WM 2022 in Katar: Wo ist das Fußball-Fieber im Landkreis Miesbach?

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Gefragt wie eh und je: Schreibwarenhändler Heinz Lindner aus Miesbach zeigt die Panini-Sammelbilder und das Heft zur WM 2022 in Katar. © Thomas Plettenberg

Die Fußball WM in Katar steht unmittelbar bevor. Doch wo gibt es eigentlich Fanartikel und Public Viewing im Landkreis Miesbach? Eine Spurensuche nach dem Fußball-Fieber.

Landkreis – So richtig rund gelaufen in Sachen Fußball ist es für den Edeka in Weyarn noch nie. Das ging schon bei der Eröffnung vor vier Jahren los. Am 28. Juni 2018 empfing Betreiber Stefan Odenbach erstmals die Kunden in seinem nagelneuen Markt am Kreisel an der Autobahn. Genau einen Tag nach dem bitteren Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland. Bei der Europameisterschaft 2021 wollte nicht wirklich Stimmung aufkommen, weil das Turnier noch immer unter dem Schatten der Corona-Pandemie stand. Und auch bei der am 20. November in Katar startenden WM 2022 hat Odenbach nicht vor, Sonderaktionen aufzusetzen. Der Grund: die Jahreszeit.

Supermarkt konzentriert sich aufs Weihnachtsgeschäft

„Im Winter braucht man keine Grillaufbauten machen“, meint der Marktbetreiber. Und statt nach kühlem Bier würde es die Kunden eher nach warmem Punsch oder Glühwein dürsten. WM-Sondereditionen von Schokolade und Lebkuchen seien ihm ebenfalls nicht bekannt, sagt Odenbach augenzwinkernd. Nach Fanartikeln wie Fahnen, Trikots oder Bällen habe er sich eh nicht umgeschaut. „Irgendwie ist das Thema komplett an mir vorbeigelaufen.“ An seinen Kunden offenbar auch. Nicht eine einzige Nachfrage habe ihn diesbezüglich erreicht, so Odenbach. Er selbst weiß nicht mal, ob er zum Fußballschauen kommt. „Da sind wir mitten im Weihnachtsgeschäft und haben viel zu tun.“

Lesen Sie auch: Schauspieler aus Schliersee fordert zum WM-Boykott auf

Sportgeschäft verzichtet auf Fan-Artikel

Auch bei Sport Schlichtner in Rottach-Egern liegt das Fußballfieber auf jahreszeitlich bedingt auf Eis. Kein Wunder, wird die Verkaufsfläche aktuell vor allem für den Wintersport gebraucht. „Der Zeitpunkt dieser WM ist im Grunde eine Katastrophe“, sagt Christoph Schlichtner. Produkte wie die Trikots des deutschen Teams oder den offiziellen WM-Ball „Al Rihla“ hat das Fachgeschäft gar nicht ins Sortiment genommen, bei der Frage nach einer Bestellung winkt Schlichtner ab. „Der Hersteller ist da ein bisserl kompliziert.“ Das gilt wohl auch für seinen privaten Fußball-Zeitplan, fürchtet Schlichtner. „Ich werde mir schon was anschauen, aber in der Arbeit ist um diese Zeit viel los.“

Panini-Bilder wie immer ein Renner

Viel los ist derweil auch beim Zeitschriftenladen von Rosemarie und Heinz Lindner in Miesbach. Und – kaum zu glauben – hier stößt die WM in Katar tatsächlich auf Kundeninteresse. Grund ist ein echter Klassiker: die Panini-Sammelbilder. „Anfangs war nicht viel los, aber jetzt läuft es richtig an“, erzählt Heinz Lindner. Das Vergleichen der Alben und Tauschen der Aufkleber sei nach wie vor ein Renner auf den Schulhöfen. Für Kinder spiele es verständlicherweise keine Rolle, in welchem Land und zu welcher Jahreszeit das Turnier ausgetragen werde. Wie lange der Andrang anhält, hängt laut Lindner davon ab, wie lange die deutsche Nationalmannschaft mit dabei ist. Ein gefülltes Album mit akkurat eingeklebten Bildern könne sich übrigens noch Jahrzehnte nach der WM auszahlen, weiß der Experte: „So was ist rar und hat manchmal sogar Sammlerwert.“

Rar sind bislang auch die öffentlich bekannten Public-Viewing-Angebote im Landkreis Miesbach. Einzig der TSV Schliersee hat unserer Zeitung eine Übertragung der Deutschlandspiele im neuen Sportheim angekündigt.

Aufruf

Wer bietet noch ein Public Viewing der Fußball-WM 2022 an? Infos nehmen wir unter redaktion@miesbacher-merkur.de entgegen.

sg