Weniger Andrang, viele Gespräche: Ranger am Tegernsee und Schliersee ziehen Bilanz

Von: Sebastian Grauvogl

Naturverträgliche Tourentipps: ATS-Rangerin Antonia Rüede-Passul im Einsatz in den Bergen. © Dietmar Denger

Trotz weniger Besucheraufkommen: Auch in ihrer dritten Saison haben die Ranger der Alpenregion Tegernsee-Schliersee wieder Tausende Gespräche mit Bergsportlern geführt. Eine Bilanz.

Landkreis – Wie Ordner bei einer Großveranstaltung sind sich die Ranger der Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS) im ersten „Corona-Winter“ 2020/21 teilweise vorgekommen. Durch den Lockdown in den Skigebieten stürmten Massen an Skitourengehern und Schneeschuh- oder Winterwanderern in die Berge im Landkreis Miesbach. Im Winter 2021/22 haben sich die Sportler und Ausflügler dank der wieder geöffneten Pisten deutlich besser verteilt. Das Besucheraufkommen im freien Gelände habe sich deutlich reduziert und normalisiert, teilt die ATS in einer Saisonbilanz mit. Mit der Folge, dass die Ranger zwar weniger Gespräche geführt hätten, diese dafür aber ausführlicher ausgefallen seien.

Mehr Einsatzgebiete, höhere Gesprächsqualität

„Wir konnten sowohl die Quantität der Einsatzgebiete als auch die Qualität der Gespräche und Kontakte steigern“, berichtet ATS-Geschäftsleiter Thorsten Schär. Die Rückmeldungen der Gäste seien allergrößten Teil positiv gewesen und durch die häufigen Einsätze hätte sich das Ranger-Projekt schon ganz gut rumgesprochen, so Schär.

Ende Dezember 2021 sind die 20 freiberuflichen Ranger der ATS in ihre dritte Saison gestartet, die zweite im Winter. An mehr als 50 Tagen – hauptsächlich an stark frequentierten Tagen an den Wochenenden und in den Ferien – führten sie wieder mehrere Tausend Gespräche, um die Gäste in den Bergen zu Sicherheit, Naturschutz sowie zur Region zu informieren und zu sensibilisieren. In enger Abstimmung mit den festangestellten Rangern des Landratsamtes hätten sie dabei ihr Einsatzgebiet und ihr Themenspektrum nochmals erweitert, teilt die ATS mit.

Winterwanderer und Langläufer als neue Zielgruppen

Um mehr Winterwanderer zu erreichen, waren die Ranger erstmals auf der Gindelalm und der Neureuth unterwegs. Die Langläufer nahmen sie an der Sutten als Zielgruppe in den Fokus. Durch gezielte Ansprachen – beispielsweise am Schildenstein vor dem Weiterweg in Richtung Halserspitze – klärten die Experten die Bergsteiger über die auf manchen Wegen lauernde Gefahren auf und erklärten, warum man diese im Winter besser beiden sollte.

Nach dem Abschluss der Saison Ende April starten nun im Mai die Vorbereitungen auf den Sommer. Ende Juni werden die Ranger dann wieder in die Berge ausschwärmen und dort bis in den Herbst hinein ihren Dienst tun, um das Miteinander zwischen Mensch und Natur zu harmonisieren. Die Mittel dafür sind bereits gesichert, teilt ATS-Geschäftsleiter Schär dankbar mit: „Wir freuen uns sehr, dass wir dank der finanziellen Unterstützung der Städte und Gemeinden des Landkreises die Einsätze auch im Sommer fortführen können.“

Auch Wassersportler sollen angesprochen werden

Und auch hier wollen sich die Ranger ein weiteres Gebiet erschließen, verrät Schär: „Neben den bekannten Themen am Berg wie Wandern oder Mountainbiken wollen wir diesmal auch den Wassersport mit aufnehmen.“ Denn nicht nur oben auf den Gipfeln, sondern auch unten im Tal gibt es genug Gesprächsbedarf.

