Zahlen bei Hegeschau vorgelegt: So steht es um Wald und Wild im Landkreis Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Stattliche Trophäen konnten die Besucher der diesjährigen Hegeschau der BJV-Kreisgruppe im Waitzinger Keller in Miesbach bestaunen. Aber auch der Lebensraum des Wildes war ein großes Thema in der Ausstellung. © TP

Der statistische Teil kam bei der Hegeschau in Miesbach ganz zum Schluss. Doch die Zahlen zum aktuellen Zustand von Wald und Wild zeigten anschaulich, wie die Lage im Landkreis aussieht.

Landkreis – Nach der Kür kommt die Pflicht: In etwa so könnte man das Programm der Miesbacher Hegeschau umreißen. So hatten Stefan Kramer, Abteilungsleiter Forsten am Amt für Ernährung und Forsten (AELF) in Holzkirchen, und Kreisjagdberater Wolfgang Kuhn keine leichte Aufgabe, an die flammende Rede von Wirtschaftsminister und stellvertretendem Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FW) anzuknüpfen (wir berichteten). Doch inhaltlich waren ihre Vorträge unverzichtbar für ein rundes Bild zum aktuellen Zustand von Waldbestand und Wildpopulation im Landkreis Miesbach. Und um einen Eindruck davon zu bekommen, wie gut die in den vorausgegangenen Grußworten oft beschworene bessere Kommunikation von Jägern, Förstern und Waldbesitzern in der Praxis funktioniert.

Waldzustand

Kramer weitete dabei den Blick zunächst vom lokalen Fokus auf ganz Bayern und sogar Deutschland aus. Sein Ziel: zu verdeutlichen, was auch den hiesigen Wäldern durch den fortschreitenden Klimawandel droht. Nicht weniger als dramatisch seien die Zustände im Frankenwald, berichtete der Forstdirektor. Dort seien ganze Fichtenwälder der gravierenden Trockenheit zum Opfer gefallen. Satellitenbilder des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) hätten gezeigt, dass in Deutschland alleine von 2018 bis 2021 gut 500 000 Hektar Wald in Deutschland abgestorben sind – vier Prozent des Gesamtbestands. Was für manche noch überschaubar klinge, werde sich massiv beschleunigen, warnte Kramer.

Bei einer nahezu ungebremsten Erderwärmung von global bis zu 3 Grad Celsius würde im Landkreis Miesbach ein Klima wie in Norditalien herrschen. „Dann ist die Fichte weg“, machte Kramer deutlich. Umso drängender sei die Aufgabe eines Waldumbaus hin zu gemischten Beständen mit Tannen und Buchen. Das von seinen Vorrednern genannte Argument, dass die Waldverjüngung in der Praxis oft auch an zu wenig Licht am Boden scheitere, relativierte der Forstexperte. Buche und Tanne seien „Schattbaumarten“, und größere Kahlflächen würden schnell versteppen und durch die Sonne ausgetrocknet.

Fakt sei, so Kramer, dass die Jagd stimmen müsse, um die notwendigen Erfolge zu erreichen. Laut forstlichem Gutachten von 2021 sei die Verbisssituation in den Niederwildhegegemeinschaften Holzkirchen und Mangfall Ost „tragbar“ (die zweitbesten von vier Stufen), in Mangfall West sogar günstig (die beste Kategorie). In der Hochwildhegegemeinschaft, die das gesamte Mangfallgebirge und damit auch die dortigen Schutzwälder umfasse, aber „zu hoch“ (das zweitschlechteste Niveau). Weiteren Aufschluss soll die Neuauflage des Gutachtens 2024 geben.

Wildsituation

Wer nach Kramers Ausführungen vermutete, dass die Jäger im vergangenen Jahr zu wenig Wild erlegt hätten, lag jedoch falsch. Wie die von Kreisjagdberater Kuhn präsentierten Abschusszahlen zeigten, wurde das in den Plänen der Jagdbehörde festgelegte Soll bei Rotwild und Gamswild nur knapp verfehlt, beim Rehwild sogar übertroffen (Zahlen am Ende des Textes). Überhaupt sei nicht nur die Jagdausübung für das Gelingen der Waldverjüngung entscheidend, sondern auch dessen Pflege, Aufbau und Regulierung sowie die Holzernte.

Ferner dürfe, so Kuhn, der Lebensraum des Wildes nicht nur im Wald gesehen werden. Auch Wiesen und Almen gehörten dazu. Leider würden die Tiere bisweilen durch hohen Jagddruck bis in die Dunkelheit hinein in die Wälder getrieben, wo sie in Ermangelung an Äsungsmöglichkeiten die im Vergleich zum Gras nur langsam regenerierenden Bäume verbeißen würden. Durch Jagdruhe erzeugte „Orte der Sicherheit“ für das lernfähige Rotwild könnten hier ein „wertvolles Lenkungsinstrument“ sein, erklärte Kuhn, der sich in Sachen Wolf seinen Vorrednern im Sinne der Forderung einer baldigen Regulierung anschloss.

Lesen Sie auch: Sorge vor Bär im Landkreis Miesbach wächst

Dass sich auch die Jagdausübung immer weiter wandelt, stellte Kuhn ebenfalls heraus. „Vom vielleicht ältesten Handwerk der Menschheit hin zu einem immer populärer werdenden Hobby ähnlich der Trendsportarten.“ Dabei brauche es gerade in der heutigen Zeit „viel Zeit, Streben nach handwerklichen Fähigkeiten und ein Hineinwachsen in den Naturraum“. Vor allem aber auch ein Miteinander von Grundeigentümern und Jägern, um die gut erhaltenen Mischwälder gemeinsam zielgerichtet zu verjüngen, ohne auf seine jeweiligen konfliktträchtigen Maximalziele zu beharren. Positive Beispiele gebe es bereits in etlichen Revieren im Landkreis, betonte Kuhn.

Aber auch die Hegeschau selbst habe hier in ihrer neuen Form mit Infoständen der Ranger des Landkreises, des Bauernverbands, des Tierschutzvereins Tegernseer Tal sowie der Wildrettungsstation einen Beitrag geleistet. Der Jagdberater dankte der Kreisgruppe Miesbach im Bayerischen Jagdverband (BJV) als Organisator, diesen „ersten Schritt gewagt“ zu haben, dass bei der Hegeschau nicht mehr nur die Trophäen, sondern die Gesamtheit des Lebensraums des Wildes präsentiert werden.

Kuhns ermutigendes Fazit : „Wo hier der Dialog auf der Fläche funktioniert, sind wir auf einem guten Weg.“

Die Abschusszahlen

Rotwild: 879 Stück (Soll: 921 Stück), 95 Prozent erfüllt. Jahresschnitt 2017 bis 2021 677 Stück.

Gamswild: 645 Stück (Soll: 712 Stück), 91 Prozent erfüllt, Jahresschnitt 2017 bis 2021 554 Stück.

Rehwild: 3433 Stück (Soll: 3105, Drei-Jahres-Soll 9317 Stück), 111 Prozent erfüllt, Jahresschnitt 2016 bis 2021 3004 Stück.

Schwarzwild: 9 Stück (Soll: nicht vorhanden), Jahresschnitt 2017 bis 2021 31 Stück.

Erfüllte Rehwild-Prozente in den Hegegemeinschaften bezogen auf das erste Drittel: Niederwild Holzkirchen 32 Prozent, Mangfall West 34 Prozent, Mangfall Ost 40 Prozent, Hochwild Miesbach 38 Prozent.

sg