlich hätte sich träumen lassen, dass die Biografie seines 397 nach Christus verstorbenen Bekannten Martin von Tours in ferner Zukunft einmal so nacherzählt wird. „Code-Name: Martin“ heißt das Hörspiel, das die Pfarrgemeinde Gersthofen bei Augsburg als Alternative zum wegen des neuerlichen Corona-Lockdowns abgesagten Martinszug anbietet. Jetzt hat es die Idee sogar bis nach Miesbach geschafft – dank des ökumenischen Familiengottesdienst-Teams.

Über einen Bericht in den Medien habe sie von dem Projekt in Gersthofen erfahren, berichtet Lucia Kohlhauf (39). Als Mutter von drei Kindern wisse sie, dass der St. Martins-Tag mit dem traditionellen Laternenumzug zu Ehren des Heiligen jedes Jahr aufs Neue ein Höhepunkt für die Kleinen sei. Wegen Corona habe man heuer ohnehin schon zurückhaltend geplant und lediglich einen Gottesdienst im Freien auf der Klosterwiese geplant, berichtet Kohlhauf. Doch das Veranstaltungsverbot durch den Lockdown im November machte auch diesen Plan zunichte.

Da kam die Idee mit dem Hörspiel gerade recht. Dieses nämlich ermöglicht es Familien, den Martinszug auf eigene Faust zu erleben. Ab dem Martinstag am Mittwoch, 11. November, können sie an sechs Stationen in der Miesbacher Innenstadt die Geschichte des berühmten Heiligen anhören und den Weg gleich für einen Laternenspaziergang nutzen.

Der Startpunkt ist an der evangelischen Kirche, das Ziel an der katholischen Stadtpfarrkirche. Kohlhauf und die anderen Helfer des Familiengottesdienst-Teams werden an den sechs Punkten Schilder aushängen, auf denen QR-Codes abgebildet sind. Wer diese mit seiner Smartphone-Kamera anvisiert, wird direkt auf die Internetseite mit den Audiodateien geleitet. Doch auch offline lässt sich die Martinsgeschichte erleben – in Textform auf den Schildern. Pro Station sollte man fünf Minuten Zeit einplanen, für den gesamten Spaziergang etwa 45 Minuten. Für Kleinkinder, denen „Code-Name: Martin“ noch zu komplex ist, gibt es eine eigene Kurzfassung, erklärt Kohlhauf.

Pastoralreferentin Kathrin Baumann freut die Initiative des Familiengottesdienst-Teams. „Das ist ein schöner Ersatz für unseren Martinszug“, sagt Baumann. Um die letzte Station an der Stadtpfarrkirche in warmes Laternenlicht zu tauchen, hat sie einen Aufruf gestartet. Kinder wurden gebeten, ihre alten und nicht mehr benötigten St. Martins-Laternen in der Stadtpfarrkirche abzugeben. Mesnerin Brigitte Denz stellt sie dann am Martinstag bei Einbruch der Dunkelheit an der Kirchenmauer auf.

Kohlhauf hofft derweil, dass möglichst viele Familien den Martinsspaziergang unternehmen. Nicht wie sonst alle gemeinsam am Abend des 11. November, sondern am besten über die ganze Woche verteilt.

