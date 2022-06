Wohnbebauung in Müller am Baum: Geschäftsführer fürchtet Aus für Arbeitsplätze

Von: Sebastian Grauvogl

Fühlt sich übergangen: Rainer Joachim, Geschäftsführer der IDS Miesbach GmbH, kritisiert die geplante Entwicklung in Müller am Baum. © TP

Die geplante Entwicklung des Gewerbegebiets Müller am Baum bei Miesbach gefällt nicht jedem. Der Chef eines dort ansässigen Unternehmens fürchtet gar das Aus für Dutzende Arbeitsplätze.

Miesbach – Geht es im Miesbacher Stadtrat um das Gewerbegebiet in Müller am Baum, ist niemand um beschönigende Worte bemüht. Einen „nach wie vor großen Handlungsbedarf“ erkannte Miesbachs Bauamtsleiter Lutz Breitwieser in seinem jüngsten Sachstandsbericht zur 2019 beschlossenen planerischen Umgestaltung des Areals an der B472. Die „bauliche und sonstige Entwicklung“ des Gebiets der ehemaligen Papierfabrik sei seit geraumer Zeit „sehr unbefriedigend“. Im beabsichtigten Wohnungsbau hingegen sahen die Stadträte eine große Chance. „Es kann nur etwas Besseres herauskommen“, meinte etwa Paul Fertl (SPD).

Sätze wie diese schmerzen einen Mann, der seit 30 Jahren in Müller am Baum tätig ist: Rainer Joachim, Geschäftsführer der IDS Miesbach GmbH. In einem vierseitigen Schreiben an unsere Zeitung wehrt sich der Chef des Herstellers von Maschinen für die Papierindustrie über die in seinen Augen für die dort ansässigen Betriebe „geschäftsschädigenden Aussagen“ – und verurteilt den künftigen Schwerpunkt auf Wohnbebauung als rechtlich fragwürdig und gefährlich für den Fortbestand der derzeit 60 bis 80 Arbeitsplätze.

Dokumente sollen Entwicklung belegen

Vor allem eins stört Joachim: die „unterschwellige Darstellung“, dass der damalige Mutterkonzern Papierfabrik PWA „undefinierte Altlasten oder Anlagen und Gebäude in einem desolaten oder maroden Zustand hinterlassen hat“. Durch seine leitende Tätigkeit bei der Papierfabrik habe er die wahre Entwicklung unmittelbar mitbekommen und könne diese auch anhand von heute im Besitz der IDS befindlicher Dokumente belegen, betont Joachim.

Schon als nach dem Verkauf von PWA an den schwedischen Konzern SCA 1994 der Schließungsbefehl für das Miesbacher Werk kam, hätte die örtliche Politik in den Verhandlungen ein „hohes Maß an Desinteresse“ gezeigt. Die PWA/SCA hingegen hätte sich bemüht, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und habe deshalb auf Geld aus dem Erlös der Grundstücksverkäufe verzichtet. Daraus hätten dann aber unterschiedliche Rechtsauffassungen und vertragliche Auslegungen resultiert. Quasi die ungewollte Ursache des heutigen „Chaos“, ist Joachim überzeugt.

Betriebe seien allesamt „ordnungsgemäße Kaufleute“

Den jahrelangen Zerfall des Gewerbegebiets hätten aber die „nur an Bestands- und kurzfristigen Immobiliengeschäften interessierten“ Grundstückseigentümer zu verantworten und nicht die dort ansässigen Firmen. „Alle Betriebe in Müller am Baum führen ihre Geschäfte als ordnungsgemäße Kaufleute und legen größte Sorgfalt auf den Erhalt ihrer genutzten Gebäude und Anlagen“, schreibt Joachim. Nicht nachvollziehen kann der IDS-Geschäftsführer, dass die Stadt und die zuständigen Behörden dem von ihnen heute selbst bemängelten Niedergang so lange zugeschaut hätten.

Umso mehr wundert den Geschäftsführer nun das plötzliche Engagement für Wohnungsbau in dem Gebiet. Sollte die in seinen Augen „im Stillschweigen zwischen Kommune und Grundeigentümern“ vorangetriebene „Umwidmung“ so kommen wie geplant, dürfte dies einen Wegzug der Betriebe bedeuten und damit auch die letzten noch verbliebenen Arbeitsplätze in Müller am Baum vernichten, fürchtet Joachim. Es erstaune ihn, „wie leichtfertig die Stadträte damit umgehen“.

Stadt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit läuft

Im Miesbacher Rathaus ist die kritische Stellungnahme des IDS-Geschäftsführers bis dato nicht eingegangen, teilt Bauamtsleiter Lutz Breitwieser auf Nachfrage mit. Dabei wäre sie hier an der richtigen Stelle. Nach dem Änderungsbeschluss für den Flächennutzungsplan und dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan laufe aktuell die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit. Hier vorgebrachte Argumente würden abgewogen und – je nach Ergebnis der Diskussion im Stadtrat – in die Planung eingearbeitet. Von einer „Umwidmung im Stillschweigen“ könne also keine Rede sein. Es sei legitim und nachvollziehbar, dass ein Mieter andere Vorstellungen von einer Entwicklung des Areals habe als die Grundstückseigentümer, sagt Breitwieser. Rechtlich sei es aber eben so vorgesehen, dass letztere zusammen mit den Behörden darüber entscheiden würden.

Breitwieser betont aber, dass das Verfahren noch am Anfang steht. So sei der gefasste Beschluss bewusst sehr vorsichtig formuliert, um der Komplexität in Müller am Baum Rechnung zu tragen und kein „Porzellan zu zerschlagen“. Man habe mit dem vorgelegten Rahmenplan jetzt eben mal einen Stein ins Wasser geworfen, erklärt Breitwieser. Anhand der Reaktionen werde man nun den möglichen weiteren Weg ausloten. Wie die Entwicklung dann am Ende tatsächlich aussieht, sei längst nicht in Stein gemeißelt. Als zu klärende Punkte nennt der Bauamtsleiter unter anderem die Erschließung und Versorgung sowie natürlich die geplante Erweiterung der Wasserschutzzone der Stadt München. Dementsprechend stehe auch die künftige Aufteilung zwischen Wohnen und Gewerbe noch nicht fest. Breitwieser verrät aber, dass letzteres weiterhin eine Rolle in Müller am Baum spielen wird, alleine schon als Pufferzone zur emissionsträchtigen Bundesstraße 472.

