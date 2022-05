„Es lässt sich kaum mehr sicher kalkulieren“: Warum auch beim Miesbacher Volksfest Bier und Hendl teurer werden

Von: Dieter Dorby

Steigende Einkaufspreise: Für Volksfestwirt Anian Kurz wird die Kostendeckung immer schwieriger. © Archiv tp

Die Festl-Saison hat begonnen, und viele Menschen genießen die Rückkehr zur unbeschwerten Gemütlichkeit im Bierzelt. Doch die Festwirte kommen dort zunehmend ins Schwitzen – nicht nur weil es am Grill naturgemäß heiß ist, sondern weil die stetig steigenden Preise das Kalkulieren immer schwieriger macht.

Wir fragten Festwirt Anian Kurz aus Kleinpienzenau, wie die Lage am Markt aussieht und wo beim Miesbacher Volksfest von 24. Juni bis 3. Juli der Bierpreis liegen wird.

Herr Kurz, das Miesbacher Volksfest kommt langsam in Sichtweite. Können Sie schon verraten, wie viel die Maß kosten wird?

Anian Kurz: Der Bierpreis wird voraussichtlich zwischen 9,50 und 9,70 Euro liegen. Das gilt auch fürs halbe Hendl, denn bei uns haben beide denselben Preis.

„Die Preisstabilität ist weg“

Warum ist der Preis noch nicht fix?

Anian Kurz: Weil wir vom Einkauf abhängig sind, und da sind die Preise immer noch ziemlich in Bewegung. Nur mal zum Vergleich: Allein in den vergangenen vier Wochen gingen die Preise fürs Hendl um 60 Cent pro Stück nach oben. Dabei sind sie bereits im Vorfeld um 1,20 Euro im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Vor Corona war das anders. Da hat der Hendlpreis vom Januar weg das ganze Jahr gegolten. Damit konnte man sicher kalkulieren und feste Zusagen machen.

Jetzt nicht mehr?

Anian Kurz: Nein, jetzt nicht mehr. Für unsere Burschenfeste in Holzolling vom 12. bis 16. Mai und in Warngau vom 19. bis 23. Mai sowie fürs Trachtenfest in Parsberg vom 25. bis 29. Mai sind Bier und Hendl fix bei 9,50 Euro. Für Miesbach müssen wir leider neu rechnen.

„Einige Gäste machen da nicht mehr mit“

Bleibt die Frage, wie weit die Gäste bei steigenden Preisen mitgehen wollen und können, oder?

Anian Kurz: Sicher. Die Situation hatten wir jetzt beim Ochsngrillen auf der Oidn Wiesn in Pang, dass wir preislich an die Grenze gehen mussten. Man muss aber auch wissen, dass der Einkaufspreis für das Kilogramm Fleisch gut vier Euro zugelegt hat. Das müssen wir weitergeben. Aber man merkt, dass einige Gäste da nicht mehr mitmachen. Der Zeltverleih kostet mehr, das Gas ist ein Drittel teurer geworden. Letztlich legt man die Kosten nur um – mehr bleibt dadurch für uns nicht übrig. Es lässt sich halt kaum mehr sicher kalkulieren. Die Speisekarte für Miesbach muss bald in den Druck gehen, und dazu brauchen wir die Preise. Aber wir sind da eh noch recht brav.

„Die Leute hatten richtig Lust aufs Volksfest“

Wie wirkt sich die Preissituation auf den Verkauf von Bier- und Hendlmarken aus?

Anian Kurz: In Pang war die Nachfrage gut. Die Leute hatten richtig Lust aufs Volksfest, und viele Firmen haben ihren Mitarbeitern Bier und Hendl spendiert. Aber wo früher drei Maß und ein Hendl ausgegeben wurden, sind es jetzt oft ein Bier und ein Hendl.

Bei allen Widrigkeiten: Macht es noch Spaß, Festwirt zu sein?

Anian Kurz: Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was wir machen wollen. Das gilt fürs ganze Team. Durch Corona ist es aber schwierig, Bedienungen zu finden. Aber ich will nicht jammern. Mir geht es nur darum, dass die Leute verstehen, warum auch bei uns die Preise steigen.

ddy