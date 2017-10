Wie in Miesbach nach Luthers Tod die Reformation ausbrach

17 Jahre nach dem Tod Martin Luthers hatte auch Miesbach seinen Reformator: Mit Wolf Dietrich von Maxlrain bekannte sich der Herrscher der Grafschaft Hohenwaldeck zur neuen Konfession.

Landkreis – Miesbachs Reformator war kein Revoluzzer. Als „moderat und tolerant“ beschreibt Historiker Alexander Langheiter Wolf Dietrich von Maxlrain. Die bayerische Obrigkeit und die Kirche dürften das 1563 anders gesehen haben. In diesem Jahr nämlich bekannte sich der Herrscher der freien Grafschaft Hohenwaldeck offen zur Reformation. 46 Jahre, nachdem ein gewisser Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hatte, waren seine Gedanken im Landkreis Miesbach angekommen. Und das ausgerechnet im tiefsten Bayern, wo sich die Herzogbrüder Wilhelm IV. und Ludwig X. bereits 1522 zum Katholizismus bekannt hatten.

Keimzelle desWiderstands

Miesbach als Keimzelle des Widerstands: Was Historiker schon lange wissen, wurde den meisten Bürgern erst bei den zahlreichen Veranstaltungen zum Jubiläum 500 Jahre Reformation klar: Die evangelische Konfession ist tief in der Geschichte des Landkreises verwurzelt. „Das hat einen Sprung im allgemeinen Bewusstsein verursacht“, freut sich Roland Götz, Kirchenhistoriker und Archivoberrat des Erzbistums München und Freising. Dass Wolf Dietrich von Maxlrain noch heute bei den Leuten gut ankommt, stellt Langheiter bei seinen Stadtführungen fest. „Die Miesbacher sind stolz auf ihren Widerstand“, meint der Tegernseer schmunzelnd.

Auch bei den Adligen war die Abkehr von der Kirche Mitte des 16. Jahrhunderts schwer angesagt. Allerdings mehr aus machtpolitischen Gründen, wie Langheiter erklärt. „Im evangelischen Kirchenregiment hatten weltliche Herrscher mehr Einflussmöglichkeiten.“ Bei Wolf Dietrich von Maxlrain spielten auch religiöse Gründe eine Rolle. Der Sohn einer Protestantin hatte Theologie studiert, sollte später Geistlicher werden. Als sein Bruder starb, war es damit vorbei. Anders als die meisten Herrscher setzte er seine religiöse Auffassung jedoch nicht mit Gewalt durch. „Er hat keine Katholiken vertrieben oder verfolgen lassen“, betont Langheiter.

Bedürfnis nachFrömmigkeit

Das war wohl auch gar nicht notwendig. Der Nährboden für die Reformation war fruchtbar im Landkreis. Götz spricht von einem „ausgesprochenen Frömmigkeitsbedürfnis“ der Menschen. Sie wünschten sich Gottesdienste auf Deutsch statt auf Latein und die „biblisch korrekte Form des Abendmahls“ mit Brot und Wein. Fastenvorschriften, Bittgänge und die individuelle Beichte lehnten sie hingegen ab – ebenso wie die Unzulänglichkeiten des Kirchenpersonals.

Schon 1560 verbreiteten sich im Weyarner Ortsteil Neukirchen Hefte mit Schriften Luthers. Bald gingen die ersten Gläubigen aus Protest nicht mehr zur Kommunion, manche wechselten sogar die Pfarrei. Sogar von Klosteraustritten in Weyarn und Tegernsee wird berichtet. Beim einfachen Volk dürfte die Abkehr von der Kirche jedoch keine bewusste Glaubens-Entscheidung gewesen sein, meint Götz. „Das ist mehr über die Teilnahme im Gottesdienst passiert.“ Ebenso wenig war die Reformation im Landkreis mit politischem oder sozialem Umsturzwillen verbunden. „Dieser Sprengstoff hat hier nicht gezündet“, erklärt Götz.

Abtrünnige Pfarrerausgetauscht

Gewalt oder brennende Scheiterhaufen suchte man auch in der Gegenreformation vergebens. „Es blieb bei Drohungen“, sagt Langheiter. 1580 verpflichtete der Bischof die Miesbacher zur Beichte und tauschte abtrünnige Pfarrer und Prediger aus. Der Herzog ließ als Machtdemonstration Soldaten vor der evangelischen Stadtpfarrkirche aufmarschieren. Die Gläubigen beugten sich der Obrigkeit – oder sie verließen den Landkreis in Richtung der nächstgelegenen evangelischen Reichsstadt Regensburg.

20 Jahre nach dem ersten Aufkeimen war es vorbei mit Luthers Praktiken in Miesbach. Die Obrigkeit nahm die Rekatholisierung ernst und führte sogar Missionsveranstaltungen durch. Langheiter vermutet, dass auch die 1659 für den Heiligen Franz von Assisi errichtete Portiunkulakirche in der Kreisstadt ein Symbol für die Gegenreformation ist. „Die Maxlrainer haben sie gestiftet“, erklärt der Miesbacher Historiker.

14 Prozent sindheute evangelisch

Erst nach der Säkularisation des ehemaligen Klosters Tegernsee 1803 fasst die lutherische Kirche wieder Fuß im Landkreis. Königin Karoline von Baden brachte zur Sommerfrische ihren der Lehre Luthers nahestehenden Kabinettsprediger Dr. Schmidt mit an den Tegernsee. Nach und nach ließen sich immer mehr Protestanten in der Region nieder. Zuerst aus Arbeits- und Flucht-, später auch aus Freizeitgründen. Migration statt Konversion, lautete das Stichwort.

Heute sind 14 Prozent der Landkreisbürger evangelisch. „Viele sind schon seit mehreren Generationen hier“, sagt Götz. Anders als die Anhänger Wolf Dietrich von Maxlrains müssen sie keine Widerstände mehr befürchten. Dank der Kirchen vor Ort ist die Ökumene im Landkreis längst gelebte Praxis.