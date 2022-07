Die besten Zitate

Gastredner bei Wirtschaftsempfang: Klimaschutz-Bemühungen vor Ort wirkungslos

Von: Sebastian Grauvogl

Endlich wieder Wirtschaftsempfang: Wie der volle Saal im Waitzinger Keller in Miesbach zeigte, hat die Veranstaltung trotz ihrer coronabedingten Pause in den vergangenen beiden Jahren nichts an Attraktivität eingebüßt. © STS

Der Wirtschaftsempfang der Standortmarketing-Gesellschaft sollte aktivieren, emotionalisieren und Mut machen. Ausgerechnet der Hauptredner tat sich damit aber schwer.

Miesbach – Der nach rechts oben weisende Pfeil im Logo des Wirtschaftsempfangs 2022 sollte die Richtung vorgeben. Nach zweieinhalb von globalen Krisen geprägten Jahren wollte die Standortmarketing-Gesellschaft mit der Neuauflage ihrer Gala im Waitzinger Keller in Miesbach wieder Aufbruchstimmung verbreiten. Diese Botschaft hatte auch den „Keynote-Speaker“ des Abends, Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher (72), im Vorfeld der Veranstaltung erreicht. Er sei gebeten worden, bei seinem Vortrag Optimismus zu verbreiten, sagte der Professor. Bei seinem Thema, dem Klimawandel, sei das aber schwer.

Landrat Olaf von Löwis hatte deshalb für seine Begrüßung gleich einen anderen Weg gewählt: „Ich habe mich entschieden, Ihnen heute nur Positives zu erzählen.“ Unternehmer seien Gestalter, die sich nicht von Angst und Pessimismus treiben lassen dürften. Das fand auch SMG-Chef Alexander Schmid, der die Fusion seines Hauses mit der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) zum neuen Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO) vorstellte. Dieses berge die Chance, die Trends von morgen zu erkennen und die Weichen so zu stellen, dass der Landkreis für künftige Krisen gerüstet sei. Ein paar erste Einblicke erhielten die Zuhörer im voll besetzten Festsaal dann in einer von Christiane Goetz-Weimer moderierten Gesprächsrunde.

Abrechnung mit sämtlichen lokalen Klimaschutzbemühungen

Dass es an Herausforderungen nicht mangelt, stellte Moderator Anton Stetter, Vorsitzender des Unternehmerverbands (UVM), heraus. Er formulierte einen unmissverständlichen Appell an die Politik. Diese solle endlich ihren „Arsch bewegen“, um gegen Leerstände vorzugehen und bauliche Nachverdichtung zu ermöglichen. Die Lage sei ernst: „Die Fachkräfte, die wir brauchen, können es sich nicht mehr leisten, hier zu wohnen.“

Als dann der Professor ans Rednerpult trat, zuckten einige im Publikum erst mal zusammen. „Die Probleme, die Sie hier haben, sind Wohlstandsprobleme“, machte der Wirtschafts- und Systemwissenschaftler, Berater von Regierungen und NGOs sowie Mitglied des Club of Rome, seinen Vorrednern schonungslos klar. Und dieser Wohlstand habe das verursacht, was den Klimawandel antreibt: die Emission von CO2. Damit der unbequemen Aussagen nicht genug: Alle Investitionen in die Energiewende vor Ort würden angesichts der bevorstehenden Bevölkerungsexplosion in Afrika wirkungslos verpuffen, machte Radermacher deutlich. „Wie sollen wir diesen Menschen erklären, dass sie keinen Wohlstand haben sollen, nur weil wir, die ihn bereits haben, wieder eine gesunde Welt wollen?“

So mancher im Saal tat sich wohl schwer, diese Abrechnung mit sämtlichen lokalen Klimaschutzbemühungen zu ertragen. Der eine oder andere konnte ein Kopfschütteln nicht zurückhalten. Und viele fragten sich, wann der Professor den im Titel seines Vortrags (und gleichnamigen Buchs) angekündigten „Milliarden-Joker“ endlich ausspielen und erklären würde, „was Unternehmen und Organisationen jetzt zum Klimaschutz beitragen können“.

Buffett auf der Terrasse im Anschluss

Die Antwort lieferte Radermacher dann aber auch: „Bezahlen Sie Geld, um Ihre Emissionen zu kompensieren.“ Und das an Organisationen, die diese Mittel in Technologien investieren, die CO2 schon bei seiner Entstehung herausfiltern und damit unschädlich machen, sowie in die Aufforstung und den Erhalt der Regenwälder. Das bringe viel mehr fürs Klima als E-Autos oder Windräder. Der Professor verschwieg dabei nicht, dass es durchaus Kritik an dieser Kompensationsstrategie gebe. Als „Ablasshandel“ oder „Green Washing“ werde diese gern verteufelt. Absurd, fand Radermacher: „Ist es Betrug, wenn man in Afrika was fürs Klima macht?“

Eine zustimmende Antwort im Sinne eines kräftigen Applauses erhielt der Professor nach seinem Vortrag nicht. Zu tief schien noch die Überraschung über die für die meisten wohl unerwartete Botschaft zu sitzen. Stetter gelang trotzdem eine charmante Abmoderation: „Wenn man einen Professor als Redner hat, weiß man vorher nie so genau, was dabei rauskommt“, feixte der UVM-Vorsitzende. Inspirierend sei der Vortrag aber allemal gewesen. „Wir ham a Gaudi g’habt.“ Die stand dann nach der Verleihung des Ehrenpreises (siehe unten) auch beim vom Team des Culinaria üppig bestückten Barbecue auf der Terrasse im Vordergrund. Nach der auch temperaturtechnisch hitzigen Veranstaltung im Saal waren die von kühlen Getränken, warmen Schmankerln und der Musik der Band Nighthawk City untermalten Gespräche die ideale Gelegenheit, die bisweilen harte Kost an diesem mittlerweile angenehm lauen Sommerabend angemessen zu verdauen.

