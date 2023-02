Wie die neue „Run to the hills“-Stiftung im Kreis Miesbach psychisch belasteten jungen Menschen helfen will

Von: Dieter Dorby

Kinder waren von den Corona-Maßnahmen besonders betroffen. Viele brauchen jetzt Hilfe. Die „Run to the hills“-Stiftung will sich einbringen. © Nicolas Armer/dpa

Krieg, Corona, Leistungsdruck – für manchen ist es schwer, in diesen Zeiten das psychische Gleichgewicht zu halten. Gerade für Kinder und Jugendliche ist das besonders schwierig. Um ihnen zu helfen, ein stabiles Fundament zu finden, wird nun die „Run to the hills“-Stiftung gegründet.

Stiftungsgründer sind Luitpold Grabmeyer (42) und seine Frau Regina. Der Miesbacher ist bekannt als ehemaliger Vorsitzender des Gewerbeverbands Gemeinschaftswerbung Miesbach (GWM) und Ex-Kommunalkundenberater der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Aktuell ist er Geschäftsführer des Kommunalunternehmens Wohnbaugesellschaft der Gemeinde Waakirchen. Mit im Stiftungsrat sitzt Dr. Katharina Bühren (44), Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Ärztliche Direktorin des kbo-Heckscher-Klinikums in München, das als Versorgungskrankenhaus auch für den Kreis Miesbach zuständig ist. Im Interview erklären beide, welches Konzept hinter der neuen Stiftung steht.

Was ist das Ziel der neuen „Run to the hills“-Stiftung?

Luitpold Grabmeyer: Es geht darum, psychisch erkrankten Kindern und Jugendlichen zu helfen, sich wieder zu stabilisieren. Meiner Frau Regina und mir ist aufgefallen, dass die Zahl der Fälle immer mehr werden. Die Kinder und Jugendlichen verändern sich. Dagegen wollen wir etwas unternehmen. Bei der Suche nach Leuten für das Kuratorium haben wir dann nicht nur große Bereitschaft festgestellt, sondern auch, dass eigentlich jeder jemanden kennt, dem es psychisch nicht gut geht. Das bestärkt uns, gerade in der Prävention tätig zu werden und Löcher in der Versorgung zu stopfen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, deswegen eine Stiftung zu gründen?

Grabmeyer: Es braucht immer einen, der anfängt. Mir geht es gut, ich lebe in einem schönen Landkreis, kenne viele Leute. Mir war es wichtig, etwas zurückzugeben. Und ich hoffe, dass das erst der Anfang ist und sich weitere Menschen in diesem Bereich engagieren. Die Stiftung lässt sich gegen einen bestimmten Geldbetrag auch an anderen Standorten gründen. So wäre beispielsweise eine „Run to the hills“-Stiftung in Bad Tölz durchaus denkbar. Auf diese Weise ließe sich ein Netzwerk aufbauen.

Frau Dr. Bühren, wie bewerten Sie als Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie das Konzept der Stiftung?

Dr. Katharina Bühren, Ärztliche Direktorin und Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. © kbo/kn

Katharina Bühren: Das ist eine hervorragende Idee. Diese Zeiten brauchen Menschen, die sich für andere einsetzen. Denn unser Versorgungssystem ist hoch beansprucht. Und das gilt leider nicht nur für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Kliniken, sondern auch für die Jugendhilfe und die Schulen. Kinder und Jugendliche zeigen immer mehr psychische Belastungen. Während der Corona-Pandemie hat sich das noch verstärkt. Ich sehe es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gerade im Lockdown musste diese Gruppe zum Schutz anderer zurückstehen. Jetzt gilt es, dass wir uns verstärkt um sie kümmern und ihnen helfen, mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Hierbei kann die „Run to the hills“-Stiftung in der Region einen großen Beitrag leisten.

Wie sieht eine solche Betroffenheit aus?

Bühren: Nationale und internationale Studien zeigen, dass bis zu 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen beschreiben, dass es ihnen nicht gut geht und sie sich psychisch belastet fühlen. Das ist noch keine psychiatrische Diagnose, aber eine Lebenssituation mit psychischem Stress. Folgen können eine schlechtere Stimmung und psychosomatische Beschwerden wie Kopf- oder Bauchschmerzen sein. Auch Daten der Krankenkassen belegen, dass es mehr Fälle von Magersucht, Angststörungen und Depressionen gibt.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die Gründe dafür?

Bühren: Psychiatrische Störungen sind immer multifaktoriell, da spielen immer mehrere Komponenten mit hinein. Aber ein Faktor sind eben auch die Umgebungsfaktoren und Anforderungen der modernen Gesellschaft.

