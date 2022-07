Wolf im Oberland: Aigner teilt Befürchtungen der Almbauern

Von: Stephen Hank

Landtagspräsidentin Ilse Aigner zeigt sich besorgt über die Vorkommnisse auf den Almen im Oberland. © THOMAS PLETTENBERG

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sieht einen deutlichen Konflikt zwischen Almwirtschaft und Wolf. Im Einzelfall müsse eine Entnahme des großen Beutegreifers möglich sein.

Rottach-Egern/Landkreis ‒ Der Wolf ist zurück. Daran hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner keinen Zweifel. Im Vorfeld des Stammtischs mit den Bürgermeistern aus dem Landkreis am Freitag (1. Juli) sprach sich die CSU-Stimmkreisabgeordnete gegenüber dem Miesbacher Merkur für eine gezielte Entnahme des großen Beutegreifers im Einzelfall aus. „Ich sehe einen deutlichen Konflikt, wenn man die Almen in ihrer bestehenden Form auch künftig haben will“, sagte Aigner.

Zuletzt hatte es mehrere Zwischenfälle mit gerissenen oder aufgescheuchten Tieren gegeben, die auf die Existenz eines oder mehrerer Wölfe in der Gegend schließen lassen. Eine Landwirtin will den Wolf im Bereich der Bodenschneid sogar gesehen haben. Aigner hält einen Schutz des Almviehs durch Zäune oder Herdenschutzhunde nicht für praktikabel. Belastbare Aussagen werde aber die Untersuchung der Weideschutzkommission in diesem Sommer bringen.

Dieser Kadaver eines Rotwild-Kalbs wurde im Gebiet Bauer in der Au gefunden. War es ein Wolf? © privat

Die am Dienstag verabschiedete Resolution des Rottacher Gemeinderats begrüßt die Abgeordnete, „an der Staatsregierung liegt’s aber nicht“. Diese sei bereits aktiv geworden. Über den Schutzstatus des Wolfs werde auf bundesdeutscher und europäischer Ebene entschieden. Bei einem Alpengipfel an der Unteren Firstalm war der Wolf zuletzt länderübergreifend Thema.