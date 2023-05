Wohnhaus in Miesbach ausgebrannt: 90 Feuerwehrleute im Einsatz - Bewohner gerettet

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Lichterloh brannte auch der Dachstuhl des Wohnhauses in Miesbach. © Ralf Poeplau

Mitten in der Nacht ist ein Wohnhaus in Miesbach in Brand geraten. Die Flammen zerstörten es nahezu komplett. 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die sechs Bewohner blieben unverletzt.

Miesbach - Gegen 1.20 Uhr am Dienstag, 30. Mai, heulten die Sirenen in der Kreisstadt. Schon von Weitem sahen die Einsatzkräfte den Schein der aus dem Dachstuhl des Mehrparteienhauses am Millauerweg lodernden Flammen, berichtet Miesbachs Feuerwehrkommandant Matthias Resch. Vor Ort habe man sich dann schnell für eine Erhöhung der Alarmstufe entschieden. Neben den Feuerwehren Miesbach und Wies rückten damit auch noch Kräfte aus Parsberg, Agatharied und Hausham an. Insgesamt 90 Mann nahmen den Kampf gegen das Feuer auf. Von mehreren Seiten und aus sechs Rohren schossen sie das Löschwasser auf das brennende Gebäude - dank der Drehleiter auch von oben. Die Atemschutzträger - insgesamt sieben Trupps à zwei Mann - drangen auch ins Innere des verrauchten Hauses ein.

Familie rettet sich über Leiter von Balkon

Glücklicherweise waren da bereits alle sechs zum Brandzeitpunkt im Haus befindlichen Bewohner in Sicherheit. Ein Ehepaar mit einer sieben Monate alten Tochter rettete sich samt Hund laut Resch über eine von einem Nachbarn an den Balkon gelehnte Leiter aus dem Obergeschoss. Alle blieben unverletzt.

Ausgebrannt: das Wohnhaus am Millauerweg in Miesbach. © Ralf Poeplau

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.

Schwer beschädigt wurde hingegen das Gebäude. Da beim Eintreffen der Feuerwehren bereits die komplette Südseite in Flammen stand, habe man sich in erster Linie auf die Eindämmung des Brandes konzentriert, um ein Übergreifen auf die Nachbarhäuser zu verhindern, erklärt Resch. Dies sei dann auch gelungen. Nach einem vierstündigen, intensiven Löscheinsatz sei das Feuer dann aus gewesen.

Brandursache und Schadenshöhe noch unbekannt

Zur möglichen Brandursache sowie zur Schadenshöhe liegen aktuell noch keine Informationen vor. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat auf Nachfrage unserer Zeitung aber einen Pressebericht im Lauf des Tages angekündigt.

sg

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.