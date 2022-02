„Wichtig ist, dass sich wieder etwas rührt“: Das sagt der Himmisepp-Wirt zum Ende der 22-Uhr-Sperrstunde

Von: Dieter Dorby

Zurück zum abendlichen Ausgehen: Klaus Glöckl, Wirt der Osteria im Himmisepp, sieht die Rückkehr zur alten Sperrstunde als Chance, das Nachtleben wieder zu beleben. © Thomas Plettenberg

Auch wenn er für seine Osteria im Himmisepp keine großen Verbesserungen erwartet: Klaus Glöckl begrüßt den Wegfall der coronabedingten 22-Uhr-Sperrstunde. „Dieser Schritt ist absolut notwendig“, stellt der Miesbacher Wirt fest.

Denn nur so könne die Gastronomie von Abendveranstaltungen profitieren. Sich nach dem Sport zusammensetzen und etwas essen oder trinken sei nur dann für Gäste ein Thema, wenn sie nicht gleich wieder gehen müssen. „Von 20 bis 21.30 Uhr entsteht keine Stimmung.“

Für seinen Himmisepp werde sich durch die Lockerung nur wenig ändern. „Wir haben keine festen Öffnungszeiten und machen es vom Geschäft abhängig.“ Wobei Glöckl zugibt, dass man sich im Gastgewerbe schon an die kürzeren Arbeitszeiten gewöhnen könnte. Aber unabhängig von den finanziellen Einbußen stellt er fest: „Wir können abends ja auch nichts unternehmen.“

Glöckl hofft, dass sich der frühere Rhythmus wieder einspielt: „Wichtig ist, dass sich etwas rührt und sich der Gedanke, abends auszugehen, manifestiert.“ Sich nach dem Elternabend zusammensetzen, die Pizza vor dem Weggehen, der Absacker nach dem Kulturabend – all das fehle.

Große Hoffnungen setzt er auf den Außenbetrieb in den warmen Monaten. „Draußen fühlen sich die Gäste sicherer“, sagt er. „Das haben wir im Oktober gemerkt, als es nach drinnen ging.“ Im Vergleich katastrophal. Finanziell war das erste Corona-Jahr leichter. „Da gab es staatliche Hilfe und Gutschein-Aktionen.“ Beides fehlte im zweiten Jahr. „Das geht an die Nerven und den Geldbeutel.“ Immerhin: „Das Mitnehm-Geschäft hat zugenommen. Das wollen wir ausbauen.“ Vor allem wünscht sich Glöckl, dass alles kalkulierbarer wird – am liebsten ohne Corona und täglich wechselnde Verordnung.

