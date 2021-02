Wer hat den Veggie-Burger bestellt? Image-Clip für Miaschburger im Eisstadion gedreht

Landkreis – Auf der Eisfläche im Miesbacher Stadion geht es zur Sache. Der TEV kämpft um Punkte, ein Fan jubelt. Als die Partie vorbei ist und Eismeister Adi Deml bereits mit der Maschine über die Eisfläche fährt, stellt der Stadionsprecher eine Frage aus der Küche: „Wer von Euch hat denn den vegetarischen Burger bestellt?“ Der Fan fällt aus allen Wolken. Eishockey und Veggie-Burger, passt das zusammen?

Ja, sagt Anschi Hacklinger aus Weyarn. Mit dem Verein Wirkstatt Oberland hat sie im vergangenen Sommer den Miaschburger auf den regionalen Markt gebracht (wir berichteten). Dabei sei man auch mit dem TEV Miesbach ins Gespräch gekommen, der Verein engagiert sich seitdem als Partner der Miaschburger – auch wenn sich Hacklinger anfangs selbst gefragt hat, ob Eishockey und Veggie zusammengehen. Aufgrund der Kooperation wurde der neue Imagefilm mit dem verdutzten TEV-Fan, gespielt von Christian Fessl, im Miesbacher Eisstadion gedreht.

Drei Heimspiele besuchte das Miaschburger-Team gemeinsam mit dem Valleyer Dokumentarfilmer Karsten Scheuren für den Film vor dem erneuten Lockdown. Die Szenen mit Fan Fessl und dem Stadionsprecher, gespielt von Musiker und Kabarettist Erich Kogler, wurden coronakonform getrennt in leerer Halle aufgezeichnet. Herausgekommen ist nach Scheurens Schnitt ein 1:08 Minuten langer Clip. „Unglaublich“, sagt Hacklinger und lacht. Wie viel Aufwand ein solch kurzes Imagevideo doch sei.

Der Clip sei aber bei Weitem nicht das einzig Neue rund um den Miaschburger, erzählt Hacklinger. Einerseits gebe es ein neues Rezept von machtSinn-Chefkoch Bernhard Wolf für das Burgerpatty, das mit dem Film beworben werden soll: die Winteredition mit Roter Bete und Kürbis beziehungsweise bald Karotten. Dass die Winteredition erst kurz vor Frühlingsbeginn offiziell startet, liegt am Lockdown. „Wir hätten im Dezember rausgehen können, aber das bringt ja nichts“, sagt die 47-Jährige. Jetzt sei der Zeitpunkt besser – und irgendwann müsse man ja auch starten, da der Burger mehrmals im Jahr an die Saison angepasst wird.

Der Miaschburger sei zu Beginn gut angelaufen. Nach zwei Monaten habe man mit den teilnehmenden Gastronomen ein erstes Fazit gezogen, erklärt Hacklinger. „Es war besser als gedacht.“ Dann kam der Lockdown. „Dann wurde es deutlich schwieriger.“ Dennoch ist es der Weyarnerin gelungen, neue Partner zu finden. Ab morgigem Donnerstag gibt es den Miaschburger etwa bei der Bäckerei Perkmann in Miesbach. „Das war ja die ursprüngliche Idee“, sagt die Initiatorin, „ein gutes Essen zum Mitnehmen.“ Sobald die Einschränkungen vorbei sind, kommen zwei weitere Partner hinzu, die aber noch nicht genannt werden möchten. „Sie haben fix zugesagt.“ Neu ist außerdem, dass die Oberlandwerkstätten Miesbach nicht nur die Pattys vorbereiten, sondern auch die kleinen Miaschburger-Fähnchen fertigen.

Den Miaschburger

gibt es täglich im Bistro Papst in Holzkirchen sowie in der Bäckerei Perkmann in Miesbach, mittwochs im machtSinn in Holzkirchen sowie Freitag bis Sonntag bei Hoppebräu in Waakirchen. Weitere Infos unter www.miaschburger.de.