Wasserwacht Miesbach feiert

75. Geburtstag am Seehamer See

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Zünftiges Fest vor romantischer Kulisse: Am Samstag feierten rund 200 Gäste im Festzelt der Wasserwacht am Seehamer See. Einige Feierwütige machten durch bis Sonntagfrüh. Selbst der Regen am Samstagabend konnte also die gute Stimmung bei den Besuchern nicht trüben. © Christian Scholle

Die Wasserwacht Miesbach hat ihr 75-Jähriges am Seehamer See gefeiert. Zu Gast war auch Aigner betont Bedeutung von Schwimmunterricht

Miesbach/Seehamer See – Mit einem rauschenden Fest hat die Wasserwacht Miesbach am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die Festivitäten am Seehamer See begannen am Freitagabend im kleinen und feinen Kreis mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, erreichten am Samstag beim großen Seefest ihren Höhepunkt – und endeten am Sonntagmittag. „Wir haben die Nacht auf Sonntag durchgefeiert“, sagte Wasserwacht-Vorsitzender Bernhard Heidl. „Wenn man Geburtstag hat, muss man Gas geben.“

Etwa 200 Gäste besuchten das Seefest am Samstag, genossen Schmankerl vom Grill, Bier und Hartes an der Bar. „Die Huabaoim Musi kam spitzenmäßig gut an, die Leute haben getanzt, und es hat richtig Spaß gemacht“, so Heidl. Nicht einmal der starke Regen, der gegen 22 Uhr einsetzte, trübte die Stimmung – im Zelt ging die Party weiter. Weitere Besucher kamen dann aber freilich nicht mehr. „Eigentlich hatten wir mit 300 Gästen gerechnet“, so Heidl. Auch zum Festakt am Vorabend mit dem Tegernseer Alphorn-Trio und kulinarischen Genüssen der Miesbacher Osteria Himmisepp kamen nicht alle, die geladen waren. „Das war der Ferien- und Urlaubszeit geschuldet“, so Heidl.

An der Wachstation: (v.l.) Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Wasserwacht-Vorsitzender Bernhard Heidl und Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr. © Christian Scholle

Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner (CSU) dagegen ließ es sich nicht nehmen, am Festakt mit rund 60 Gästen im Zelt am Seehamer See teilzunehmen. Aigner, Botschafterin des Bayerischen Roten Kreuzes und bis 2009 Vorsitzende der Bayerischen Wasserwacht, betonte in ihrer Rede die Wichtigkeit von Rettungsorganisationen und des Ehrenamtes. Ein weiterer zentraler Punkt ihrer Rede waren die Schwimmfähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie betonte, dass es unerlässlich sei, dass Kinder Schwimmen lernten, da das ein wirksamer Schutz vor dem Ertrinken sei. Die Wasserwacht Miesbach leistet hier mit ihren Schwimmkursen im Miesbacher Warmbad einen wichtigen Beitrag.

Auch Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) und Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) waren in Begleitung ihrer Gattinnen ins Festzelt gekommen. Sie dankten der Wasserwacht für ihr Engagement am Seehamer See und in der Kreisstadt. „Beide haben immer ein offenes Ohr für uns“, sagte Heidl, in dessen Brust, wie er sagt, zwei Herzen schlagen: „Eines für Weyarn, auf dessen Flur sich unsere Wachstation am Seehamer See befindet, und eines für Miesbach.“

