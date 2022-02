Weltweite Lieferengpässe: Miesbacher Sporthändler erklärt, wie er trotzdem an Waren kommt

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Nutzt sein breites Netzwerk: Jogo Berauer von der Miesbacher Sportfundgrube. © Thomas Plettenberg

Lange Lieferzeiten, viele ausverkaufte Artikel: Die Corona-Krise wirkt sich auch auf den Einzelhandel aus. Die Miesbacher Sportfundgrube hat eine Strategie, trotzdem an Waren zu kommen.

Miesbach – „Weltweite Lieferengpässe“: Eine Begründung, die immer öfter zu hören ist, wenn es um verspätet erscheinende oder gar komplett ausverkaufte Waren geht. Aber was steckt eigentlich genau dahinter? Und was können Händler und sogar Kunden tun, um doch noch an zeitnah an ihre Produkte kommen? Wir haben uns in einer Branche umgehört, die traditionell von Zulieferern aus dem fernen Ausland abhängig ist: dem Sportartikelhandel. Im Interview erklärt Jogo Berauer von der Sportfundgrube in Miesbach, wie er die aktuelle Situation erlebt – und wie er sie meistert.

Herr Berauer, wo drückt der Schuh in Ihrem Sortiment am meisten?

Jogo Berauer: Tatsächlich bei den Schuhen, hier vor allem fürs Langlaufen. Viele große Hersteller lassen in Indonesien produzieren. Weil da aber bis Ende September Lockdown war, lagen gigantisch große Fabriken komplett brach. Bis dieser Rückstand aufgeholt ist, wird es noch ein bisschen dauern.

Wie lange denn?

Jogo Berauer: Von meinen Lieferanten habe ich gehört, dass noch im Lauf des Februars größere Chargen zu erwarten sind. Darum hoffe ich natürlich, dass es ein langer Winter wird.

Hatten Sie Einbußen durch die Engpässe?

Jogo Berauer: Wir hätten sicher deutlich mehr verkaufen können. Gerade das Langlaufen hat durch die Lockdowns einen extremen Zulauf erfahren. Auch Familien mit Kindern entdecken diesen Sport für sich. Das andere, was natürlich weiterhin boomt, ist das Tourengehen.

Was sagen Sie den Interessenten, wenn sie vor leeren Regalen stehen?

Jogo Berauer: So schlimm ist es bei uns zum Glück nicht gekommen. Ich habe letztlich von meiner Strategie profitiert, auf die ich schon seit Jahren setze: Ich kaufe antizyklisch ein. Im Sommer für den Winter, im Winter für den Sommer. So habe ich mir beispielsweise in der letzten warmen Jahreszeit 200 Zipfelbobs gesichert, die ich jetzt super absetzen kann. Ansonsten versuche ich, mein internationales Netzwerk zu nutzen, um doch noch ein paar Ladungen an derzeit raren Produkten zu bekommen. Das geht bei Auslaufmodellen leichter als bei der neuen Kollektion.

Lesen Sie auch: So gehen die Miesbacher Einzelhändler mit Click&Collect um

Oder, wenn die Waren in Europa hergestellt wurden.

Jogo Berauer: Genau. Da reden wir dann aber von einer anderen Preisklasse. Allerdings sind die Leute schon bereit, ein wenig mehr zu bezahlen, damit sie zum Beispiel nicht ewig auf die Schuhe zu ihrem Langlaufset warten müssen.

Wie sieht es eigentlich mit den Transportwegen aus? Gibt es auch hier noch coronabedingte Einschränkungen?

Jogo Berauer: Nichts Außergewöhnliches. Es muss aber auch nicht immer an Corona liegen. Letztes Jahr hat ein großes Containerschiff eine Woche lang den Suez-Kanal blockiert. Wie ich erfahren habe, hat man dann versucht, die Lieferungen über die Zugstrecke entlang der Seidenstraße abzuwickeln. Aber da fast jedes Land andere Schienenbreiten hat, war das am Ende auch nicht viel schneller.

Auch interessant: Ladeninhaber sorgen sich ums Weihnachtsgeschäft

Haben Sie da auch Auswirkungen auf Ihr Geschäft verzeichnet?

Jogo Berauer: Ja. Wir hatten zu wenig Stand Up Paddle Boards, weil die ebenfalls in Fernost gefertigt werden.

Angenommen, alle Kunden wären bereit, mehr für Sportartikel zu bezahlen: Könnte uns das unabhängiger von globalen Lieferketten machen?

Jogo Berauer: Wahrscheinlich nicht, weil wir in Europa gar nicht in der Lage wären, die nötigen Massen in verhältnismäßig kurzer Zeit herzustellen.

sg