Haben Sie ein Beispiel?

Bühren: Während Corona haben die Menschen mehr Medien konsumiert und weniger Sport getrieben und sind danach häufig leider nicht wieder zu ihren gewohnten Aktivitäten zurückgekehrt. Die Stiftung ist daher eine Chance, wieder etwas zurückzudrehen. Niederschwellige Angebote schaffen für Aktivitäten und damit den Medienkonsum zu reduzieren. Denn sich weniger zu bewegen und dafür tiefer in die Medien einzusteigen beinhaltet eine große Gefahr für depressive Erkrankungen.

Grabmeyer: Man darf auch nicht vergessen, dass unsere Kinder und Jugendlichen die Arbeitnehmer von morgen sind. Das Thema betrifft unsere Wirtschaft und unser Sozialleben. Deshalb reden wir auch mit dem Kreisjugendring und Sportvereinen, wie man gemeinsam in der Prävention Angebote schaffen kann.

Weil immer wieder Corona genannt wird: Wie ist der genaue Zusammenhang?

Bühren: Bei Corona sind viele Faktoren zusammengekommen. Die Schule, die schnell ein großer Belastungsfaktor werden konnte. Probleme in den Familien sind mehr geworden, soziale Kontakte weniger. Viel wurde gerade von Kindern und Jugendlichen über die sozialen Medien kompensiert. Die Nutzung ging nach oben – und ist bei vielen hoch geblieben. Da gibt so viele Konstellationen wie Menschen. Aber: Viele Defizite wie Lernrückstand und weniger soziale Kontakte wurden nach Corona nicht mehr aufgeholt.

Viel Druck, den man nur schwer eingestehen kann.

Bühren: Ja. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, zu der das nicht passt, wegen psychischer Probleme nicht 150 Prozent geben zu können. Und die Psychiatrie ist noch immer stigmatisiert und mit Vorurteilen belastet. Dabei geht es hier um neurobiologische Erkrankungen, bei denen wie zum Beispiel der Depression Botenstoffe im Gehirn durcheinandergekommen sind. Dazu kommt das Thema Schuld. Wer hat was falsch gemacht? Diese Frage würde man bei körperlichen Krankheiten so nicht stellen.

Das Lied „Run to the hills“ ist ein Klassiker der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden. Inwieweit hat Sie dieser Song beim Stiftungsnamen inspiriert?

Luitpold Grabmeyer, Stiftungsgründer aus Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Grabmeyer: Sehr. Wir haben uns immer wieder Gedanken gemacht, wie unsere Stiftung heißen soll. „Run to the hills“ – man kennt das Lied, und ich finde es sehr passend, auch für unsere Region. Ich verstehe es als Aufruf: Schau, dass du wieder hochkommst. Dass du wieder rauf kommst auf den Berg. Bühren: Das ist ein schönes Bild. Es gibt gute und schlechte Zeiten im Leben. Das wollen wir vermitteln und unsere jungen Menschen so krisensicher machen.

Wie kann man das konkret bewerkstelligen?

Bühren: Sport und soziale Kontakte sind Eckpfeiler für psychische Gesundheit. Deshalb wollen wir auch Sportvereine für das Thema und ihre Bedeutung sensibilisieren. Gerade Kinder sind für so vieles offen. Man kann sie gut motivieren, etwas auszuprobieren. Zum Beispiel zu entdecken, wie gut es tun kann zu musizieren. Letztlich geht es auch darum, den jungen Menschen zu helfen, eigene Ressourcen zu entdecken. Ein besonderes Augenmerk sollte auf sozial benachteiligten Menschen und Kinder Alleinerziehender liegen, da diese besonders gefährdet sind und weniger Angebote bekommen.

Wen sehen Sie denn besonders als Zielgruppe?

Bühren: Es dürfen sich alle angesprochen fühlen. Prävention geht uns alle an. Wir wollen ein Bewusstsein für psychische Gesundheit schaffen und einer Stigmatisierung begegnen. Psychische Erkrankungen sind ein allgegenwärtiges Problem. Manche beutelt es mehr, andere weniger. Aber es geht nicht nur um die schweren Fälle, sondern auch darum, gesund zu bleiben. Grabmeyer: Für mich ist es wichtig, dass wir eine Plattform schaffen und unsere Möglichkeiten zu helfen zum Leben erwecken. Sei es durch finanzielle Hilfe oder entsprechende Angebote. Aber auch durch Austausch und Vermittlung von Hilfe. Es wird Zeit brauchen, bis alles richtig läuft, aber ich bin für jede Unterstützung dankbar.

