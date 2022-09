Wie Pfarrer Primus Asega in Uganda für die Chance auf Bildung für die Ärmsten kämpft

Miesbachs Sommerpfarrer

Von Christine Merk schließen

Uganda ist eines der ärmsten Länder der Welt. Bevölkerungswachstum und Arbeitslosigkeit sind groß, Wirtschaft und Politik bestimmt von Korruption. Primus Asega, der Sommerpfarrer der katholischen Pfarrei Miesbach, setzt sich dafür ein, dass auch die Ärmsten eine Chance auf Bildung bekommen.

Miesbach – Pfarrer Primus Asega erlebt über das Jahr hinweg große Kontraste. Im Juli/August kommt er als „Sommerpfarrer“ nach Miesbach. Seit mehr als 20 Jahren hilft er zur Urlaubszeit hier aus. Doch zuhause ist er in Uganda, einem der ärmsten Länder der Welt. Die sozialen Unterschiede in der Bevölkerung sind dort groß. Pfarrer Asega will, dass auch die Menschen aus den am schlechtesten gestellten Schichten eine Chance bekommen, ihr Leben zu verbessern. Diese Chance bietet ihnen eine Schulbildung, und so bemüht sich Asega, die drei bestehenden Schulen in seiner Pfarrei voranzubringen.

Mitten im Slum

„Seine“ Pfarrei St. Charles Lwanga Oli liegt in einer besonderen Gegend: in einem von sechs Slums am Rande der Stadt Arua in Nord-Uganda. „Die Stadt ist ok“, sagt Primus Asega über die Lebensverhältnisse der Menschen dort, aber in den Slums sei es „nicht schön zu leben“. Die Bewohner seien nur Mieter der Grundstücke, auf denen sie ihre Baracken errichtet haben. „Wenn die Stadt eine Straße bauen will, dann müssen sie sofort weggehen“, erzählt Asega. Es mangelt an allem, was für ein gutes Leben Voraussetzung wäre: Hygiene, Gesundheitsversorgung, ausreichend Arbeitsplätze, etwas Grund, um eigene Lebensmittel anzubauen. Dafür sind Kriminalität, Gewalt und Drogenkonsum hoch.

„Ich wollte die Probleme der Menschen miterleben“

Pfarrer Asega hat sich seine Arbeitsstelle gerade wegen dieser Widrigkeiten ausgesucht. Nach sieben Jahren als Generalvikar bat er den Bischof, eine kleine Pfarrei übernehmen zu dürfen. „Meine Leidenschaft ist, mit den Menschen zu arbeiten und ihre Probleme mitzuerleben“, erklärt er und fügt mit einem entschuldigenden Lächeln hinzu, dass die Verwaltungsarbeit am Schreibtisch nicht das Seine wären.

+ Die Klassenzimmer in der Schule der Kirchengemeinde in Uganda haben weder Türen noch Fenster. Nachts können Fremde eindringen. © privat

Jener Bischof hatte die Kirchengemeinde St. Charles Lwanga Oli kurz zuvor gegründet, weil er durch die Kirche Verbesserungen für die Menschen erreichen wollte. Pfarrer Asega betreut rund 7000 Katholiken, etwa 15 Prozent der Menschen, die im Einzugsgebiet seiner Pfarrei leben. 80 Prozent von ihnen sind Moslems. Zu der einem Pfarrverband ähnlichen katholischen Gemeinde gehören drei Kirchen und drei „Schulen“. Eine dieser Schulen ist gerade mal ein Kindergarten, die beiden anderen bestehen aus Kindergarten und Grundschule mit fünf beziehungsweise sieben Klassen. Sie alle sollen verbessert werden. Viel wurde mit großem Engagement der Bewohner bereits geschafft. Die Schule mit den fünf Klassen wurde in den vergangenen Jahren um zwei Gebäude erweitert. Es gibt dort nun auch eine Bibliothek, einen Saal, einen Wissenschaftsraum, Büros und ein Lehrerzimmer mit Küche. Nun soll auch die zweite Schule verbessert werden. Pfarrer Asega will sie einzäunen, denn nachts gehen Fremde in das Gebäude und verrichten dort ihre Notdurft. Das Haus hat weder Fenster noch Türen, die Wände sind unverputzte Ziegelsteine, die „Toilette“ ist hinter einem Plastikvorhang verborgen.

Die kirchlichen Schulen sind wichtig, macht Pfarrer Asega deutlich, denn die staatlichen Schulen sind zu teuer. Schulgeld muss auch er verlangen, denn sonst wäre die Einrichtung nicht zu finanzieren. „Aber es soll so wenig kosten, dass es sich auch die Ärmeren leisten können.“ In die Schulen der Kirchengemeinde gehen sehr viele Mädchen, berichtet Asega. In dieser Schule ist es mehr als die Hälfte der aktuell 146 Kinder, nach Corona arbeiten die Lehrer sogar im „Schichtdienst“, ab fünf Uhr morgens, bis spät in den Abend und auch am Wochenende. Uganda war streng im Umgang mit der Pandemie. Die Regierung hat dem Land zwei Jahre Lockdown verordnet. Es gibt viel nachzuholen.

Spenden können im Pfarrbüro Miesbach abgegeben oder überwiesen werden an die Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE08 7515 2570 0000 0212 79, Verwendung: soziale Projekte Primus Asega oder an Missio, DE96 7509 0300 0800 0800 04, Verwendung: 54801-1185,Diözese Aura/Miesbach.