Weinzierl-Nachfolge: Wolfgang Mayr macht das Rennen

Der neue Vorstand des Kreis-Jagdverbands: (v.l.) Hans Kaiser, Luitpold Grabmeyer, Katrin Engelmann, BJV-Generalsekretär Robert Pollner, Andreas Konstanzer, Zsuzsa Gaspari, BJV-Präsident Ernst Weidenbusch, Wolfgang Mayr, Matthias Schwarz, Friedrich Tegel, Christian Liebl, Kathrin Ullrich, Antonia Kozemko, Franz Maier und Wahlleiter Wolfgang Morlang. © Matthias Robl

Es war dann doch ein deutliches Ergebnis: Mit 124 zu 45 Stimmen hat sich Wolfgang Mayr bei der Wahl zum neuen Vorsitzenden des Kreisverbands der Jäger durchgesetzt. Er beerbt damit Martin Weinzierl. Dessen Gefolgschaft ließ es auf keine weiteren Machtkämpfe mehr ankommen und zog ihre Kandidaturen zurück.

Miesbach – Die Ära Martin Weinzierl endete am Freitag leise. Nach 27 Jahren an der Spitze der Kreisgruppe Miesbach im Bayerischen Jagdverband war der Irschenberger bei der Neuwahl nicht mehr angetreten. Großer Bahnhof also für den scheidenden Vorsitzenden? Fehlanzeige. Bei seiner Bewerbungsrede für den Vorsitz bedankte sich Wolfgang Mayr zwar „ausdrücklich“ bei Weinzierl. „Es ist nicht selbstverständlich, dass das jemand so lange macht.“ Das war es aber auch. Die Entzweiung im alten Vorstand, dem Mayr als Stellvertreter angehörte, war da ebenso spürbar wie nach der Neuwahl. Die Gratulation Weinzierls an seinen Nachfolger fiel recht kühl aus.

Neuwahl bei den Jägern im Kreis Miesbach: Zwei Gruppen waren angetreten

Wie berichtet, hatten sich im Vorfeld zwei Gruppierungen gebildet, die den künftigen Vorstand der Kreisjägerschaft bilden wollten. Eine um Mayr und drei weitere amtierende Vorstandsmitglieder, eine zweite mit dem Otterfinger Bernd Richly an der Spitze, die dem Weinzierl-Lager zurechnen ist. Im Lichte dieser Konfrontation mahne Ernst Weidenbusch, Chef des Bayerischen Jagdverbands, in seinem Grußwort, man möge „achtsam“ miteinander umgehen. „Über Streitereien gfrein si grad die andern.“

Bewerber Bernd Richly mit schärferen Tönen

Zumindest einigermaßen kamen diese Worte an. Schärfere Töne gab es allenfalls bei Richlys Bewerbungsrede. Sinngemäß warf er dem besagten Quartett vor, ab Januar vergangenen Jahres eine „Schattenvorstandschaft“ gebildet zu haben. Und im September hätten sich die vier Mitglieder auch gegen einen Brief von Weidenbusch an die Mitglieder ausgesprochen, in dem dieser dazu aufrief, sich an der Neuaufstellung des Vorstands zu beteiligen. Richly sah darin „fast schon eine Manipulation der Jägerschaft“. Die Worte kamen bei einigen der gut 180 Anwesenden weniger gut an. In Zwischenrufen forderten sie eine Zeitbegrenzung der Rede – Richly hatte schon deutlich länger gesprochen als Mayr – und kritisierten, dass das Kramen in der Vergangenheit bei einer Vorstellung der eigenen Person fehl am Platze sei. Richly beließ es dann dabei, einen „wirklichen Neuanfang“ zu fordern.

Deutliche Mehrheit für Mayr - Kandidaten der Gegenseite machen Rückzieher

Bei der geheimen Wahl entfielen dann 45 Stimmen auf ihn. Mayr sammelte 124. Somit waren die Mehrheitsverhältnisse in der Versammlung eindeutig genug geklärt, damit Richlys Team alle weiteren Kandidaturen zurückzog. Die weiteren Wahlgänge fanden dann per Akklamation statt. Gegenstimmen gab es keine, die Kandidaten wurden jeweils bei wenigen Enthaltungen in ihre Ämter gehoben.

Auf Nachfrage wollte der gescheiterte Kandidat seine Kritik nicht weiter vertiefen. „Jetzt muss die Kreisgruppe zur Ruhe kommen. Natürlich hätten wir uns mehr erhofft. Aber es ist, wie es ist.“ Das siegreiche Team allerdings müsse den Worten nun auch Taten folgen lassen.

Neuer Vorsitzender sucht Dialog mit Waldbauern

Auf ruhigeres Fahrwasser hofft auch Mayr, der sich durch das „starke Votum“ im Waitzinger Keller in Miesbach aber gestärkt sieht. In seiner Antrittsrede nannte er einige Punkte, die er nun angehen möchte. Neben einem Fütterungskonzept für das Rotwild und dem Ausbau der Kitzrettungsstaffel (wir berichteten) sei dies vor allem ein sachlicher Dialog speziell mit den Waldbesitzern. Um dem Motto „Wald mit Wild“ Geltung zu verleihen, sei ihm „kein Gespräch zu lang und kein Weg zu weit“, bekräftigte der 53-Jährige.

Der neue Vorstand: Vorsitzender: Wolfgang Mayr (Bad Feilnbach), 2. Vorsitzender: Franz Maier (Rottach-Egern), 3. Vorsitzender: Friedrich Tegel (Gmund), Schatzmeisterin: Zsuzsa Gaspar (Wall), 2. Schatzmeister: Christian Liebl (Rottach-Egern), Schriftführerin: Antonia Kozemko (Gmund), 2. Schriftführer: Luitpold Grabmeyer (Miesbach); Beisitzer: Kathrin Ullrich (Hundeobfrau, Weyarn), Andreas Konstanzer (Schießobmann, Miesbach), Hans Kaiser (Bläserobmann, Otterfing), Matthias Schwarz (Wildkrankheiten, Kreuth), Katrin Engelmann (Jägerinnenforum, Kreuth)