Zahl der Arbeitslosen leicht gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Miesbach ist leicht gesunken. Die Quote liegt aber weiter bei 3,0 Prozent und damit um 0,8 Punkte höher als im August des Vorjahres.

Landkreis - Corona macht sich weiterhin deutlich bemerkbar, doch die jüngsten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt lesen sich gar nicht mal so schlecht. So ist die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Miesbach von Juli auf August um 22 gesunken – auf 1642 Personen. Gegenüber dem Vorjahr waren es 455 Arbeitslose mehr. Dies meldet die Arbeitsagentur Rosenheim, die auch für den Kreis Miesbach zuständig ist. Die Quote blieb konstant bei 3,0 Prozent, liegt allerdings um 0,8 Punkte höher als im Vorjahr.

+ Die Grafik zeigt die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Rosenheim im August 2020. © Agentur für Arbeit Rosenheim

383 Frauen und Männer haben sich bis zum Stichtag 11. August neu arbeitslos gemeldet. Zugleich haben 402 vormals Erwerbslose einen neuen Job gefunden. Aufs bisherige Jahr betrachtet, liegt die Zahl der neuen Arbeitslosen mit 3550 natürlich deutlich höher als im coronafreien Vorjahr. Damals waren es 329 weniger.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Arbeitsagentur, zu dem auch Stadt und Kreis Rosenheim sowie der Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen gehören, liegt die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent und damit um 0,1 Punkte höher als im Juli (Vorjahr: 2,4 Prozent). Der Anstieg ist weniger einem erheblichen Zugang von Erwerbslosen geschuldet, so Michael Vontra, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur, als vielmehr der Tatsache, dass es seit Jahresbeginn viel weniger Menschen geschafft haben, den Weg aus der Arbeitslosigkeit heraus zu finden, also noch im Jahr 2019.

Noch 56 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Lehrstelle

Zum Beginn des Ausbildungsjahres wirft die Arbeitsagentur stets auch einen Blick auf den Lehrstellenmarkt. Zum Stichtag waren in der Region noch 450 junge Menschen als unversorgt bei der Agentur gemeldet. Das sind 70 mehr als vor einem Jahr. Dem gegenüber stehen 1170 gemeldete unbesetzte Lehrstellen. Das wiederum entspricht ungefähr dem Vorjahreswert. Im Kreis Miesbach waren noch 56 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Lehrstelle. Die Betriebe meldeten einen Bedarf von 247. Die meisten Ausbildungsangebote kamen laut Arbeitsagentur aus den Bereichen Verkauf (67), Koch (17) und Handelsfachwirt (15).

dak

