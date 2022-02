Wenn der Chef zum Krapfen-Jour-Fix bittet: Bäckermeister Perkmann aus Miesbach über pfiffige Ideen und süße Trends

Von: Dieter Dorby

Das Auge isst mit: Zehn Spezialkrapfen sowie die beiden Marmeladen-Klassiker mit Puderzucker haben Magdalena und Florian Perkmann im Angebot. © Thomas Plettenberg

Mit seinem Leberkäskrapfen hat Bäckermeister Florian Perkmann aus Miesbach 2019 vor allem im Internet auf sich aufmerksam gemacht. Im vergangenen Jahr legte er mit dem Maskenkrapfen als humorvolle Reaktion auf die Corona-Pandemie nach. Was also folgt dieses Jahr? Wir haben mal nachgefragt.

Herr Perkmann, mit dem Leberkäs- und dem Maskenkrapfen haben Sie sich als kreativer Krapfendesigner hervorgetan. Was haben Sie diesmal Besonderes kreiert?

Dieses Jahr setzen wir auf die Vielfalt. Wir haben zwölf verschiedene Sorten im Angebot – zehn sogenannte Spezialkrapfen mit besonderer Füllung und besonderem Topping sowie die beiden Klassiker mit roter oder gelber Marmelade und Puderzucker obendrauf.

Warum keine Innovation?

Weil wir – ehrlich gesagt – heuer dafür zu spät dran waren. Damit eine solche Kreation am Ende auch gut ist, muss man im Team auch probieren und testen. Und mit Corona waren wir auch nicht immer in voller Besetzung. Wir haben eine Idee, aber die muss noch bis 2023 warten.

Stichwort Idee: Wer lässt sich den besonderen Krapfen zur Saison einfallen? Ist das Chefsache? Oder gibt es ein Krapfen-Kompetenzteam?

Wir arbeiten zu fünft im Team und haben dafür extra einen Krapfen-Jour-Fix. Und da sind alle Gedankenspiele erlaubt.

Testen im Krapfen-Kompetenzteam

Wie lange dauert es, bis eine neue Kreation fertig entwickelt ist?

In der Summe etwa zehn Stunden, aber es ist schwer zu sagen. Es kommt darauf an, etwa vier bis fünf Sitzungen, denke ich. Zwei bis drei für Varianten und dann das Abschmecken.

Was ist mit Ihren Erfolgskrapfen mit Leberkäs und Maske? Gibt’s die wieder?

Den Leberkäskrapfen gibt es noch, und der wird immer noch gerne gekauft. Den Maskenkrapfen haben wir aus dem Sortiment genommen.

Warum?

Weil er jetzt nicht mehr von allen als Spaß empfunden wird. Dafür geht die Belastung durch die Corona-Pandemie einfach zu lange. Wir haben uns auch überlegt, es mit einem Impfkrapfen zu versuchen, haben es aber aus denselben Gründen gelassen.

„Das Auge isst mit“

Braucht es jedes Jahr einen neuen Top-Krapfen?

Schon. Wir wollen jedes Jahr ein Highlight setzen. Diesmal ist es lediglich die Vielfalt, aber da ist für jeden etwas dabei.

Ihr persönlicher Lieblingskrapfen?

Ganz klar Pistazie.

„Es gibt keine Grenzen“

Optisch machen die Spezialkrapfen ja generell mehr her als die klassische Variante. Welche Sorte geht denn am besten?

Immer noch die beiden Klassischen mit Puderzucker. Das sind bei uns acht von zehn Stück. Das ist die Variante, wie man sie im Kopf hat. Die Spezialkrapfen sind einfach was fürs Auge – da gibt es keine Grenzen. Die müssen Lust machen reinzubeißen. Aber der Aufwand allein beim Topping und auch beid er Cremefüllung ist natürlich größer, was auch den höheren Preis erklärt. Aber das ist auch wichtig, um die Kunden anzusprechen. Nur einfache Krapfen in die Auslage zu legen, das reicht schon lange nicht mehr. Das Auge isst mit.

Und was ist mit dem Senfkrapfen?

Braucht der Krapfen den Fasching?

Krapfen gibt es das ganze Jahr über, aber der Fasching ist einfach die Krapfen-Saison. Und am beliebtesten ist er jetzt, wenn es draußen kälter und sonnig ist. Wobei ich festgestellt habe, dass wir Bäcker hier im Süden in Sachen Krapfen eh sehr kreativ sind. Ich war mal in Köln in der Fußgängerzone, und da war nicht so viel los.

Und was ist mit dem berühmt-berüchtigten Senfkrapfen?

Den mogeln wir nicht rein. Die Leute sollen bekommen, was sie bestellt haben. Es gibt aber Kunden, die ihn gezielt bestellen. Und die bekommen ihn auch.

