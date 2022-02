Wieder weniger Verkehrstote im Kreis Miesbach

Teilen

Schlimmer Unfall: Ende März kamen auf der Kreisstraße zwischen Holzkirchen und Marschall zwei Menschen ums Leben. © archiv Thomas Plettenberg

Sieben Menschen verloren 2021 auf den Straßen im Landkreis ihr Leben. Gegenüber dem Vorjahr sind dies vier weniger. Das geht aus der Unfallbilanz der Polizei hervor.

Landkreis – Auf den Straßen im Kreis Miesbach sind im Jahr 2021 sieben Menschen ums Leben gekommen. Das entspricht ungefähr dem Niveau des langjährigen Durchschnitts, liegt aber um vier unter dem Wert des Vorjahres, in dem es ungewöhnlich viele Todesopfer bei Unfällen gab. Höher ist derweil die Zahl der Personen, die sich auf den Straßen im Landkreis verletzt haben. Sie stieg von 593 auf 633. Dies geht aus der Verkehrsunfallbilanz hervor, die das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nun vorgelegt hat.

Schlimmer Unfall forderte im März zwei Todesopfer

In trauriger Erinnerung bleibt unter anderem ein Unfall, der Ende März zwei Menschenleben forderte. Zwischen Marschall und Holzkirchen war ein 54-Jähriger auf die Gegenfahrbahn geraten, mit dem Motorroller eines 44-Jährigen zusammengestoßen und dann gegen einen Baum geprallt. Beide Männer erlagen noch am Unfallort ihren Verletzungen. Es war der wohl folgenschwerste von 2767 Unfällen, die die Polizei vergangenes Jahr im Kreis Miesbach registrierte. Gegenüber dem Jahr 2020 waren dies 30 mehr.

Unfallzahlen in den Pandemiejahren deutlich niedriger

Die Pandemie spiegelt sich auch in der Unfallstatistik wieder. Zum Beispiel durch die Lockdowns mit Homeoffice und geschlossenen Schulen hat sich das Verkehrsaufkommen reduziert, was auch durch die höhere Zahl an Ausflüglern – Stichwort: unterbliebene Fernreisen – nicht ausgeglichen wurde. So sank die Zahl der Unfälle im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums von 7670 im Jahr 2019 auf 6980 und 7070 in den Folgejahren. Auch im Kreis Miesbach gab es mit 3300 im letzten Vor-Pandemie-Jahr erheblich mehr Unfälle als zuletzt.

In anderen Landkreisen in Südost-Oberbayern gingen die Zahlen tendenziell steiler nach oben als in Miesbach. Für Altötting etwa stehen 10,2 Prozent mehr Unfälle zu Buche als im Vorjahr. Rückläufige Zahlen gab es lediglich in Weilheim-Schongau (minus 1,9 Prozent) und Berchtesgaden (minus 4,9). Miesbach kommt mit einem Plus von 1,1 Prozent als nächstes in diesem Ranking. Im Durchschnitt der neun Präsidiums-Landkreise sowie der Stadt Rosenheim stieg die Zahl der Unfälle um 4,0 Prozent auf 34 820. In der Spitze der vergangenen zehn Jahre waren es knapp 40 200, und zwar im Jahr 2019. Verkehrstote zählte das Präsidium 77, einer weniger als 2020.

Hauptursache für Unfälle: Überhöhte Geschwindigkeit

Als Hauptursache für Unfälle nennt die Polizei einmal mehr überhöhte Geschwindigkeit. Ein Viertel der Verkehrstoten kam bei solchen Unfällen ums Leben. „Raser waren zudem für 1344 zum Teil schwer verletzte Verkehrsteilnehmer verantwortlich“, heißt es im Bericht. Zu den Hauptrisikogruppen zählten erneut Motorradfahrer. 1006 Biker waren an Unfällen beteiligt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 7,1 Prozent entspricht. Verringert hat sich derweil die Zahl der Radfahrer, die sich bei einem Unfall verletzt haben: um 12,1 Prozent auf 2137.

Eine letzte Zahl noch: Im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums waren zum Jahresende 1,265 Millionen Kraftfahrzeuge registriert, 17 800 mehr als im Vorjahr (plus 1,4 Prozent).