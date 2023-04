Wohnraum im Landkreis Miesbach: Nicht zu wenig, sondern nur falsch genutzt?

Von: Sebastian Grauvogl

Dominierende Wohnform im Landkreis: das Einfamilienhaus. © Rupert Oberhäuser/IMAGO

120 Quadratmeter: So viel Wohnraum haben zwei Personen im Landkreis Miesbach im Durchschnitt zur Verfügung. Wieso das ein Problem ist, wurde nun im Sozialbeirat thematisiert.

Landkreis – 120 Quadratmeter: So viel Wohnraum haben zwei Personen im Landkreis Miesbach im Durchschnitt zur Verfügung. Eine Zahl, die auf den ersten Blick so gar nicht recht ins Bild des nahezu allerorts beklagten Wohnraummangels passen mag. Nicht die einzige plakative Ziffer, die Simon Kortus vom Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO) nun bei einem Vortrag im Sozialbeirat präsentiert hat. Zentrale Botschaft: Es gibt nicht per se zu wenig Wohnraum im Landkreis, sondern er wird nur oft nicht richtig genutzt.

Wie berichtet, hatte sich der Sozialbeirat das Thema in einer seiner vergangenen Sitzungen auf die Agenda genommen. Als Leader-Manager beschäftige es ihn schon länger, berichtete Kortus. Zuletzt über die aus Mitteln des EU-Förderprogramms finanzierte Leerstandskonferenz in Bad Aibling. Auch in der Strategie für die neue Leader-Periode sei der Wohnraummangel und seine Bekämpfung einer der Hauptpunkte. Einen Vorgeschmack auf etwaige Lösungsmöglichkeiten gab Kortus in seinem Vortrag.

Problemanalyse

Zunächst jedoch blieb der Leader-Manager bei den Zahlen. Seit 1987 sei der Landkreis um 18 700 Einwohner gewachsen, im gleichen Zeitraum seien aber auch 14 000 neue Wohnungen entstanden. „Fast für jeden eine“, gab Kortus zu bedenken. An zu wenig Neubauten könne der Wohnraummangel also eigentlich nicht liegen. Problem sei vielmehr der starke Fokus auf Einfamilienhäuser, die nach dem Auszug der Kinder oft nur noch von Paaren oder gar Einzelpersonen genutzt würden. 15 Prozent der Alleinlebenden im Landkreis würden in mehr als 100 Quadratmetern wohnen. „Irgendwann wird dann der erste Stock stillgelegt, weil ihn die Leute aus Altersgründen gar nicht mehr bewirtschaften können“, erklärte Kortus.

Simon Kortus, Leader-Manager. © THOMAS PLETTENBERG

Ein teilweiser Leerstand in bestehenden Siedlungen (2,1 Prozent der Gebäude im Landkreis stehen sogar komplett leer) sei die Folge, während auf der grünen Wiese neue Häuser gebaut werden – die sich nicht nur Geringverdiener aber meist gar nicht mehr leisten könnten. Auf der anderen Seite gebe es zu wenig sozial geförderte Wohnungen, weil diese oft mit Menschen belegt seien, die sich zwar längst aus der Einkommensgrenze „herausgearbeitet“ hätten, aber auf dem freien Markt nichts Bezahlbares finden würden.

Lösungsmöglichkeiten

Was also tun? Hier hatte Kortus gleich mehrere Ideen mitgebracht. Da man niemanden zum Umzug zwingen könne, brauche es attraktive Angebote und vor allem Foren, um die Leute, die sich vergrößern wollen, mit denen, denen ihr Wohnraum eigentlich zu viel ist, zusammenzubringen. Etwa über eine Wohnraumbörse, Wohnen für Hilfe (junge Leute können bei Älteren vergünstigt wohnen, wenn sie ihnen im Alltag helfen) oder genossenschaftliche Modelle wie beispielsweise Mehrgenerationenprojekte. Um die Neunutzung von brach liegenden Baugrundstücken oder Altbauten anzustoßen, könnten die Gemeinden eine so genannte Zweckentfremdungssatzung erlassen. Diese könne eine Frist festlegen, nach deren Ablauf die Gemeinde Zugriff auf die Fläche erhält, sollte diese bis dahin nicht entwickelt worden sein.

Auch in Sachen Neubauvorhaben müsse man umdenken: So könnten die Kommunen Sozialquoten in Bebauungsplänen festlegen, im Rahmen städtebaulicher Verträge Investoren zu einer sozialen Durchmischung verpflichten. Sollten Grundstücke auf den Markt kommen, sollten die Gemeinden „kaufen, was zu kaufen ist“, um hier selbst eine Entwicklung umzusetzen. Alternative wäre der Erwerb von „Belegungsrechten“, um mitentscheiden zu können, welche Mieter in ein Objekt einziehen können. In Bebauungsplänen könnte man ferner barrierefreie und flexible, weil später leicht trennbare Grundrisse vorschreiben, um spätere Teilungen, Aufstockungen oder Anbauten von Häusern zu erleichtern.