Das Thema des Hauptredners des Abends, Professor Franz Josef Radermacher, war ungewohnt harte Kost: der Klimawandel. © FT

Ehrenpreis: Auszeichnung für alle Helfer im Kampf gegen das Coronavirus

Ein Wirtschaftspreis für die Bekämpfung des Coronavirus im Landkreis Miesbach? Da mussten Dr. Thomas Straßmüller, Dr. Florian Meier, Dr. Steffen Herdtle und Beate Faus erst mal kurz innehalten. Denn so wirklich wirtschaftlich sei ihr Handeln eigentlich nicht gewesen, berichteten Straßmüller und Faus am Beispiel des von ihnen verantworteten Impfzentrums. So hätten sie ihr lebensrettendes Produkt nicht nur gratis angeboten, sondern auch noch Geld für Werbung und Räumlichkeiten ausgegeben und mit dem Impfbus sogar eine Lieferung frei Haus organisiert. Entsprechend erleichtert seien sie dann gewesen, als sie erfuhren, dass die Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) den Wirtschaftspreis heuer erstmals in einen Ehrenpreis für besonderes Engagement umgewidmet hat. Den nahmen Straßmüller als Leiter des Ärztlichen Kreisverbands, Faus als Leiterin des Impfzentrums, Herdtle als Pandemiebeauftragter des Krankenhauses Agatharied sowie der an diesem Abend nicht anwesende Meier als Ärztlicher Pandemiekoordinator des Landkreises gern entgegen. Stellvertretend für all die anderen, die sich haupt- und vor allem auch ehrenamtlich für die Impf- und Testkampagne eingesetzt haben.



Besonderer Moment: (v.l.) Dr. Steffen Herdtle, Beate Faus und Dr. Thomas Straßmüller (r.) nahmen den Ehrenpreis aus den Händen von Landrat Olaf von Löwis und Landtagspräsidentin Ilse Aigner entgegen. © FT

Sie alle hätten nicht Bedenken gewälzt, sondern mit viel Kraft und Zusammenhalt etwas auf die Beine gestellt, was dazu beigetragen habe, Menschenleben zu retten, sagte Laudator Michael Pelzer als Vorsitzender der Kreisentwicklung Miesbacher Land. Ohne Blaupausen oder klare Anweisungen der großen Politik seien so Strukturen wie das Impfzentrum oder das bayernweite Pilotprojekt Reihentestung.de entstanden. Durch ihr Wirken hätten die Helfer dazu beigetragen, Vertrauen zu schaffen. Für Pelzer ein eindrucksvolles Beispiel, dass auch Positives aus der tiefen Krise hervorgegangen sei: „Menschen wie Sie tragen dazu bei, dass Freiheit und Pflicht Geschwister werden“, lobte Pelzer. Die Gäste im Waitzinger Keller schlossen sich diesen Worten an und dankten den Ehrenpreisträgern mit stehenden Ovationen für ihr Engagement.

Die versprachen, das Lob an die vielen anderen Helfer weiterzugeben. So würden etwa die Mitarbeiter des Krankenhauses noch heute in ihren Plastikkitteln schwitzen, um sich und ihre Mitmenschen vor einer Weitergabe des Coronavirus zu schützen, berichtete Herdtle. Dass sich auch das Schwitzen des Publikums im Saal gelohnt hatte, stellte Moderator Anton Stetter am Schluss heraus. Erstmalig würden zehn Prozent der Einnahmen des Wirtschaftsempfangs an das Caritas Kinderdorf in Irschenberg gehen. Den symbolischen Scheck in Höhe von 2000 Euro nahm Dorfleiter Wolfgang Hodbod freudestrahlend entgegen.

Die besten Zitate

„Wenn ich Ihnen 2019 gesagt hätte, was da alles auf Sie zukommt, hätten Sie gesagt, der Stetter spinnt. Gut, das hätten Sie so oder so gesagt.“ (Moderator Anton Stetter)

„Es ist nicht alles schlecht, aber die guten Botschaften sind leider oft zu gut versteckt.“ (Landrat Olaf von Löwis)

„Mein Vorgänger Oliver Reitz hat die SMG vor 15 Jahren ins Leben gerufen, und ich sperre sie jetzt wieder zu.“ (SMG-Chef Alexander Schmid)

„Ein Land funktioniert wie ein Gebäude: Ohne ein gesundes Fundament geht nichts.“ (Laudator Michael Pelzer)

„Coworkation ist doch nur ein neues Wort für etwas, das es schon immer gab. Auch früher haben Unternehmer schon von Barcelona aus telefoniert anstatt daheim in Miesbach.“ (Professor Franz Josef Radermacher)

„Künstliche Intelligenz hilft nur da, wo viele Menschen ziemlich dumm sind.“ (Professor Franz Josef Radermacher)

