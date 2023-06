Zehn-Jahres-Plan: Landkreis Miesbach investiert 7,5 Millionen Euro in Katastrophenschutz

Von: Sebastian Grauvogl

Der Ernstfall: Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Bundeswehr auf dem Parkplatz der Wendelsteinbahn bei der Schneekatastrophe im Januar 2019. © Archiv TP

„Dringenden Handlungsbedarf“ hat der Landkreis Miesbach beim Katastrophenschutz. Ein Zehn-Jahres-Plan soll nun die weitere Richtung vorgeben. Gesamtvolumen: 7,5 Millionen Euro.

Landkreis – In voller Dienstmontur waren die Vertreter der Blaulichtorganisationen bei der Kreisausschusssitzung erschienen. Für Landrat Olaf von Löwis (CSU) ein „Zeichen der Wertschätzung“. Dies galt aber nicht nur dem Gremium, sondern vor allem auch einem der Themen auf der Tagesordnung: die Umsetzung des Zehn-Jahres-Finanzierungskonzepts für den Katastrophenschutz.

In die Vorberatung und Erarbeitung hätten alle Beteiligten viel Zeit und „Hirnschmalz“ investiert, schickte Löwis voraus. Hintergrund des Konzepts ist laut der von Patrick Burghoff (Teamleiter Katastrophenschutz am Landratsamt) formulierten Beschlussvorlage, dass „die bislang vorhandenen personellen und technischen Ressourcen eine Krisenbewältigung für die Zukunft nicht zuverlässig sicherstellen können“. Sowohl Dauer und Intensität als auch die Häufigkeit von so genannten Großschadensereignissen und sonstigen besonderen Einsatzlagen mit dem Erfordernis des Schutzes der Bevölkerung hätten in den vergangenen Jahren „extrem stark zugenommen“. Nach gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnissen sei durch die fortschreitende Klimaerwärmung mit einer weiteren Verschärfung von Extremwetterereignissen zu rechnen. Aus Sicht der unteren Katastrophenschutzbehörde am Landratsamt bestehe deshalb „dringender Handlungsbedarf hinsichtlich einer zukunftssicheren Ressourcenplanung“.

Verstärkung von Ausbildung, Personal und Ausstattung

Ziel des Zehn-Jahres-Plans sei es nun, die drei Säulen Ausbildung, Personal und Ausstattung erheblich zu verstärken. Der Umfang wird aus den im Beschluss genannten Mitteln deutlich: Dieses sieht ab dem Haushaltsjahr 2024 jährliche Investitionen von im Schnitt 750 000 Euro vor, für den gesamten Zeitraum also ein Volumen von rund 7,5 Millionen Euro. Bereits heuer beschafft werden soll ein Wechselladerfahrzeug mit Kran für rund 580 000 Euro. Trotz der angespannten Haushaltslage des Landkreises sei es unumgänglich, für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Tourismus mit einem nachhaltigen Risikomanagement Vorsorge zu treffen.

Zumal es sich beim Katastrophenschutz um eine Pflichtaufgabe handelt, wie Vize-Landrat und Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) betonte. „Wir sprechen hier nicht von Luxus, sondern von der Beseitigung bestehender Schwachstellen.“ Dazu sei man gegenüber der Bürger und nicht zuletzt der rund 3000 ehrenamtlichen Helfer bei den Blaulichtorganisationen verpflichtet. Dass letztere in die Erstellung des Konzepts eingebunden waren, hob Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (CSU) lobend hervor. Ziel sei es, hier auch Synergien zu schaffen. Knackpunkt in den Beratungen sei aber die Finanzierung gewesen. Dass diese nun über den Kreishaushalt erfolge, sei positiv. Die Gemeinden würden sich daran ja über die Kreisumlage beteiligen.

Bei der Beschaffung des Kranfahrzeugs hakte hingegen Christine Negele (SPD) noch mal nach. Sie wollte wissen, ob die Verwaltung die aus dem Gremium angeregte Option der Anmietung bei einem örtlichen Fuhrunternehmer geprüft habe. Burghoff nickte, konnte aber keine Erfolgsmeldung machen. Scheitern würde es neben haftungsrechtlichen Fragen vor allem an der Voraussetzung, dass das Fahrzeug im K-Fall binnen kürzester Zeit zur Verfügung stehen muss. Den dafür erforderlichen Passus im Vertrag würde kein Fuhrunternehmen unterschreiben.

Erhöhung der Kreisumlage nicht ausgeschlossen

Kein Problem mit den geplanten Ausgaben hatte Thomas Tomaschek (Grüne). Die 7,5 Millionen Euro seien zwar eine „dicke, fette Summe“, aber für den Ernstfall „gut angelegtes Geld“. Letztlich spreche man von 7,50 Euro pro Landkreisbürger und Jahr. „Das würde jeder für eine solche Versicherung ausgeben“. Ob die Kommunen auch etwas für ihre Beteiligung über die Kreisumlage zurückbekommen, wollte Miesbachs Rathauschef Gerhard Braunmiller (CSU) wissen und nannte als Beispiel einen Zuschuss des Landkreises zur Beschaffung überörtlicher Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren. Dies sei angedacht, so Burghoff.

Die Frage von Martin Beilhack (Bayernpartei), ob denn angesichts der geplanten Ausgaben mit einer Erhöhung der Kreisumlage zu rechnen sei, wollte der stellvertretende Kreiskämmerer Franz Weber zumindest nicht ausschließen. Angesichts der auch in anderen Bereichen wie dem ÖPNV geplanten Investitionen in den kommenden Jahren „traue ich mich nicht zu sagen, dass wir es ohne Weiteres geschultert kriegen“.

Die drei Empfehlungsbeschlüsse an den Kreistag fassten die Kreisausschussmitglieder dennoch einstimmig. Alles andere wäre „fahrlässig“, hatte Tomaschek noch vorausgeschickt und launig angemerkt, dass ihm schon die reine Anwesenheit der Vertreter der Blaulichtorganisationen imponiert habe: „Bei Ihrem Anblick fühle ich mich direkt gut beschützt.“