Für all diese Vorschläge sei vor allem eins notwendig: eine gute Datengrundlage, wie es um den derzeitigen Wohnraumbestand im Landkreis überhaupt bestellt ist. Kortus riet hier zu einem nach wissenschaftlichen Kriterien erstellten und damit rechtssicheren Mietspiegel, einer Digitalisierung von Katastern sowie – zur Entwicklung einer Strategie – einem Wohnraumversorgungskonzept.

Parallel brauche es, so der Leader-Manager, eine Art gesellschaftliches Umdenken. Heute würden sich 45 Prozent der Deutschen wünschen, in einem Einfamilienhaus zu wohnen. In den 1990er-Jahren seien es noch 25 Prozent gewesen. Diesen Wunsch müsse man ernst nehmen, aber auch vermitteln, „dass man ein Haus auch wieder aufgeben kann, wenn es nicht mehr zur eigenen Lebenssituation passt“.

Landrat: Kreisbauamt als „Flaschenhals“

Lob aus allen Mündern hat Leader-Manager Simon Kortus im Sozialbeirat für seinen Vortrag zum Thema Wohnraummangel und dessen Bekämpfung im Landkreis Miesbach erhalten. Doch dabei wollte es Wolfgang Huber (SPD) nicht belassen: „Sonst sind wir zwar wieder alle betroffen, aber es passiert trotzdem nichts“, sagte Huber und fragte: „Wie sehen die nächsten Schritte aus?“



Landrat Olaf von Löwis (CSU) sah es ähnlich: „Wir sollten die Probleme nicht wie ein Schneepflug vor uns her schieben, sonst werden sie nur größer.“ Konkret kündigte er an, die Zuständigkeit für einen landkreisübergreifenden Mietspiegel zu prüfen und Kortus beziehungsweise die REO mit der Erhebung weiterer Daten auf Landkreisebene zu beauftragen. „Hier ist das Thema richtig verankert.“ Eine rasche Digitalisierung des Kreisbauamts könne er aber nicht in Aussicht stellen, so Löwis. So habe er das Landratsamt bei seinem Amtsantritt im digitalen „Dornröschenschlaf“ vorgefunden. Seit der Homeoffice-Pflicht während der Corona-Pandemie gebe man nun zwar Vollgas, aber das Bauamt sei aufgrund der Vielzahl an zu digitalisierenden Akten und Pläne der „Flaschenhals“. Mit der Folge, dass eine parallele Prüfung durch mehrere Fachstellen noch nicht möglich sei. „Wir sind hier aktuell viel zu langsam“, räumte Löwis ein. „Aber wir sind dran.“

Bei den Sozialbeiratsmitgliedern fand vor allem die Idee einer Wohnraumbörse Gefallen. Der Aufbau von Vertrauen sei hier essenziell, fand Betty Mehrer (SPD). Dafür brauche es aber Treffpunkte im Ort, sagte Thomas Mandl (SPD). Waltraud Frank (Caritas) betonte, dass die Bereitschaft bei älteren Menschen durchaus da sei, jüngere bei sich einziehen zu lassen. „Aber eine auch rechtliche Begleitung ist dabei dringend notwendig.“ Die Voraussetzung sei, so Caritas-Kreisgeschäftsführerin Petra Schubert, dass es menschlich passe. Einfach so umziehen wolle im Alter niemand. „Die Leute hängen an ihrer Wohnung oder ihrem Haus.“ Dass es auch berechtigte Sorgen vor einer (Unter)Vermietung gibt, berichtete Brigitta Regauer (CSU). „Viele haben Angst, dass sie das bei eintretendem Eigenbedarf nicht mehr so ohne Weiteres rückgängig machen können.“ Hürden für Umbauten, Sanierungen oder neue Nutzungen von leer stehenden Gebäuden hatte derweil Ursula Lex (FDP) ausgemacht. „Hohe Baukosten und zu strenger Denkmalschutz.“



Einig waren sich am Ende aber alle im Sozialbeirat, dass Kortus’ Vortrag eine größere Verbreitung verdiene. Der Leader-Manager, der auch die Prüfung weiterer Fördermöglichkeiten in Aussicht stellte, ließ sich darauf bereitwillig ein. „Ich halte ihn gern noch öfter.“

