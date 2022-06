Weißbierbrauerei Hopf feiert 100-Jähriges mit Verspätung

Von: Dieter Dorby

Vier Tage Musik und Tradition: Zum 100-jährigen Bestehen der Weißbierbrauerei freuen sich (v.l.) Florian Poschenrieder (Vertrieb Gastronomie), Festwirt Anian Kurz, Bürgermeister und Bierpate Gerhard Braunmiller sowie Hopf-Geschäftsführer Tilo Ruttmann auf viele Gäste und eine zünftige Stimmung. © STS

Für Miesbach gehen die Festwochen weiter. Die Weißbierbrauerei Hopf feiert von Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. Juni, auf der Waitzinger Wiese ihr 100. Gründungsfest.

Miesbach – Für Miesbach gehen die Festwochen in Kürze weiter. Nach dem fünftägigen Fest zum 100-jährigen Bestehen des Parsberger Trachtenvereins D’Rohnbergler folgt nun das 100. Gründungsfest der Weißbierbrauerei Hopf. Gefeiert wird von Donnerstag bis Sonntag, 16. bis 19. Juni, auf der Waitzinger Wiese, ehe es dort von Freitag, 24. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, mit dem traditionellen Volksfest der Kreisstadt weitergeht.

Auch Hopf hat für seine vier Festtage ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das aus Tradition, Kabarett und jeder Menge Musik besteht. „Wir haben bereits im September 2019 angefangen, alles für unser Jubiläumsfest im Jahr 2021 zu planen“, erzählt Hopf-Geschäftsführer Tilo Ruttmann beim Pressegespräch. „Anfang 2020 war alles fix.“ Dann kam Corona und warf alles über den Haufen.

„Erst waren wir noch optimistisch, dass 2021 alles wieder normal laufen könnte“, berichtet Ruttmann weiter, „aber 2021 ist nicht besser geworden.“ Daher sei es gut, dass jetzt das Gröbste überwunden sei und Feste wieder stattfinden dürften. Deshalb habe man sich schon früh darum gekümmert, das gesamte Programm zusammen ins Jahr 2022 zu verlegen – was auch gelungen ist. Wobei Festwirt Anian Kurz, der auch das Volksfest betreut, zugibt: „Bis Ende März haben wir schon ziemlich geschwitzt, ob es wirklich geht.“

Umso größer ist jetzt die Freude auf das Jubiläumsfest. Die Feste der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Menschen wieder große Lust aufs gemeinsame Feiern haben. Damit dürfte der Ochs am Spieß, den Festwirt Kurz am Sonntag als besonderes Schmankerl servieren möchte, nicht kalt werden.

Offen ist noch der Bierpreis für die Halbe, erklärt Florian Poschenrieder, bei Hopf für den Gastronomie-Vertrieb zuständig. Dafür aber steht das Bier fest: „Neben all unseren bekannten Weißbiersorten haben wir auch ein Spezial-Jubiläumsbier im Angebot.“ Ruttmann beschreibt es als klassisches Festbier mit sechs Prozent Alkoholgehalt – „wie ein Oktoberfestbier, aber weit weg vom Starkbier“.

Das Programm für das Hopf-Jubiläumsfest von 16. bis 19. Juni

Donnerstag: 19 Uhr Wiagsog-Schneiden mit den Fischbachauer Goaßlschnoizern und der Band Bagg Ma’s (Eintritt frei); Freitag: 20 Uhr Kabarett „Offenes Visier“ Django Asül (Karten: 23 Euro);

Samstag: 20 Uhr Keller Steff Big Band mit der Vorgruppe Da Maurer & Da Wirt;

Sonntag: 10 Uhr Frühschoppen mit kesselfrischen Weißwürsten, Musikkapelle Schliersee und Musikverein Miesbach, Eintreffen der Oldtimer; 11 Uhr Alpenländische Schülermeisterschaft im Fingerhakeln; 12 Uhr Ochs vom Grill; 13 Uhr Oldtimer-Rundfahrt nebst Traktorversteigerung (Habererplatz); es spielen Florian Ostler & Kapelle, die Blasmusik Schliersee, der Musikverein Miesbach und die Kapelle Josef Melzl (18 Uhr).