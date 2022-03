Pädagogische Willkommensgruppen für Schulkinder im Landkreis Miesbach geplant

Von: Christina Jachert-Maier

Für geflüchtete Kinder sollen an den Schulen im Landkreis Willkommensgruppen eingerichtet werden. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach der Flucht aus ihrer Heimat Ukraine besuchen aktuell rund 50 Kinder und Jugendliche Schulen im Landkreis Miesbach. Es werden mehr werden. Die Vorbereitung für die Einrichtung pädagogischer Willkommensgruppen an den Schulen läuft.

Landkreis – Eigentlich gilt die Drei-Monats-Frist. Erst ein Vierteljahr nach der Flucht vor den Bomben greift die Schulpflicht am neuen Wohnort. Aber viele der Kinder und Jugendlichen, die der Hölle im eigenen Land entkommen sind, wollen so schnell wie möglich wieder ein Stück normales Leben. Und die Schulen öffnen die Türen. Aktuell, so teilte Schulamtsdirektor Jürgen Heiß mit, besuchten etwa 50 Mädchen und Jungen aus dem Kriegsgebiet Regelklassen der staatlichen Schulen im Landkreis Miesbach.

Meist handle es sich um Grund- und Mittelschulen, verteilt über den ganzen Landkreis. Der Höchstwert werde derzeit an der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern mit neun Kindern erreicht. Diese Zahl wird sich ab nächster Woche noch auf elf erhöhen, berichtet der Rottacher Schulleiter Ulrich Throner. „In den Klassen werden die Kinder toll aufgenommen.“ Die Neuankömmlinge wiederum seien hoch motiviert und lernten die neue Sprache schnell.

Erste Gespräche zeigen große Solidarität

Gleiches hört Heiß auch aus anderen Schulen. „Einzelrückmeldungen berichten uns von ukrainischen Kindern und Jugendlichen mit großer Aufgeschlossenheit“, erklärt Heiß. Einige der Geflohenen nähmen offenbar an digitalen schulischen Angeboten aus ihrer Heimat teil. Im Landkreis sollen den Geflüchteten alle Schularten offenstehen. Dies sei dem Kultusministerium, aber auch dem Schulamt wichtig, betont Heiß: „Die ersten Gespräche innerhalb des Landkreises lassen diesbezüglich ein durchaus positives Grundverständnis der Solidarität erkennen.“

Die Integrationskraft wird an ihre Grenzen stoßen, wenn sich die Zahl der geflüchteten Schulkinder deutlich erhöht. Auch im Landkreis ist die Einrichtung pädagogischer Willkommensgruppen im Gespräch. „Das ist der Fachausdruck, es sind keine Willkommensklassen“, erklärt Heiß. Denn es gehe nicht um regulären Unterricht, sondern ein gelingendes Ankommen der teils traumatisierten Kinder und Jugendlichen. Wichtig sei auch die Abgrenzung zu den Maßnahmen der zahlreichen Helferkreise, die kein offizielles schulisches Angebot darstellten.

Rechtliche Vorgaben noch unklar

Eine Steuerungsgruppe des Landkreises hat bei einer Sitzung am Mittwoch bereits eine erste Auswahl von Schulstandorten getroffen, um flächendeckend Angebote machen zu können. Diese Schulen aller Schularten bemühten sich um Raum- und Personalkonzepte, meint Heiß. Detaillierter äußert er sich noch nicht. Zu groß ist die Zahl der Unwägbarkeiten. Die Steuerungsgruppe orientiert sich an den Vorgaben des Kultusministeriums, die aber derzeit entwickelt werden.

Dürfen ukrainische Lehrer unterrichten?

Dabei geht es nicht nur um Räume und Konzepte, sondern vor allem um die Frage, wer die pädagogischen Willkommensgruppen betreuen oder unterrichten soll. Nahe liegt die Einbindung geflüchteter Lehrkräfte aus der Ukraine. Daran sei grundsätzlich gedacht, meint Heiß. Die Einstellungsmodalitäten für Personal aus der Ukraine müssten aber rechtlich erst abschließend geklärt werden. „Wir gehen jedoch davon aus, dass wir diesbezüglich zeitnah weitere Informationen erhalten“, so der Schulamtsdirektor.

Klar ist: Aus eigenen Ressourcen können die Schulen die Betreuung der Willkommensgruppen nicht stemmen. Aktuell sei die personelle Versorgung vor allem durch pandemiebedingte Ausfälle von Lehrkräften sehr belastet, meint Heiß, wobei er nur für die Grund- und Mittelschulen sprechen könne.

Es brauche aber geschulte Kräfte, um eine strukturierten Betreuung zu gewährleisten, erklärt der Rottacher Schulleiter Throner. Die seien inzwischen kaum noch zu finden: „Der Teich ist leergefischt.“

