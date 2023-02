Wintersport an Fasching: Hier geht Skifahren, Langlaufen und Rodeln noch

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Geheimtipp: Am Pfannilift in Neuhaus findet das Skivergnügen auch noch unten im Tal statt. © Thomas Plettenberg

Die Schneearmut engt das Wintersport-Angebot im Schlierach-/Leitzachtal ein. Was in den Faschingsferien noch geht in Sachen Ski, Langlauf und Rodeln, haben wir hier zusammengefasst.

Schlierach-/Leitzachtal – Skifahren auf Naturschnee ist in diesem Winter eher die Ausnahme als die Regel. Vor allem die Tallagen im Schlierach-/Leitzachtal haben in den vergangenen Monaten mehr Regen als Schnee abbekommen. Und doch gibt es immer wieder kleine Landstriche, an denen ein gänzlich anderes Klima zu herrschen scheint. Ein besonders plakatives Beispiel ist dafür dieser Tage der Pfannilift in Neuhaus. Der Schlepplift am vor allem bei Ski-Anfängern und Kindern sanft geneigten Hang am Waldrand läuft weiter, während rundherum die Farbkombination Grün-Braun statt Weiß dominiert. Ob der Schnee auch weiterhin den aktuell wieder steigenden Tagestemperaturen trotzt und die Piste auch noch die Faschingsferien übersteht, bleibt laut der Schlierseer Gäste-Info abzuwarten.

Langlaufen in Bayrischzell

Wer lieber Langlaufen gehen will, dem bleibt hingegen nur die Fahrt nach Bayrischzell. Vor allem der natürliche Kühlschrank im Kloo-Aschau-Tal läuft bei der aktuellen Hochdrucklage wieder zu Höchstform auf, weiß Isidor Scharmann, der im Auftrag der Gemeinde die Loipen präpariert. Ab dem Parkplatz Stocker seien die Bedingungen für Klassisch und Skating gut, nur in der Sonne gebe es teilweise apere Stellen. Im Wald hingegen sei es durch den Schneemangel ab und zu ein bisschen eisig. „Beim letzten Regen ist das Wasser in der Spur gestanden“, berichtet Scharmann. Für die Ferien wünscht er sich deshalb entweder 20 Zentimeter Neuschnee oder zumindest einen Fortbestand der Trockenheit. „Dann trägt es weiter.“

Lesen Sie auch: Wie steht‘s um den Wintersport am Tegernsee?

In Fischbachau kommt man derweil mit Kufen oder Latten nicht mehr vom Fleck. Das ohnehin in diesem Winter wegen der Protestaktion einiger Landwirte eingeschränkte Loipenangebot wurde vom jüngsten Regen komplett fortgespült, auch die Rodelbahn zur Kesselalm ist laut Tourist-Info nicht mehr befahrbar. Dafür könne man schön Wandern gehen. Das gilt auch für Schliersee. Hier kann die Gäste-Info immerhin noch auf den Ortsteil Spitzingsee verweisen, wo die Rodelbahnen zur Oberen und Unteren Firstalm sowie die Skating-Spur in der Valepp nutzbar seien.

Kunstschnee hilft Skigebieten

Dank Kunstschnee gut vorbereitet gehen derweil die Skigebiete Spitzingsee und Sudelfeld in die Faschingsferien. „Wir haben nachbeschneit, sodass die Pisten auf jeden Fall halten werden“, berichtet Antonia Asenstorfer für die Bergbahnen im Alpen Plus-Verbund. Wenn jetzt noch das Wetter mitspiele, stehe dem Skivergnügen nichts mehr im Weg.

sg