Wohnungen und Reihenhäuser: Neubauprojekt am Kreuzberg in Miesbach wird ein ernsthaftes Thema

Von: Dieter Dorby

Wohnbauprojekt mit Perspektive: Das potenzielle Neubaugebiet am Kreuzberg nahmen (v.l.) Dritter Bürgermeister Franz Mayer, Petra Six, Markus Baumgartner, Aline Brunner, Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner, Architekt Gerhard Krogoll, Paul Fertl, Landschaftsplaner Rupert Schelle, Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Kreisbaumeister Christian Boiger, Bauamtsleiter Lutz Breitwieser und (verdeckt) Kick van Walbeek in Augenschein. © ddy

Die erste Runde verlief vielversprechend: Der Stadtentwicklungsausschuss begrüßt eine Bebauung am Kreuzberg in Miesbach. Auch Kreisbaumeister Christian Boiger signalisierte nun eine positive Bewertung mit Blick auf eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet. Doch diese ist an Bedingungen geknüpft.

Miesbach – Der Kreuzberg ist nicht gerade Miesbachs schlechteste Gegend. Im Gegenteil: Laut Bodenrichtwerterhebung ist das über der Stadt gelegene Viertel die teuerste Wohnlage der Kreisstadt. Für die Jahre 2019/20 lag der Quadratmeter dort bei 1200 Euro. Doch in diese Richtung soll das neue Quartier nicht gehen, betonten die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag unisono. Man will dort bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und das bedeutet eine Absage an Einfamilien- und Doppelhäuser.

Kreisbaumeister will Stellplätze reduzieren

Warum diese keine Option sein sollen, verdeutlichte Kreisbaumeister Christian Boiger. Er könne sich eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet Egartenlandschaft gut vorstellen, denn die Stelle „bietet sich als Entwicklungsfläche an“. Jedoch müsse landschaftsplanerisch „ein Mehrwert“ entstehen. „Die Frage ist: Wer von den Einheimischen kann sich das hier leisten?“ Keller und Tiefgaragen seien Preistreiber, Garagen „ein alter Hut“. Eine Doppelhaushälfte würde etwa bei 1,6 Millionen Euro liegen, ein Reihenhaus bei 1,2 Millionen. Deshalb richtete er eine für ihn zentrale Frage an die Stadt: „Wie viele Stellplätze wollen Sie ansetzen?“

Dabei machte Boiger klar, dass die laut Stellplatzsatzung zwei pro Wohneinheit aus seiner Sicht zu viel seien. Eher nur einer, wenn nicht gar darunter. Denn man werde künftig weniger Autos haben, und der Bahnhof sei nicht weit. Sein Wunsch: „Man muss das Wohnen neu denken und bessere Lösungen finden.“ Auf jeden Fall solle man „den ökologischen Anspruch im Blick haben“. Und um erschwinglich bauen zu können, sei ein Verkehrskonzept unerlässlich.

Planer Gerhard Krogoll aus Schliersee, der das Projekt von Beginn an begleitet (wie berichtet, behandelte der Stadtrat den ersten Entwurf nicht öffentlich 2019), legte im Rathaus im Anschluss an den Ortstermin mehrere Pläne vor. Anfangs ging es 2019 noch um Ein- und Mehrfamilienhäuser, „aber mittlerweile ist Baugrund mit 800 bis 1000 Quadratmetern nicht mehr zu bezahlen“, stellte er fest. Im zweiten Entwurf setzte er daher auf Mehrfamilienhäuser. Jetzt im dritten kommen Reihenhäuser hinzu. Erschlossen wird alles mit einer Ringstraße, weil diese am effektivsten sei.

Die Landschaftsplanung von Rupert Schelle aus Prien sieht vor, die 70 Jahre alte Lindenallee an der Straße zu erhalten. Daher müsste eine Bebauung ein Stück wegrücken. Auch die Baumeinfassungen im Osten und Süden sollen bestehen bleiben. „Damit hätten wir bereits eine schöne Einfassung“, stellte er fest.

Doppelstöckige Tiefgarage

Hinzu kommt eine doppelstöckige Tiefgarage, was oberirdisch Platz ermöglicht für Spielplatz und Gemeinschaftsfläche. „Ich sehe es nämlich anders als der Kreisbaumeister“, erklärte Krogoll. Seiner jahrzehntelangen Erfahrung nach seien Stellplätze nicht zu vernachlässigen. Dass es weniger Autos werden, glaubt er nicht: „Das klingt modern, hat aber nichts mit der Realität zu tun.“ Diese Tiefgarage sei bereits eine sparsame Lösung.

Plädoyer für Parkplätze

Ähnlich sahen es die Ausschussmitglieder. „Das mag in 15 Jahren alles anders sein, aber wo stellen wir heute die Autos hin“, fragte Christian Mittermaier (CSU). Auch Verkehrsreferent Florian Ruml (FWG) unterstützte Krogoll. „Besucherparkplätze sind ebenfalls ein wesentlicher Punkt“, ergänzte er. Dem schloss sich auch Aline Brunner (FWG) an, der bezahlbarer Wohnraum für junge Miesbacher besonders am Herzen lag.

Paul Fertl (SPD) gab dagegen eher Boiger recht: „Vielleicht sollten wir versuchen, von der Miesbacher Stellplatzsucht wegzukommen.“ Zumal Boiger auch beim Naturschutzbeirat des Landkreises, der eine Herausnahme bereits zweimal mangels konkreter Eckdaten abgelehnt hatte (wir berichteten), ein Wörtchen mitzureden habe. Fertl regte zudem an, über Erbbaurecht nachzudenken, denn so ließen sich auch Kosten senken.

Inge Jooß (SPD) machte sie sich dafür stark, möglichst wenig Fläche zu verbrauchen, was für mehr Mehrfamilienhäuser sprechen würde. Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) kann sich ebenfalls eine Mischung mit Reihenhäusern gut vorstellen. Auch Platz für eine Heizzentrale sei dort zu berücksichtigen.

In Sachen Stellplätze erinnerte Mittermaier auch daran, die zunehmend in den Mittelpunkt rückenden Fahrräder nicht zu vergessen. Kick van Walbeek (Grüne) regte als bekennende Radfahrerin auch eine Station für Lastenräder an.

